Mundo

UNICEF alertó sobre el drama infantil en Ucrania: millones de niños desplazados y obligados a vivir bajo tierra tras cuatro años de guerra

La organización alertó sobre el grave impacto en la salud mental y física de la infancia y la falta de espacios seguros

Guardar
UNICEF advierte que cerca de
UNICEF advierte que cerca de 2,6 millones de niños ucranianos permanecen desplazados por la guerra (Europa Press)

La vida cotidiana se ha transformado en una cuestión de supervivencia para la infancia en Ucrania, advirtió UNICEF, al cumplirse cuatro años de guerra y agravarse el impacto sobre los menores.

El representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, detalló que en localidades como Jersón, los niños se han visto obligados a vivir bajo tierra, protegidos por redes antidrones, y que apenas permanecen unos 5.000 menores de los 60.000 que residían allí antes de la invasión rusa de febrero de 2022.

“Hoy los niños aprenden, juegan y duermen en sótanos solo para mantenerse a salvo. He conversado con familias y personal, incluidos psicólogos y otros trabajadores, en un centro de protección infantil apoyado por UNICEF. Todos refieren el agotamiento que sufren las familias al vivir las 24 horas en un estado de hiperalerta”, afirmó.

La organización remarca que encontrar
La organización remarca que encontrar seguridad es una esperanza lejana para muchas familias ucranianas (AP Foto/Vadim Ghirda)

El miedo a los ataques, el confinamiento en refugios y la ausencia de interacción social han dejado secuelas en la salud mental y física de los menores. UNICEF trabaja con autoridades locales para mantener espacios de respiro y brindar apoyo en la provincia de Jersón.

Un tercio de los menores ucranianos sigue desplazado, lo que equivale a casi 2,6 millones de niños y niñas: 1,8 millones viven como refugiados fuera del país y más de 791.000 permanecen desplazados internamente.

El miedo constante y la
El miedo constante y la vida en refugios sumergen a la infancia ucraniana en un estado de hiperalerta permanente (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

El conflicto afecta zonas civiles en todo el país, dañando hogares, hospitales, escuelas e infraestructura esencial para la vida diaria. Mammadzade informó que en 2025 la cifra de niños asesinados y heridos en Kiev y su provincia se multiplicó por cuatro respecto a 2024.

Una encuesta de UNICEF reveló que uno de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años se desplazó al menos dos veces, siendo la búsqueda de seguridad la razón principal para abandonar sus hogares.

Pese a la adversidad, Mammadzade aseguró que los niños y jóvenes de Ucrania no han renunciado a su futuro y que UNICEF continuará respaldando sus aspiraciones.

Muchos niños sufren secuelas por
Muchos niños sufren secuelas por las consecuencias de la guerra (Patryk Jaracz/UNICEF)

Bajo este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania a negociar “rápidamente” con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Ginebra.

Donald Trump urgió a Ucrania
Donald Trump urgió a Ucrania a negociar “rápidamente” con Rusia antes de la nueva ronda de diálogo en Ginebra (Europa Press)

Trump enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a Jared Kushner, como parte de la representación estadounidense. Por parte de Rusia, la delegación estará encabezada por el exministro de Cultura, Vladimir Medinski, mientras que Ucrania estará representada por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky advirtió hoy que cualquier cesión de territorios permitiría a Rusia regenerar su capacidad militar y lanzar nuevos ataques.

Volodimir Zelenski advirtió que ceder
Volodimir Zelenski advirtió que ceder territorios a Rusia solo fortalecería la ofensiva militar de Moscú (Reuters)

Además, recordó antecedentes como la ocupación de Crimea en 2014, el conflicto en el este ucraniano, así como los casos de Georgia en 2008 y Chechenia, episodios que, según el mandatario, ocasionaron graves consecuencias humanas. “Fue un gran error desde el principio, empezando en 2014.

La anexión de Crimea es
La anexión de Crimea es un punto central en las negociaciones entre Kiev y Moscú (AP Foto, Archivo)

E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos”, afirmó Zelenski.

Durante las negociaciones de Ginebra, Washington propuso la creación de una zona franca de comercio libre en los territorios en disputa, ante lo cual Ucrania insistió en la defensa de su soberanía y en que las decisiones sobre los territorios solo deben ser tomadas por sus líderes.

Kiev advirtió sobre los riesgos de congelar el frente, una estrategia que Rusia rechaza porque busca el control total del Donbás, incluidas zonas que aún no ocupa.

(Con información de Europa Press y AP)

Temas Relacionados

UNICEFUcraniaNiñez Ucraniaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció que esta práctica pone en jaque la seguridad de sus operaciones. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont mostró cómo el rastreo civil de vuelos militares se vuelve clave en medio de la escalada de tensión con Irán en el Estrecho de Ormuz

El Pentágono en alerta por

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

El incidente ocurrió en la base de Sertolovo, a pocos kilómetros de la segunda ciudad de Rusia. Las autoridades investigan las causas, sin descartar un ataque de sabotaje en plena ofensiva de Ucrania

Una explosión derrumbó un edificio

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas

Consignas contra el líder supremo marcaron la conmemoración de fallecidos, mientras las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad y organizaciones denuncian miles de muertos y detenidos en todo el país

Miles de iraníes desafían al

Garry Kasparov advirtió que solo una derrota militar de Putin en Ucrania devolverá la esperanza a Rusia y Europa

El reconocido disidente sostiene que la invasión a gran escala ordenada por Putin en febrero de 2022 tiene como objetivo modificar las estructuras globales y que la falta de respuesta contundente de Occidente favoreció las aspiraciones del actual gobierno ruso

Garry Kasparov advirtió que solo

El gobierno francés liberó un petrolero de la flota fantasma rusa tras pagar una multa millonaria

La embarcación, identificada como parte de una red sancionada y retenida desde finales de enero, fue liberada luego de que se completara el pago estipulado por una infracción vinculada al tráfico de hidrocarburos

El gobierno francés liberó un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcaraz cumple en su debut

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

El alcalde de Medellín alertó por el auge de jóvenes que se identifican como animales: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

A proposito del caso de Kevin Acosta, estos son los ciclistas con hemofilia que han competido a nivel mundial en la élite

Cinco lesionados en ataque armado durante baile sonidero en La Trinidad Tepango, Atlixco

Conavi alerta sobre fraude en apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Retrasos en los vuelos del principal aeropuerto de Kenia por una huelga de su personal

El PP carga contra Sánchez y el PSOE por "encubrir" a Borja Cabezón cuando "creó una red" para "pagar menos impuestos"

Sheinbaum descarta por ahora enviar combustible a Cuba y afea las políticas de EEUU: "No debe haber intromisión"

Al menos cinco heridos por el descarrilamiento de un tren en Suiza debido a una avalancha

Un proyecto internacional estudia las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea

ENTRETENIMIENTO

Amigo de James Van Der

Amigo de James Van Der Beek salió en defensa de su familia ante críticas por campaña de GoFundMe: “No tienen ni idea del dolor que han sufrido”

Murió Billy Steinberg, compositor de los éxitos “Like a Virgin” y “True Colors”

Gene Hackman, Dustin Hoffman y Robert Duvall: los amigos rebeldes que cambiaron el cine desde la marginalidad

Jada Pinkett Smith va a la corte para frenar millonaria denuncia por amenazas

Kelly Osbourne genera preocupación por su extrema delgadez: “No es normal”