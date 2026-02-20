La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

Los habitantes de Irán recitan consignas desde sus ventanas en contra de la República Islámica de Irán.

De pie en su balcón en la capital iraní, Teherán, la maestra gritó hacia la oscuridad: “¡Muerte al dictador!” y “¡Muerte al asesino, Khamenei!” en una noche reciente, uniéndose a las consignas que provenían de ventanas y azoteas alrededor de su vecindario relativamente acomodado.

Unas pocas voces en la oscuridad respondieron con consignas en apoyo a la República Islámica de Irán, de 47 años de antigüedad.

“¡Cállense! ¡Ahóguense con eso!”, gritaron de vuelta sus vecinos, ahogando las voces progubernamentales, relató la maestra a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato por su seguridad.

Los iraníes en todo el país todavía están conmocionados por el impacto, el dolor y el miedo después de que las protestas masivas a nivel nacional fueran aplastadas por la represión más letal jamás vista bajo el gobierno del Líder Supremo Ali Khamenei, de 86 años. Miles de personas murieron y se cree que decenas de miles han sido arrestadas.

Las fuerzas de seguridad iraní dispararon contra personas durante un funeral

Pero persiste una vena de desafío. Una ira ardiente contra los gobernantes de Irán es evidente en videos compartidos en redes sociales y en conversaciones con manifestantes. Al mismo tiempo, tres manifestantes contactados por la AP también expresaron una sensación de inutilidad sobre lo que se puede hacer después de que cientos de miles se atrevieron a tomar las calles solo para ser recibidos con una violencia abrumadora. Todos los manifestantes hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias o arrestos.

A la incertidumbre se suma la amenaza de Estados Unidos de atacar a Irán. EEUU ha posicionado barcos de guerra y aviones de combate cerca, incluso mientras mantiene negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.

El desafío aparece en el grito de consignas desde ventanas y azoteas por la noche, un ritual mostrado en oleadas de protestas pasadas.

También es evidente en las reuniones conmemorativas para aquellos asesinados 40 días antes. Tales conmemoraciones —conocidas como el “chehelom”, persa para “el cuadragésimo”— son realizadas tradicionalmente por las familias para cualquier persona que haya fallecido. Pero en tiempos de agitación, el chehelom puede tener una dimensión política.

Las conmemoraciones se convierten en protestas

Mujeres iraníes pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en Teherán, Irán, el 19 de febrero de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Esta semana se cumplen 40 días desde el 8 y 9 de enero, los días más letales de la represión, y múltiples videos que circulan en internet muestran ceremonias de 40 días en pueblos y ciudades de todo Irán. Algunas parecen haber atraído a cientos de personas, quienes a menudo prorrumpen en cánticos antigubernamentales.

A menudo son festivas, con amigos y seres queridos del manifestante asesinado cantando y lanzando flores, un rechazo a la atmósfera solemne fomentada por el estado en las ceremonias oficiales. La mayoría evita llamar a los muertos “shaheed”, o “mártir”, un término con connotaciones religiosas islámicas. En su lugar, utilizan el término “javid nam”, una frase persa que significa “larga vida al nombre”.

Videos publicados esta semana y verificados por AP mostraron a una multitud de cientos de personas en el cementerio principal de la pequeña ciudad de Abdanan, en el oeste de Irán, coreando “Muerte a Khamenei” y levantando los puños en el chehelom de Alireza Seydi, un joven de 16 años asesinado el 8 de enero. Los videos muestran a las fuerzas de seguridad disparando desde un vehículo blindado, levantando nubes de lo que parecía ser gas lacrimógeno, haciendo correr a hombres y mujeres.

Durante la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al sah y llevó a la República Islámica al poder, los memoriales de 40 días para los manifestantes asesinados a menudo se convertían en mítines que las fuerzas de seguridad intentaban aplastar, causando nuevas muertes, que luego se conmemoraban 40 días después con nuevas protestas.

Publicaciones en redes sociales han informado que las fuerzas de seguridad intentan restringir la asistencia de las personas a algunas ceremonias de chehelom.

“Por cada persona asesinada, mil más se alzan detrás de ella”, coreó una multitud de varios cientos el martes mientras se reunían en la ciudad oriental de Mashhad para el chehelom de Hamid Mahdavi, según un video verificado por la AP. Cuando unos pocos oficiales de policía acosaron a algunas personas que conmemoraban a Mahdavi, un bombero muerto a tiros en las protestas de enero, la multitud gritó: “¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!”.

El gobierno celebró su propio chehelom por los fallecidos, a quienes la Guardia Revolucionaria, en un comunicado, describió como víctimas de la violencia causada por grupos “terroristas” armados respaldados por extranjeros que explotaron “demandas públicas legítimas”. Indicó que la conmemoración de 40 días era “una oportunidad para renovar el compromiso con la unidad nacional”.

‘Depresión masiva’ e ira

ARCHIVO - En esta imagen, tomada de un video grabado por una persona que no trabaja para The Associated Press y obtenido por la AP fuera de Irán, participantes en una manifestación cortan la circulación en un cruce en Teherán, el 8 de enero de 2026 (UGC vía AP, archivo)

“Más que tristes, las personas están enojadas. Todo el mundo está muy enojado. Todos están esperando algún tipo de explosión”, dijo un residente de Karaj, una ciudad a las afueras de Teherán.

Él se unió a las marchas callejeras el 8 y 9 de enero y dijo que cinco de sus familiares y amigos de la familia fueron asesinados cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos ha contabilizado hasta ahora más de 7,000 muertos y cree que la cifra de fallecidos es mucho mayor. El gobierno de Irán ofreció su única cifra de muertos el 21 de enero, diciendo que 3,117 personas fueron asesinadas; ha calificado a muchos de los manifestantes como “terroristas”.

“No conozco a nadie a mi alrededor que no conozca a alguien que fue asesinado, o alguien que fue arrestado o herido”, dijo la maestra de 26 años en Teherán. Dos de sus conocidos fueron asesinados y el esposo de una de sus compañeras de trabajo fue arrestado, dijo.

Los iraníes también están luchando con una economía que empeora rápidamente, a medida que el valor de su moneda se desploma.

En esta imagen difundida el lunes 9 de febrero de 2026 por el sitio web de la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei se dirige a la nación en un discurso televisado (Oficina del líder supremo de Irán vía AP)

Cada día, los precios suben, dijo el residente de Karaj. “Nos estamos acercando a un colapso económico”, dijo. “Comprar fruta se ha convertido en un lujo”.

Un residente del norte de Teherán que trabaja en turismo y se unió a las protestas del mes pasado dijo que, con el Año Nuevo Persa acercándose en marzo, el bazar normalmente estaría lleno de compradores, pero no ahora.

“Es una combinación de duelo, falta de dinero e inflación”, dijo, describiendo a las personas en la capital como en un estado de “depresión masiva”.

El ánimo ha apagado la esfera cultural de Irán, normalmente vibrante. Una actriz prominente publicó que ya no aceptaría nuevos papeles “en esta tierra que huele a sangre”.

Alireza Ostad Haji, quien arbitra una popular competencia televisiva de hombres fuertes, ofreció condolencias a “todas las familias en duelo” en una publicación de Instagram y renunció a dos comités atléticos nacionales. Rompió en llanto al hablar de un ex campeón de culturismo, Masoud Zatparvar, quien fue asesinado. “Él no era un terrorista, era un manifestante”, dijo.

‘No ven alternativa’

Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026 (Usuario de redes sociales via AP)

También existe el temor de que las protestas callejeras no puedan traer cambios ante el uso abrumador de la violencia por parte del estado.

El residente de Karaj y el manifestante de Teherán que trabaja en turismo expresaron su apoyo al hijo del sah derrocado, Reza Pahlavi, quien desde el exilio se ha postulado como líder de la fragmentada oposición iraní. Pahlavi ha alentado las protestas y ha pedido que EEUU ataque a Irán.

La profundidad del apoyo a Pahlavi en Irán es imposible de medir. Pero durante la ola de protestas de enero, los cánticos en su apoyo fueron comunes, un cambio notable respecto al pasado, cuando el hijo del sah atraía poca atención dentro del país o era visto como alguien desconectado de la realidad.

Algunos incluso están dando lo que antes era un paso inimaginable para muchos: expresar esperanzas de un ataque estadounidense.

El príncipe heredero iraní Reza Pahlavi (L) y su esposa Yasmine Pahlavi (R) hacen gestos a los simpatizantes durante una concentración para denunciar la represión del gobierno iraní a las recientes protestas y pidiendo un cambio de régimen en Irán, en Múnich, Alemania, 14 de febrero de 2026 EFE/EPA/FARIHA FAROOQUI

“Cada noche, cada hora, desearía poder escuchar los ataques (de EEUU)”, dijo el manifestante que trabaja en turismo. “Ya no podemos luchar con nuestros puños contra ametralladoras”. Dijo que muchos de sus amigos que salieron a las calles junto a él en enero dicen que no volverán a hacerlo debido a la violencia del estado.

La maestra dijo que, si bien se unió a protestas pasadas, no lo hizo en enero porque no le gustaban las expresiones de apoyo a Pahlavi.

Pero dijo que algunos de sus amigos que también se oponen al hijo del sah se unieron a las protestas de enero e incluso repitieron la consigna: “¡Larga vida al sah!”.

“La gente se ha cansado mucho y no ven alternativa”, dijo.

Le preocupaba que un ataque de EEUU trajera guerra, luchas civiles y aún más derramamiento de sangre.

“Tengo miedo de que haya más masacres”, dijo.

(AP)