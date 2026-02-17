UNICEF alertó sobre el drama infantil en Ucrania: millones de niños desplazados y obligados a vivir bajo tierra tras cuatro años de guerra

UNICEF advierte que cerca de 2,6 millones de niños ucranianos permanecen desplazados por la guerra (Europa Press)

La vida cotidiana se ha transformado en una cuestión de supervivencia para la infancia en Ucrania, advirtió UNICEF, al cumplirse cuatro años de guerra y agravarse el impacto sobre los menores.

El representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, detalló que en localidades como Jersón, los niños se han visto obligados a vivir bajo tierra, protegidos por redes antidrones, y que apenas permanecen unos 5.000 menores de los 60.000 que residían allí antes de la invasión rusa de febrero de 2022.

“Hoy los niños aprenden, juegan y duermen en sótanos solo para mantenerse a salvo. He conversado con familias y personal, incluidos psicólogos y otros trabajadores, en un centro de protección infantil apoyado por UNICEF. Todos refieren el agotamiento que sufren las familias al vivir las 24 horas en un estado de hiperalerta”, afirmó.

La organización remarca que encontrar seguridad es una esperanza lejana para muchas familias ucranianas (AP Foto/Vadim Ghirda)

El miedo a los ataques, el confinamiento en refugios y la ausencia de interacción social han dejado secuelas en la salud mental y física de los menores. UNICEF trabaja con autoridades locales para mantener espacios de respiro y brindar apoyo en la provincia de Jersón.

Un tercio de los menores ucranianos sigue desplazado, lo que equivale a casi 2,6 millones de niños y niñas: 1,8 millones viven como refugiados fuera del país y más de 791.000 permanecen desplazados internamente.

El miedo constante y la vida en refugios sumergen a la infancia ucraniana en un estado de hiperalerta permanente (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

El conflicto afecta zonas civiles en todo el país, dañando hogares, hospitales, escuelas e infraestructura esencial para la vida diaria. Mammadzade informó que en 2025 la cifra de niños asesinados y heridos en Kiev y su provincia se multiplicó por cuatro respecto a 2024.

Una encuesta de UNICEF reveló que uno de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años se desplazó al menos dos veces, siendo la búsqueda de seguridad la razón principal para abandonar sus hogares.

Pese a la adversidad, Mammadzade aseguró que los niños y jóvenes de Ucrania no han renunciado a su futuro y que UNICEF continuará respaldando sus aspiraciones.

Muchos niños sufren secuelas por las consecuencias de la guerra (Patryk Jaracz/UNICEF)

Bajo este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania a negociar “rápidamente” con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Ginebra.

Donald Trump urgió a Ucrania a negociar “rápidamente” con Rusia antes de la nueva ronda de diálogo en Ginebra (Europa Press)

Trump enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a Jared Kushner, como parte de la representación estadounidense. Por parte de Rusia, la delegación estará encabezada por el exministro de Cultura, Vladimir Medinski, mientras que Ucrania estará representada por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky advirtió hoy que cualquier cesión de territorios permitiría a Rusia regenerar su capacidad militar y lanzar nuevos ataques.

Volodimir Zelenski advirtió que ceder territorios a Rusia solo fortalecería la ofensiva militar de Moscú (Reuters)

Además, recordó antecedentes como la ocupación de Crimea en 2014, el conflicto en el este ucraniano, así como los casos de Georgia en 2008 y Chechenia, episodios que, según el mandatario, ocasionaron graves consecuencias humanas. “Fue un gran error desde el principio, empezando en 2014.

La anexión de Crimea es un punto central en las negociaciones entre Kiev y Moscú (AP Foto, Archivo)

E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos”, afirmó Zelenski.

Durante las negociaciones de Ginebra, Washington propuso la creación de una zona franca de comercio libre en los territorios en disputa, ante lo cual Ucrania insistió en la defensa de su soberanía y en que las decisiones sobre los territorios solo deben ser tomadas por sus líderes.

Kiev advirtió sobre los riesgos de congelar el frente, una estrategia que Rusia rechaza porque busca el control total del Donbás, incluidas zonas que aún no ocupa.

(Con información de Europa Press y AP)