Mundo

El dictador Kim Jong-un inauguró el Congreso en Corea del Norte que define la hoja de ruta de las políticas futuras del país

La apertura de la reunión norcoreana estuvo marcada por un discurso en el que se enfatizaron progresos en la industria y en sectores relacionados con la defensa y la economía

Guardar
Kim inauguró un importante congreso
Kim inauguró un importante congreso en Corea del Norte y brindó su primer discurso sobre la economía del régimen (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, destacó los avances económicos de Corea del Norte al inaugurar el noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, evento celebrado cada cinco años y que define la hoja de ruta para las políticas futuras y las capacidades de defensa del país.

Según informó la agencia estatal KCNA, en su discurso de apertura, Kim afirmó que sectores como la economía y la defensa experimentaron “éxitos notables, amplios y radicales” desde el último congreso celebrado en 2021.

En ese sentido, señaló que varias industrias clave “se liberaron de la obsolescencia prolongada y del estancamiento”, y comparó la situación actual con la de hace cinco años, cuando, según dijo, las condiciones eran tan difíciles que apenas podían mantener la existencia nacional.

Según las palabras de Kim, Corea del Norte “había superado sus peores dificultades” desde el último congreso en 2021 y el país está por ingresar ahora en una nueva etapa de “optimismo y confianza en el futuro”.

La economía del régimen norcoreano, que sufrió en 2020 una contracción del PIB del 4,5% según estimaciones del Banco Central surcoreano, mostró señales de recuperación en los últimos años. El ente emisor estima un crecimiento del 3,1% en 2023 y del 3,7% en 2024.

“Hoy nuestro Partido se enfrenta a la difícil y urgente tarea histórica de impulsar la construcción económica y el nivel de vida del pueblo y transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible”, declaró Kim el jueves, según medios estatales.

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un (centro) asistió al Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, el jueves 19 de febrero de 2026 (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Además, evitó mencionar explícitamente a Estados Unidos o Corea del Sur en su intervención, lo que deja abierta la incógnita sobre la dirección de la política exterior norcoreana en medio del acercamiento a Rusia y China. En cambio, los partidos gobernantes de China y Rusia, aliados históricos de Corea del Norte, enviaron mensajes amistosos para conmemorar el inicio del congreso norcoreano.

Por otra parte, destacó el “derrotismo profundamente arraigado” y la “inmadurez en la capacidad de liderazgo” que obstaculizan el trabajo del partido, una señal de posibles represalias contra funcionarios que han incumplido las expectativas del régimen.

Alrededor de 5.000 miembros del partido asistieron al inicio del Congreso, que en la edición anterior se extendió durante ocho días y concluyó con la decisión de fortalecer las capacidades nucleares del país.

En las semanas previas, Kim reiteró la intención de ampliar la fuerza del Ejército, aunque sin precisar detalles sobre nuevas capacidades militares.

En el Congreso de 2021, Pyongyang anunció proyectos como el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido y satélites espía. Entre estos avances destaca el ICBM Hwasong-20, el misil balístico intercontinental más potente del país, diseñado para portar múltiples ojivas nucleares, cuya prueba aún está pendiente.

Kim Jong-un pronunció un discurso
Kim Jong-un pronunció un discurso durante el Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, el jueves 19 de febrero de 2026 (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Al igual que en ediciones anteriores, se prevé que el Congreso concluya con un desfile militar para exhibir el poderío armamentístico norcoreano. Otro foco internacional de atención será la posible aparición de la hija de Kim, Kim Ju-ae, de aproximadamente 13 años, luego de que el servicio de inteligencia surcoreano sugiriera que podría haber sido “designada internamente como sucesora” de su padre.

La diplomacia entre Pyongyang y Washington permanece estancada desde 2019, tras el fracaso de la cumbre entre Kim y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a desacuerdos sobre las sanciones impuestas al programa nuclear norcoreano.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno de Kim ha rechazado las ofertas de diálogo de Estados Unidos y exige que Washington retire primero su exigencia de desnuclearización como condición previa para cualquier negociación.

Corea del Norte también suspendió casi todas las conversaciones y la cooperación con Corea del Sur tras el desencuentro entre Kim y Trump. Las relaciones entre ambos países se deterioraron notablemente en los últimos años, luego de que Kim abandonara el objetivo tradicional de la reunificación pacífica y declarara un sistema hostil de “dos Estados” en la península coreana. Según expertos, esta nueva postura podría quedar institucionalizada en la constitución del Partido de los Trabajadores durante el congreso en curso.

(Con información de Associated Press y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaKim Jong-unCongreso del Partido de los Trabajadoresrégimen norcoreanoPyongyangKim Ju-aeCorea del Norte

Últimas Noticias

El ex presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol se disculpó por las “dificultades” causadas tras la crisis de la ley marcial

El ex mandatario fue condenado a cadena perpetua el jueves por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, medida que la Justicia calificó como insurrección tras el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de obstaculizar sus funciones

El ex presidente surcoreano Yoon

EEUU e Indonesia anunciaron un acuerdo comercial que incluye compras por USD 33.000 millones

Representantes comerciales de ambos países formalizaron un pacto que contempla la reducción casi total de aranceles para productos de origen estadounidense, además del compromiso de flexibilizar regulaciones sobre exportaciones de materias primas industriales hacia EEUU

EEUU e Indonesia anunciaron un

El régimen de Irán advirtió ante la ONU que responderá “decisivamente” si Estados Unidos decide atacar su país

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, Teherán afirmó que todas las bases, instalaciones y activos de Washington en la región serán considerados “objetivos legítimos”

El régimen de Irán advirtió

De la IA a Starlink: cómo la tecnología de los drones está transformando la guerra en Ucrania

Un análisis de la tecnología que está redefiniendo el conflicto, cuatro años después de que Moscú iniciara su invasión a gran escala con tanques y tropas cruzando la frontera

De la IA a Starlink:

Las exportaciones de drones del régimen chino a Rusia utilizan una nueva ruta a través de Tailandia

En el piso 30 del edificio Chartered Square, en el centro de Bangkok, la oficina de Skyhub Technologies Ltd. funciona como un punto clave dentro de ese circuito comercial

Las exportaciones de drones del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos de

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Qué reveló la pericia psiquiátrica a la policía de la Federal acusada de matar a su ex y falsear la escena del crimen

Cómo será el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, luego de haber obtenido la media sanción en Diputados

Tras la votación de la reforma laboral, resurgió la interna entre CFK y los gobernadores del PJ que apoyaron a Milei

Las neuronas del cerebro de madres e hijos se sincronizan cuando juegan juntos

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

En libertad el exdiputado opositor Guanipa horas después de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

El expresidente Yoon Suk Yeol defiende su propósito cuando declaró la ley marcial pero pide disculpas

El régimen de Irán advirtió ante la ONU que responderá “decisivamente” si Estados Unidos decide atacar su país

ENTRETENIMIENTO

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer beso’: la primera aparición de Jacob Elordi fue en esta gran saga de aventuras

El padre de Jacob Elordi en ‘Euphoria’, Eric Dane (‘Anatomía de Grey’), luchó contra la ELA hasta el final: “Si tengo que irme, lo haré ayudando a alguien”

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy, tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica

Jason Bateman reveló que las drogas y el alcohol casi destruyen su matrimonio con Amanda Anka