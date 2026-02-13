Mundo

Liberaron bajo fianza a tres líderes reformistas tras la represión de protestas que dejó miles de muertos en Irán

Algunas organizaciones opositoras estiman más de 7.000 fallecidos y 51.000 arrestos durante la represión

Las movilizaciones se extendieron por todo el país con llamados al fin de la República Islámica (Reuters)

Las autoridades iraníes liberaron bajo fianza a tres dirigentes reformistas detenidos tras pronunciarse contra la represión de las protestas que dejaron miles de muertos en enero.

La excarcelación de Azar Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, se produjo el viernes tras su detención en la prisión de Evin. El grupo político anunció en la red social X que la dirigente recuperó la libertad mediante el pago de fianza; poco antes también habían sido liberados, bajo la misma condición, Javad Emam, portavoz del Frente, y el exviceministro de Exteriores Ebrahim Asgarzadeh.

Azar Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, recuperó la libertad bajo fianza tras ser detenida en Evin

Mansouri, de 60 años y asesora del expresidente reformista Mohammad Khatami, fue arrestada junto a otros dirigentes.

Su abogado, Hojjat Kermani, confirmó a la agencia iraní ISNA que Emam y Asgarzadeh fueron excarcelados bajo fianza. La agencia ultraconservadora Fars indicó que el presidente Masoud Pezeshkian habría intervenido personalmente para facilitar la liberación, según fuentes gubernamentales.

El presidente Masoud Pezeshkian habría intervenido personalmente para mediar por la liberación de los reformistas (Reuters)

Mansouri fue detenida por las fuerzas de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán y permaneció en Evin hasta su liberación.

El régimen la acusa de alterar el orden público y la Fiscalía de Teherán presentó cargos contra miembros de un grupo político por presunto encubrimiento de los atentados de enero, sin aludir directamente al Frente Reformista.

Fars asoció el comunicado oficial a estas detenciones. En la misma acción fue arrestado el jefe del comité político del Frente, Ebrahim Asgharzadé, junto a Mohsen Aminzadé.

Tanto Ebrahim Asgharzadé como Mohsen Aminzadé fueron señalados por las autoridades iraníes de alterar el orden público y encubrir actos considerados subversivos

Estos arrestos forman parte de una campaña que incluyó la detención de otros políticos críticos como Hossein Karrubí, Ali Shakourirad y Ghorban Behzadian Nejad, todos señalados por cuestionar la represión oficial a las protestas iniciadas el 28 de diciembre tras la devaluación del rial en Teherán, extendidas luego por el país con llamados al fin de la República Islámica.

La represión fue objeto de duros cuestionamientos internacionales. El régimen iraní reconoció 3.117 muertos, pero la organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, estima 7.005 fallecidos y continúa verificando más de 11.600 posibles muertes.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre tras la abrupta devaluación del rial en Teherán (Reuters)

En paralelo, las fuerzas de seguridad detuvieron a numerosos activistas, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película Un simple accidente, y la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, condenada el sábado a siete años de prisión, la décima sentencia en su contra desde 2021.

La premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, recibió una nueva condena de siete años de prisión (EFE)

Por su parte, Javad Emam fue jefe de campaña de Mir Hossein Mousavi en 2009, figura prominente de la oposición iraní y exprimer ministro bajo arresto domiciliario desde 2011.

Javad Emam, portavoz del Frente de las Reformas, fue liberado bajo fianza tras ser arrestado por criticar la represión en Irán

Según la agencia Fars, los detenidos enfrentan cargos por “socavar la unidad nacional” y “cooperar con la propaganda enemiga”, mientras la justicia iraní los acusa de alterar el orden público.

Los reformistas defienden mayores libertades sociales y la creación de una sociedad civil, y respaldaron al presidente Masoud Pezeshkian en las elecciones de 2024.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)

