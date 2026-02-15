Mundo

El heredero del sah de Irán propuso liderar la transición hacia la democracia en el país si el régimen ayatolá cae

Una multitud de más de 200 mil personas en Múnich escuchó las declaraciones de Reza Pahlavi, quien convocó a los iraníes dentro y fuera del país a apoyar un cambio político en Teherán

Guardar
Reza Pahlavi, hijo exiliado del
Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sha de Irán y figura de la oposición iraní, y su esposa Yasmine Pahlavi hacen un gesto desde el escenario mientras asisten a una manifestación organizada bajo el lema "Libertad para Irán" (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sha de Irán, se declaró dispuesto a liderar el país hacia un “futuro democrático secular” durante su discurso en un evento público en Múnich, al que acudieron más de 200.000 personas.

“Estoy aquí para garantizar una transición hacia un futuro democrático secular”, expresó y sumó: “Me comprometo a ser el líder de la transición para que un día podamos tener la oportunidad final de decidir el destino de nuestro país a través de un proceso democrático y transparente hasta las urnas”.

La multitud coreó “Javid shah” (larga vida al sha) mientras ondeaban banderas con el emblema de la monarquía derrocada. “El régimen iraní es un régimen muerto. Se acabó”, expresó un manifestante iraní de 62 años.

Pahlavi instó a los iraníes dentro y fuera del país a continuar las protestas, llamando a corear consignas desde casas y tejados a las 20:00 del sábado y del domingo, en sincronía con manifestaciones en Alemania y otros países.

Miles de personas marcharon en ciudades como Los Ángeles y Washington, en solidaridad con las protestas contra el régimen liderado por Ali Khamenei.

Reza Pahlavi pronuncia su discurso
Reza Pahlavi pronuncia su discurso durante una manifestación organizada por el Círculo de Múnich contra el régimen iraní (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

En una rueda de prensa anterior, el heredero del sah de Irán afirmó que no tiene intención de llegar al poder ni ponerse la corona en Teherán y agregó: “Mi único objetivo es ver el día en que la gente iraní pueda finalmente ser capaz de elegir su futuro gobierno democrático. El día que eso ocurra, considero que es el fin de mi misión política en la vida”, expresó durante el mitin en Múnich.

Pahlavi manifestó su convicción de contar con el respaldo de los iraníes. “La gente en Irán cree en mi liderazgo, porque saben que no tengo nada que ganar”, sostuvo. El heredero del sha insistió en que no busca ningún beneficio personal a cambio de su compromiso con el cambio político en su país. “No quiero nada a cambio”, remarcó.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor”. En paralelo, confirmó que un segundo portaaviones se dirigía a Medio Oriente para aumentar la presión militar sobre Teherán.

Previamente, advirtió con una intervención militar en apoyo a las protestas que en enero alcanzaron su punto máximo y fueron reprimidas brutalmente. La violencia de la Guardia Revolucionaria contra los manifestantes causó miles de muertes según organizaciones de derechos humanos.

“Al presidente Trump... El pueblo iraní le escuchó decir que la ayuda está en camino y tiene fe en usted. Ayúdelos”, declaró Pahlavi ante la prensa en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Es hora de acabar con la República Islámica”.

Miles de iraníes desafiaron la represión saliendo a ventanas y azoteas para protestar contra la República Islámica ( X- Eli Afriat)

El jueves pasado, el líder opositor calificó como “revolución” las protestas masivas reprimidas en y admitió que buscó coordinar y apoyar a la oposición desde el exterior mediante la construcción de puentes entre grupos disidentes.

Pahlaví aseguró que el movimiento no se rendirá, aunque reconoció que la lucha podría prolongarse y seguir cobrando vidas humanas. “No hay vuelta atrás”, advirtió.

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, las manifestaciones dejaron más de 7.000 muertos, cifra que continúa en aumento debido a las restricciones a las comunicaciones impuestas por las autoridades iraníes.

Pahlaví calificó al régimen como “debilitado”, con el liderazgo oculto en búnkeres y familias trasladando sus bienes al extranjero. En ese sentido, remarcó que “un ataque selectivo contra los aparatos represivos —fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria— no sería una intervención externa, sino una acción humanitaria para la liberación” y consideró que podría “prevenir más asesinatos masivos”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaIránrégimen iraníReza PahlaviDonald TrumpAli Khamenei

Últimas Noticias

Israel intensificó sus ataques militares en el sur del Líbano contra depósitos de armas de Hezbollah

El Ejército israelí señaló que el grupo terrorista continúa con sus intentos de reconstrucción en Medio Oriente y las infraestructuras halladas son consideradas como una vulneración de los acuerdos bilaterales alcanzados con las autoridades libanesas desde el alto el fuego

Israel intensificó sus ataques militares

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

En la antesala a las próximas negociaciones trilaterales en Suiza, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Donald Trump quiere “una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas” en territorio ucraniano

Marco Rubio habló con Zelensky

Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional tras la evacuación médica de la misión anterior

La nueva tripulación, integrada por representantes de Estados Unidos, Francia y Rusia, reanudará experimentos y tareas clave

Cuatro astronautas llegaron a la

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia: “Es una locura”

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio”, señaló el presidente ucraniano

Zelensky volvió a rechazar la

Tras la brutal masacre del régimen, ahora los iraníes protestan desde las ventanas de sus casas: “Muerte al dictador”

Este sábado por la noche cientos de personas volvieron a pronunciarse en contra del régimen de los ayatolás, pero esta vez sin exponerse a la violenta represión de las fuerzas de seguridad

Tras la brutal masacre del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Candidata a la Cámara Lucy

Candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán fue retenida en Cauca: le robaron camioneta y armas de su esquema

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 15 de febrero de 2026

Congreso capitalino respalda denuncia de la diputada Tania Larios por acoso sexual

Urrá supera cota de rebose tras aumento del 69% en caudal: Anla alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba

Celebra Nezahualcóyotl más de 900 matrimonios colectivos en tradicional evento de San Valentín

INFOBAE AMÉRICA
Salva Reina desvela cómo vive

Salva Reina desvela cómo vive San Valentín con Kira Miró: "Lo celebro todos los días"

La Unión Africana pide a la RD del Congo y al M23 respetar el acuerdo de alto el fuego

Rusia confirma acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania

El BNP de Tarique Rahman obtiene la mayoría absoluta en las generales de Bangladés

Rosalía, Maluma, Thalía y Romeo Santos lideran la nueva música en español esta semana

ENTRETENIMIENTO

La increíble audición casera de

La increíble audición casera de Katie Holmes que cambió la historia de “Dawson’s Creek”

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”