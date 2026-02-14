Mundo

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia: “Es una locura”

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio”, señaló el presidente ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, rechazó la propuesta rusa de entregar la parte del Donbás aún bajo control ucraniano, calificando esa exigencia del Kremlin como “una locura” y dejando clara la negativa de su gobierno a ceder territorio.

Así lo manifestó durante una rueda de prensa en Múnich, tras participar en la Conferencia de Seguridad.

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura”, dijo.

Además, el mandatario subrayó que esta propuesta es inaceptable, ya que afecta la soberanía nacional y la memoria de quienes han muerto defendiendo ese territorio desde la invasión rusa.

El Donbás comprende las regiones administrativas de Lugansk y Donetsk, situadas en el este de Ucrania. Actualmente, Moscú controla casi toda Lugansk y más de tres cuartos de Donetsk, mientras el resto permanece en manos ucranianas.

En paralelo, surgieron detalles sobre una iniciativa estadounidense: la creación de una zona franca en el Donbás, destinada a establecer un corredor de libre comercio que funcione como área de amortiguamiento entre los sectores en disputa.

Este esquema busca facilitar el comercio y aliviar la situación de la población local, además de contribuir a la reducción de tensiones.

La propuesta de la zona franca será uno de los principales temas en la próxima ronda de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la inminencia de estos contactos y señaló que “hay un cierto entendimiento” sobre la organización de las conversaciones, aunque sin precisar el lugar de la cita, según reprodujo Interfax.

La diplomacia estadounidense aspira a que el encuentro se realice en Estados Unidos la semana siguiente, con una agenda centrada en alternativas para el futuro de las regiones del este y sureste de Ucrania y la discusión sobre la habilitación de una franja comercial especial.

En negociaciones previas entre las tres partes, celebradas en Emiratos Árabes Unidos, se alcanzó un acuerdo humanitario para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, el primero de este tipo en casi cinco meses. Sin embargo, no se registraron avances sustanciales en aspectos políticos o territoriales.

La viabilidad del corredor económico dependerá de la disposición tanto de Moscú como de Kiev para aceptar los términos sugeridos por las potencias involucradas.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healy, anunció la transferencia de un nuevo paquete de USD 1.500 millones destinado a reforzar de manera urgente la defensa de Ucrania.

El anuncio se realizó tras una reunión en Bruselas junto a sus homólogos de Alemania y Ucrania, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El encuentro se desarrolló en el marco del Grupo de Contacto para Ucrania, una alianza conformada por más de 57 países que coordina la entrega de armamento a Kiev frente a la ofensiva rusa.

(Con información de Europa Press y EFE)

