Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de Taiwán y Estados Unidos se colocan para una reunión en Taipéi, Taiwán, el 27 de marzo de 2018. REUTERS/Tyrone Siu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que decidirá pronto si envía más armas a Taiwán, después de el líder chino, Xi Jinping, le advirtiera que no avance con nuevas ventas militares a la isla.

“Estoy hablando con él sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una decisión bastante pronto”, señaló Trump al referirse al líder del régimen chino. El presidente estadounidense agregó que mantiene una “buena relación” con Xi, cuyo país considera a Taiwán parte de su territorio.

La declaración se produjo tras una llamada telefónica entre ambos líderes el 4 de febrero. Durante esa conversación, Xi pidió “respeto mutuo” en la relación bilateral y advirtió a Washington sobre las ventas de armas a la isla gobernada democráticamente.

“La cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos... Estados Unidos debe manejar con cautela las ventas de armas a Taiwán”, expresó Xi, según la televisión estatal china.

Trump y Xi tienen previsto reunirse en abril en Beijing, en un encuentro que se desarrollará en un contexto de tensiones persistentes por Taiwán. El Partido Comunista de China nunca gobernó la isla, pero Beijing sostiene que el territorio, con una población de 23 millones de personas, forma parte de China y no descarta el uso de la fuerza para concretar una anexión.

Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán como un Estado independiente, aunque constituye su principal respaldo militar. Bajo el segundo mandato de Trump, el tono del apoyo estadounidense se atenuó levemente, pero la cooperación en materia de defensa continúa.

En diciembre, Estados Unidos aprobó ventas de armas a Taiwán por un valor de 11.000 millones de dólares, según informó Taipei. Poco después, China realizó maniobras militares con fuego real a gran escala para simular un bloqueo en torno a los principales puertos taiwaneses.

La cuestión de Taiwán se mantiene como uno de los principales puntos de fricción en la relación entre Washington y Beijing. El sábado, el principal diplomático del régimen chino, Wang Yi, advirtió a Estados Unidos que evite “tramar” acciones respecto de la isla y señaló que esa conducta podría derivar en una “confrontación” con China.

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, Wang sostuvo que en el futuro Estados Unidos podría adoptar una política hacia China que implique “instigar y tramar para dividir a China a través de Taiwán, cruzando la línea roja de China”.

El principal diplomático del régimen chino, Wang Yi (REUTERS)

En paralelo, Taiwán incrementó su gasto en defensa durante la última década con inversiones de varios miles de millones de dólares para modernizar sus fuerzas armadas. Sin embargo, enfrenta presiones crecientes desde Washington para fortalecer aún más su capacidad de disuasión frente a China.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, propuso un aumento adicional de 40.000 millones de dólares en gasto en defensa a lo largo de ocho años. El plan resultó bloqueado en diez ocasiones desde principios de diciembre por un parlamento controlado por la oposición.

El jueves, decenas de legisladores estadounidenses instaron a los partidos opositores de Taiwán a poner fin al bloqueo de la iniciativa. En una entrevista exclusiva con la agencia AFP la semana pasada, Lai expresó su confianza en que el presupuesto de defensa será aprobado.

(Con información de AFP)