Joseph Aoun, presidente de Northeastern University, y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier conversan durante una reunión oficial, flanqueados por las banderas de Alemania, la UE y el Líbano.

Alemania aseguró el lunes al Líbano que apoyará al gobierno libanés incluso después de retirar las tropas alemanas desplegadas como parte de las fuerzas de paz de la ONU a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel cuando su misión concluya a finales de este año.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial, cerca de Beirut. La Armada alemana, afirmó, ya está entrenando a las tropas libanesas para reforzar su presencia en el sur del país tras la guerra de 14 meses entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah.

La misión de la fuerza multinacional de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano, conocida como FPNUL, concluye a finales de 2026, casi cinco décadas después de su despliegue. La fuerza ha desempeñado un papel fundamental en la vigilancia de la situación de seguridad en la región, incluso durante la guerra entre Israel y Hezbollah del año pasado.

En los últimos meses, Beirut ha dicho que el Líbano necesitará una fuerza de seguimiento para llenar el vacío en el sur del país una vez que las fuerzas de paz de la ONU se vayan.

Los presidentes Frank-Walter Steinmeier de Alemania y Stevo Pendarovski de Macedonia del Norte inspeccionan una guardia de honor durante una ceremonia oficial en Skopie.

“Tras el fin de la misión de la FPNUL, Alemania permanecerá junto a su país para reforzar la autoridad estatal”, declaró Steinmeier, sin dar más detalles. Sigue siendo improbable que las tropas alemanas, encargadas de prevenir el contrabando de armas por mar y ayudar al ejército libanés a vigilar la frontera marítima del país, permanezcan en el Líbano.

La FPNUL cuenta actualmente con unos 7.500 efectivos de mantenimiento de la paz, incluidos 179 alemanes.

“Las Fuerzas Armadas Libanesas son, por supuesto, la columna vertebral de la estabilidad en el Líbano y esto significa que después de la misión de la FPNUL tenemos que pensar cómo fortalecer” el ejército, dijo Steinmeier.

Steinmeier agregó que el proceso de desarme de Hezbollah, que fue parte de un alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre de 2024 que detuvo los combates, debería seguir adelante y que Israel debería retirarse completamente del territorio libanés.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, sonríe mientras ajusta su auricular durante su visita oficial en Líbano, con las banderas de la UE y Alemania de fondo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que Líbano pagó un alto precio por la guerra entre HezbollH e Israel, que Hezbolá inició al disparar cohetes contra Israel un día después de que el grupo militante palestino Hamas atacara el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando la guerra en Gaza.

Israel amplió sus ataques que incluyeron bombardeos y una operación terrestre en septiembre de 2024, debilitando gravemente a Hezbollah.

El conflicto entre Israel y Hezbollah causó la muerte de más de 4.000 personas en el Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó daños y destrucción por un valor estimado de 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel, murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

“Nos vimos obligados a vivir conflictos violentos que no elegimos y soportamos sus consecuencias. Ya no podemos hacerlo”, dijo Aoun sobre la guerra entre Israel y Hezbollah.

El General Joseph Aoun, comandante del Ejército Libanés, se dirige a la prensa durante una conferencia oficial en Líbano, con la bandera libanesa de fondo.

Aoun también declaró haberle pedido a Steinmeier que Alemania asumiera un “papel principal” después de la UNIFL, sin detallar qué implicaría, y que también pidiera a Israel que cumpliera el alto el fuego y se retirara del Líbano. No mencionó la retirada de Hezbolá del sur del Líbano.

(con información de AP)