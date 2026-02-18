Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición a los cuestionamientos

El rey Carlos III lee el Discurso del Rey, mientras la reina Camila se sienta a su lado durante la Apertura de Estado del Parlamento en la Cámara de los Lores, Londres, el miércoles 17 de julio de 2024. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Las repercusiones de los archivos de Jeffrey Epstein han llegado a la madera dorada y los lujosos bancos rojos de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña.

La cámara alta del Parlamento está en el centro de atención después de que el ex embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, se viera obligado a dimitir como miembro de la Cámara de los Lores debido a su amistad con el fallecido delincuente sexual .

El episodio ha envalentonado a los críticos que afirman que la cámara no electa es anticuada, antidemocrática y demasiado lenta a la hora de sancionar el mal comportamiento de sus miembros. Sus partidarios afirman que la cámara, compuesta por más de 850 miembros vitalicios que ostentan los títulos de “Lord” o “Lady”, es una parte compleja pero esencial de la democracia parlamentaria.

Casi todo el mundo está de acuerdo en que es necesario reformarlo, pero esa tarea ha eludido a sucesivos gobiernos.

“Es un desastre”, dijo Jenny Jones, una de las dos diputadas del Partido Verde en la Cámara de los Lores. “A pesar de que supuestamente somos una democracia moderna, tenemos un sistema semifeudal”.

Vista general de la Torre Elizabeth, conocida como el Big Ben, y las Casas del Parlamento en Londres, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Reliquia del pasado

Durante la mayor parte de sus 700 años de historia, la Cámara de los Lores estuvo compuesta por nobles —no mujeres— que heredaban sus escaños, junto con algunos obispos. En la década de 1950, se les unieron los “pares vitalicios”: políticos jubilados, líderes cívicos y otras personalidades nombradas por el gobierno, entre ellas las primeras mujeres miembros de la Cámara de los Lores.

En 1999, el gobierno laborista del entonces primer ministro Tony Blair expulsó a la mayoría de los más de 750 pares hereditarios, aunque para evitar una rebelión de los aristócratas, a 92 se les permitió permanecer temporalmente.

Un cuarto de siglo después, el actual gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer finalmente presentó una legislación para expulsar a los “hereditarios” restantes, calificándolos de reliquia indefendible del pasado.

Los señores han presentado resistencia, forzando un compromiso que permitirá que algunos miembros hereditarios puedan quedarse al ser “reciclados” como pares vitalicios.

“Los pares hereditarios trabajan más duro que los pares promedio”, dijo Charles Hay, decimosexto conde de Kinnoull, quien lidera el grupo de pares independientes, o sin afiliación partidaria, en la Cámara de los Lores. “Significa que se descarta a mucha gente que realmente está siendo eficaz”.

El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, habla durante la ceremonia de reinauguración de la estatua de George Washington en la Galería Nacional de Londres, el miércoles 18 de junio de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

La mayoría coincide en que la Cámara de los Lores desempeña un papel importante en la revisión de la legislación aprobada por la Cámara de los Comunes. Los lores pueden enmendar proyectos de ley y devolverlos a los legisladores para su revisión. Pero a la hora de la verdad, se supone que la cámara alta debe ceder a la voluntad de la cámara elegida.

Los críticos afirman que la cámara alta a veces se ha excedido al bloquear leyes, como en el caso del proyecto de ley actual para legalizar la muerte asistida. Fue aprobado por la Cámara de los Comunes, pero se ha visto obstaculizado por cientos de enmiendas en la Cámara de los Lores.

Señores que se portan mal

Atrás quedaron los días en que los señores en desgracia podían ser encarcelados en la Torre de Londres o decapitados por traición.

Hasta hace poco, las autoridades parlamentarias podían hacer poco respecto de sus pares que cometían faltas o delitos éticos.

Lord Archer de Weston-super-Mare, también conocido como el escritor de novelas de suspense Jeffrey Archer, fue encarcelado por perjurio en 2001, mientras que Lord Black de Crossharbour —el magnate de los medios Conrad Black— cumplió una condena de prisión en Estados Unidos tras ser condenado por fraude en 2007. Según las normas de la época, ninguno de los dos podía ser expulsado de la Cámara de los Lores.

Miembros de la Cámara de los Lores e invitados toman asiento en la Cámara de los Lores, antes de la apertura oficial del Parlamento, en las Cámaras del Parlamento, en Londres, el 17 de julio de 2024. (Henry Nicholls/POOL vía AP, Archivo)

Desde entonces, la ley ha cambiado para permitir la expulsión de miembros por incumplir el código de conducta de los Lores, ser encarcelados o no asistir. Hasta la fecha, nadie ha sido expulsado por mala conducta, aunque un par de ellos han renunciado antes de ser expulsados, incluyendo uno que cometió agresión sexual y otro que fue filmado presuntamente inhalando cocaína con trabajadoras sexuales.

Los ex lores conservan sus títulos señoriales y el prestigio que aportan. Mandelson, quien en un mensaje le preguntó a Epstein: “¿Necesitas un lord en la junta?”, ha perdido su trabajo y se enfrenta a una investigación policial por mala conducta en el cargo público. Pero sigue siendo Lord Mandelson.

También está bajo presión el ex jefe de gabinete de Starmer, Matthew Doyle, ahora Lord Doyle, designado para la Cámara de los Lores a pesar de su amistad con un hombre que luego fue encarcelado por posesión de imágenes indecentes de niños.

Para eliminar los títulos de señores caídos en desgracia se necesitaría una nueva legislación, algo que no se ha hecho desde 1917, cuando varios señores fueron despojados de sus títulos por ponerse del lado de Alemania en la Primera Guerra Mundial.

Ritmo lento de cambio

El Partido Laborista mantiene su compromiso de sustituir eventualmente la Cámara de los Lores por una segunda cámara alternativa que sea “más representativa del Reino Unido”.

Miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores durante la sesión inaugural del Parlamento, en la Cámara de los Lores, en Londres, el martes 7 de noviembre de 2023. (Aaron Chown/Pool Photo vía AP, Archivo)

Pero el cambio es lento. En diciembre, la Cámara de los Lores creó un comité para estudiar la introducción de una edad de jubilación de 80 años y el endurecimiento del requisito de participación.

“La reforma de los Lores es glacial”, dijo Meg Russell, profesora de política y directora de la Unidad de Constitución del University College de Londres. “Se habla de las cosas durante décadas antes de que sucedan”.

La caída de Mandelson, quien fue nombrado miembro de la Cámara de los Lores en 2008 por un gobierno laborista anterior, ha renovado la preocupación por la calidad de los miembros y su selección. El enojo de los legisladores laboristas contra Mandelson se intensificó hasta convertirse en una crisis para Starmer que podría acabar con su liderazgo.

Russell afirma que las controversias de Mandelson y Doyle demuestran la necesidad de cambiar la forma en que se elige a los miembros de la Cámara de los Lores. Si bien los diputados independientes son nombrados por un comité independiente, la mayoría de los títulos nobiliarios vitalicios son otorgados por el primer ministro, a menudo para recompensar a asesores, aliados y donantes.

“Realmente no hay un control de calidad adecuado ni límite de número, y todo parece anacrónico”, dijo. “Está claro que deberían existir procesos más rigurosos para controlar a las personas al ingresar”.

El Partido Verde que representa Jones quiere ir más allá y abolir la Cámara de los Lores, reemplazándola por una cámara alta elegida.

“Deberíamos llamarlo Senado o algo así y acabar con esta ridícula nomenclatura clasista”, dijo Jones, cuyo título oficial es Baronesa Jones de Moulsecoomb. “Me encantaría que me llamaran senadora y no dama”.

(con información de AP)