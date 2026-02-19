Mundo

La Unión Europea expresó su voluntad de iniciar negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque

El proceso enfrenta divisiones internas y la exigencia de cumplir estrictos criterios

Ucrania espera iniciar negociaciones formales
Ucrania espera iniciar negociaciones formales para su adhesión a la Unión Europea (Reuters)

La Unión Europea expresó este jueves su intención de abrir “lo antes posible” las negociaciones de adhesión de Ucrania, según anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante una rueda de prensa en Oslo.

Sin embargo, añadió que el calendario sigue siendo incierto: “No puedo decir si será en 2026, 2027 o más tarde, pero lo importante es no perder el impulso”.

El dirigente portugués elogió las
El dirigente portugués elogió las reformas impulsadas por Ucrania en medio del conflicto (Reuters)

La posibilidad de que Ucrania se sume al bloque europeo en enero de 2027 figura en un plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra, aunque especialistas consideran poco realista ese plazo.

Durante el encuentro en Oslo, Costa destacó ante la prensa el esfuerzo de las autoridades ucranianas por implementar reformas estructurales en plena guerra.

“Lo particularmente impresionante es que Ucrania, pese a la terrible guerra que enfrenta, está aplicando las reformas necesarias para convertirse en miembro pleno de la Unión Europea”, sostuvo.

Kiev acusa a Rusia de
Kiev acusa a Rusia de prolongar la guerra y bloquear avances políticos (Reuters)

El proceso de adhesión está regulado por estrictos requisitos, conocidos como criterios de Copenhague, formulados en 1993. Según explicó Costa, cualquier país candidato debe cumplir con estas condiciones antes de incorporarse a la UE, sin excepciones ni vías rápidas.

Otra cuestión resaltada es la necesidad de unanimidad entre los Estados miembros para aprobar la incorporación de un nuevo país. El caso de Hungría, gobernada por Viktor Orbán, ilustra las tensiones internas: Budapest se ha mostrado abiertamente hostil a la candidatura ucraniana, aunque en 2022 sí respaldó que Ucrania obtuviera el estatus oficial de país candidato.

Viktor Orbán lidera el gobierno
Viktor Orbán lidera el gobierno de Hungría, crítico con la candidatura de Ucrania a la UE (Reuters)

El contexto geopolítico añade complejidad al proceso. Costa caracterizó la ampliación de la UE como “la inversión geopolítica más importante” para asegurar la paz y la estabilidad en Europa.

El propio presidente del Consejo Europeo reiteró el compromiso institucional con la integración de Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes Occidentales.

La candidatura de Ucrania se formalizó en junio de 2022, apenas cuatro meses después del inicio de la invasión rusa. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, reiteró recientemente su aspiración de lograr la membresía en 2027, aunque algunos Estados miembros mantienen su oposición a acelerar el proceso.

Zelenski reclama avances políticos, además
Zelenski reclama avances políticos, además de los militares, en el diálogo internacional (Reuters)

El desarrollo de las negociaciones sobre la adhesión de Kiev avanza en paralelo a otras dinámicas de cooperación. Durante su visita a Noruega, Costa se reunió con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y resaltó la colaboración estratégica en seguridad, energía y defensa.

El encuentro en Oslo sirvió
El encuentro en Oslo sirvió para coordinar posturas sobre la ampliación de la UE y la guerra en Ucrania (Reuters)

“Me complace reafirmar nuestro firme compromiso de seguir profundizando nuestra relación. Juntos, seguiremos fortaleciendo nuestros lazos en beneficio de nuestros pueblos y de la estabilidad mundial”, declaró Costa.

Sin embargo, las negociaciones internacionales en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania continúan marcadas por la desconfianza y la falta de consenso sobre quiénes deben participar en el proceso.

En la jornada de este jueves, el portavoz Dimitri Peskov argumentó que la retórica europea ha contribuido a prolongar la guerra y sostuvo que “no tiene sentido la participación europea”.

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin,
Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, descarta la participación europea en nuevas negociaciones sobre Ucrania (Europa Press)

(Con información de AFP y Europa Press)

