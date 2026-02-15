Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

Marco Rubio y Volodimir Zelensky dialogaron en Múnich (Créditos: @SecRubio)

En Múnich, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar las negociaciones en curso entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses que buscan poner fin a la invasión iniciada en 2022.

La reunión incluyó un análisis de la situación militar en el frente de batalla y los recientes ataques rusos al sistema energético ucraniano. El mandatario ucraniano detalló a Rubio los daños ocasionados por los bombardeos y las necesidades más urgentes en materia de protección civil y suministro energético.

“Me reuní con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky para hablar sobre la seguridad de Ucrania y la profundización de las alianzas económicas y de defensa”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense vía X.

A su vez, expresó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump “busca una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas” en territorio ucraniano.

Por su parte, Zelensky transmitió en un mensaje difundido a través de sus redes sociales que hablaron sobre “cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y reforzar nuestra resiliencia”.

El mandatario hizo hincapié en el proceso diplomático que involucra a las tres partes negociadoras por la paz, en anticipo a las próximas reuniones trilaterales que tendrán lugar en Ginebra el martes y el miércoles de la semana entrante.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dirige a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alex Brandon/REUTERS)

“También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales”, afirmó el líder ucraniano.

El presidente subrayó la importancia de que estos encuentros generen avances concretos y agradeció a Estados Unidos por su postura durante las gestiones. “Las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados”, subrayó Zelensky, quien también valoró la “actitud constructiva” de Washington en la facilitación de las negociaciones.

En la agenda bilateral, ambas delegaciones trabajan en la elaboración de dos documentos adicionales, uno sobre garantías de seguridad y otro relativo a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.

“Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica”, sumó Zelensky. El mandatario ucraniano rechazó de forma categórica, en su participación en la Conferencia de Seguridad, la exigencia de Rusia de entregar la parte del Donbás aún bajo control ucraniano, calificando esa propuesta como “una locura”.

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia (Europa Press)

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura”, aseguró. El mandatario sostuvo que esta condición resulta inaceptable, ya que afecta la soberanía nacional y la memoria de quienes murieron defendiendo ese territorio desde el inicio de la invasión rusa.

El Donbás, región ubicada en el este de Ucrania, comprende las provincias administrativas de Lugansk y Donetsk. Actualmente, Moscú controla casi toda Lugansk y más de tres cuartas partes de Donetsk, mientras el resto permanece bajo dominio ucraniano.

En paralelo a las declaraciones, surgieron detalles sobre una propuesta de Estados Unidos orientada a crear una zona franca en el Donbás. Esta iniciativa busca establecer un corredor de libre comercio que sirva como área de amortiguamiento entre las zonas bajo control ruso y ucraniano.

Durante la conferencia, Zelensky enfatizó la importancia de mantener la integridad territorial y la firmeza en la defensa de la soberanía nacional frente a exigencias externas. Además, remarcó la necesidad de encontrar soluciones que no impliquen concesiones territoriales.

Rusia controla casi toda Lugansk y tres cuartos de Donetsk, dentro del Donbás (Diseño Infobae)

La situación en el Donbás sigue siendo uno de los principales focos de tensión en el conflicto entre Ucrania y Rusia, mientras las negociaciones internacionales exploran diferentes escenarios para alcanzar una salida diplomática.

Las autoridades ucranianas y estadounidenses consideran que la cooperación internacional resulta decisiva en el actual contexto de crisis y reconstrucción. Las reuniones previstas en Suiza se consideran un paso fundamental dentro de la estrategia de diálogo multilateral impulsada desde Kiev.

(Con información de EFE)