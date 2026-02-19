Mundo

Netanyahu advirtió al régimen de Irán que cualquier ataque contra Israel recibirá una respuesta “que no pueden imaginar”

El primer ministro israelí subrayó la necesidad de frenar el programa nuclear y de misiles de Teherán, y pidió el cese del apoyo iraní a grupos armados de la región

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este jueves durante una ceremonia militar en Jerusalén que cualquier ataque de Irán contra territorio israelí desatará “una respuesta que no pueden ni imaginar”.

Netanyahu, acompañado por altos mandos del Ejército israelí, aseguró que su país se encuentra completamente preparado para afrontar cualquier agresión de Teherán.

Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatollahs cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar”, afirmó el primer ministro israelí ante los nuevos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La advertencia de Netanyahu llega en medio de un clima marcado por la posibilidad de un enfrentamiento armado entre Israel e Irán. El líder israelí describió a Irán como el principal enemigo regional y remarcó que las fuerzas armadas nacionales han elevado su nivel de alerta.

La advertencia de Netanyahu fue reforzada por el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió: “¡No nos pongan a prueba ni pongan a prueba nuestra determinación"

¡No nos pongan a prueba ni pongan a prueba nuestra determinación, porque se encontrarán ante un pueblo unido y un ejército fuerte y victorioso!”, declaró.

En el trasfondo de estas declaraciones se encuentra el debate internacional sobre el programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados en la región, entre ellos Hamas, Hezbollah y los rebeldes hutíes.

Netanyahu explicó que ha transmitido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la postura israelí respecto a las condiciones que deben guiar cualquier negociación con Irán. Entre las principales demandas se cuentan el desmantelamiento total del programa nuclear y de misiles balísticos, así como la suspensión del financiamiento a organizaciones consideradas hostiles por Israel.

Las tensiones han aumentado tras reportes sobre deliberaciones internas en Washington respecto a la posibilidad de una acción militar directa contra instalaciones iraníes.

Diversos medios estadounidenses informaron que el presidente Trump evalúa escenarios para responder al estancamiento de las conversaciones con Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump participa en la inauguración de la Junta de Paz (REUTERS/Kevin Lamarque)

Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, declaró Trump en Washington, sin descartar ninguna opción militar.

Mientras tanto, el despliegue de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio alimenta el nerviosismo en la región. Fuentes oficiales señalaron que unidades navales y aéreas de Estados Unidos se encuentran listas para actuar si la Casa Blanca lo dispone.

Trump insistió en que “no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo”, e insistió en la necesidad de que Irán acepte un pacto sobre su programa nuclear.

El líder republicano sostuvo además que este es “el momento” para que Irán acepte una vía diplomática y anticipó que, si no se concreta, el escenario será “muy diferente”.

El mandatario destacó las gestiones del enviado especial para la región, Steve Witkoff, y de su yerno y asesor, Jared Kushner, quienes mantienen contactos con representantes iraníes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, se reúne con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner (REUTERS)

“Se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones”, aseguró.

Sin embargo, el endurecimiento del discurso de Netanyahu coloca nuevamente el foco en la posibilidad de una respuesta militar inmediata ante cualquier acción iraní. Para el gobierno israelí, la disuasión pasa ahora por dejar explícito que un ataque directo desde Teherán no quedará limitado a una represalia simbólica, sino que activará una respuesta de alcance estratégico, en un momento en el que las negociaciones diplomáticas avanzan bajo una presión militar sin precedentes.

