Qué saber sobre el Estrecho de Ormuz, que el régimen de Irán cerró temporalmente por un ejercicio militar

Irán anunció el cierre temporal de partes del Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico. La medida se produjo después de que agencias de noticias semioficiales iraníes informaran sobre ejercicios con fuego real en esta importante vía fluvial, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

La medida es un cierre inusual, quizás sin precedentes, del estrecho, una señal de Irán de las posibles consecuencias para la economía mundial si Estados Unidos cumple con sus advertencias de atacarlo a medida que aumentan las tensiones entre los dos países.

En anteriores períodos de tensión y conflicto, Irán ha hostigado ocasionalmente la navegación a través del estrecho, y durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, ambos bandos atacaron petroleros y otros buques, utilizando minas navales para bloquear completamente el tráfico en algunos puntos. Sin embargo, Irán no ha cumplido sus reiteradas amenazas de cerrar la vía fluvial por completo desde la década de 1980, ni siquiera durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon sus principales instalaciones nucleares y militares.

Se desconocen de inmediato el alcance y el impacto del cierre del martes. Medios iraníes informaron que duraría varias horas por motivos de seguridad y marítimos.

El Comando Central del ejército estadounidense (CETCOM) no hizo comentarios inmediatos sobre el cierre ni sobre los ejercicios con fuego real de Irán. Sin embargo, durante ejercicios militares iraníes en el estrecho y aguas cercanas hace varias semanas , advirtió a Teherán que cualquier comportamiento inseguro y poco profesional cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales o buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, escalada y desestabilización.

Esto es lo que hay que saber sobre el estrecho, el simulacro, qué causó las tensiones y qué podría suceder a continuación.

Una vía fluvial clave para el transporte marítimo mundial

El Estrecho de Ormuz es una vía fluvial sinuosa, de unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden navegar hacia el resto del mundo. Si bien Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía fluvial internacional por la que pueden navegar todos los barcos. Los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra Dubái, repleta de rascacielos, también se encuentran cerca de la vía fluvial.

El estrecho fue importante para el comercio

El Estrecho de Ormuz ha sido históricamente importante para el comercio, ya que cerámica, marfil, seda y textiles se transportaban desde China a través de la región. En la era moderna, es la ruta de los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán. La gran mayoría se destina a los mercados de Asia, incluyendo a China, el único cliente petrolero que le queda a Irán.

Si bien existen oleoductos en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que pueden evitar el paso, la Administración de Información Energética de Estados Unidos afirma que “la mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen medios alternativos para salir de la región”.

Las amenazas a la ruta han disparado los precios mundiales de la energía en el pasado, incluso durante la guerra entre Israel e Irán en junio.

Simulacro en Irán incluye fuego real

Ante la amenaza de Estados Unidos de atacar en medio de las masivas protestas antigubernamentales a nivel nacional que estallaron a finales de diciembre y enero, Irán realizó un ejercicio militar con fuego real en el Estrecho de Ormuz a principios de febrero. En ese momento, Irán advirtió a los buques sobre el ejercicio, pero cerró el paso.

El 4 de febrero, las tensiones entre las armadas iraní y estadounidense se intensificaron aún más después de que un caza de la Armada estadounidense derribara un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo. Irán también acosó a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense que navegaba en el estrecho de Ormuz, según informó el ejército estadounidense.

El lunes, Irán anunció su nuevo ejercicio militar, denominado “Control Inteligente del Estrecho de Ormuz”. Los marineros de la región fueron advertidos por radio de que se planeaban realizar “tiros de superficie”.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar del país , informó sobre una prueba de misil en vivo el martes por la mañana, diciendo que los misiles lanzados desde el interior de Irán y a lo largo de su costa habían alcanzado sus objetivos en el Estrecho de Ormuz.

El CENTCOM de EEUU ha declarado previamente que Irán tiene “derecho a operar profesionalmente en el espacio aéreo y las aguas internacionales”, pero advirtió contra la interferencia o amenaza a los buques de guerra estadounidenses o el paso de buques comerciales. El comando, que supervisa la Quinta Flota de la Armada de EE. UU. con base en Bahréin, afirmó que no tolerará acciones como que aeronaves o buques iraníes se acerquen demasiado a los buques de guerra estadounidenses o apunten sus armas hacia ellos.

El líder supremo de Irán lanza una dura amenaza a Estados Unidos

Las acciones en torno al estrecho se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó inicialmente con lanzar un ataque militar contra Irán tras la sangrienta represión de las protestas del mes pasado. Desde entonces, ha recurrido a amenazas de ataque para presionar a Teherán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. Ambas partes celebraron una nueva ronda de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra el martes.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y los destructores de misiles guiados que lo apoyan llevan varias semanas en el Mar Arábigo, donde podrían lanzar un ataque si Trump así lo solicita. Trump anunció el viernes que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, sería enviado del Caribe a Oriente Medio para unirse a otros activos militares que Estados Unidos ha desarrollado en la región.

Irán ha advertido que podría lanzar su propio ataque preventivo o atacar intereses estadounidenses en Oriente Medio e Israel. Si bien durante la guerra de 12 días Irán disparó misiles balísticos e Israel atacó su arsenal, Teherán mantiene un arsenal de misiles de corto y medio alcance que podría alcanzar a los estados árabes del Golfo Pérsico vecinos.

El martes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió a Estados Unidos que “el ejército más fuerte del mundo a veces puede recibir una bofetada tal que no pueda volver a ponerse de pie”.

“Por supuesto, un buque de guerra es un aparato peligroso, pero más peligroso que el buque de guerra es el arma que puede hundirlo en las profundidades del mar”, dijo Khamenei, según informó la televisión estatal iraní.

