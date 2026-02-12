Mundo

Condenaron a 18 años de prisión a un ex cuidador infantil de una guardería en Londres por abusos sexuales y producción de pornografía

Las familias de las víctimas exigen acciones legales contra la guardería por fallas en sus protocolos de vigilancia y denuncia

Guardar
Vicent Chan fue sentenciado a
Vicent Chan fue sentenciado a dieciocho años de prisión por abusos sexuales a menores en una guardería de Londres (AFP)

Vicent Chan, un ex empleado de una guardería en Londres fue condenado a 18 años de prisión por múltiples agresiones sexuales contra menores.

La sentencia, dictada por el tribunal penal de Wood Green, contempla además ocho años de libertad condicional extendida para Vincent Chan, de 45 años, quien admitió 56 cargos relacionados con delitos sexuales y producción de material pornográfico infantil.

La investigación estableció que Chan abusó de al menos cuatro niñas de entre tres y cuatro años mientras trabajaba en la guardería Bright Horizons, ubicada en el norte de Londres.

Los hechos ocurrieron durante los horarios de siesta, entre 2022 y 2024, periodo en el que el acusado se filmó cometiendo los delitos. La policía británica incautó dispositivos electrónicos en los que se hallaron más de un millón de imágenes y videos de contenido sexual infantil, según confirmó la Metropolitan Police en un comunicado oficial.

La policía incautó más de
La policía incautó más de un millón de imágenes y videos ilícitos en dispositivos electrónicos de Chan (Grosby)

El juez John Dodd, encargado del proceso, calificó la conducta de Chan como “absolutamente malvada, perversa y depravada”. Durante la audiencia, el magistrado subrayó que las víctimas eran “demasiado jóvenes para protegerse o dar aviso a un adulto” y enfatizó que la responsabilidad recae íntegramente sobre el acusado.

Vincent Chan trabajó siete años en Bright Horizons, hasta que fue suspendido en 2024 tras la denuncia de un colega que descubrió videos grabados por el acusado, donde se observaba a menores en situaciones degradantes.

El Ayuntamiento de Camden, jurisdicción donde se encontraba la guardería, anunció la apertura de una revisión independiente de las prácticas de protección infantil en el establecimiento y otros entornos de la zona.

El Ayuntamiento de Camden anunció
El Ayuntamiento de Camden anunció una revisión independiente de los protocolos de protección infantil en la zona (Wikipedia / Richard Kelly)

Las familias de las víctimas, representadas por el bufete Leigh Day, manifestaron que “toda familia merece la verdad, y todo niño que sufrió debe ver que se haga justicia”.

El caso motivó la habilitación de una línea telefónica de apoyo gestionada por la NSPCC, destinada a víctimas, familiares y profesionales que requieran asesoría o deseen reportar situaciones de riesgo. Según la Metropolitan Police, todas las víctimas identificadas, o sus tutores, recibieron visitas de agentes especializados y acceso a servicios de apoyo psicológico y comunitario.

La diputada por Hampstead y Highgate, Tulip Siddiq, declaró que los delitos de Chan son “verdaderamente aborrecibles” y que la sentencia representa un paso importante para hacer justicia a las familias afectadas. Además, añadió que “la peor pesadilla de cualquier padre es descubrir que su hijo ha sido víctima de abuso”, especialmente en un espacio que debería ser seguro.

La diputada Tulip Siddiq considera
La diputada Tulip Siddiq considera que la sentencia representa un paso importante para hacer justicia a las familias afectadas (Reuters)

La Metropolitan Police precisó que Chan inició su carrera profesional en el ámbito educativo en 2006, desempeñando distintos roles en escuelas y guarderías del norte de Londres. El análisis de los dispositivos incautados permitió reconstruir un historial de delitos que abarca casi dos décadas, incluyendo casos de agresión sexual, voyeurismo, “upskirting” y creación de material pornográfico infantil.

(Con información de AFP, BBC y The Guardian)

Temas Relacionados

Vicent ChanLondresInglaterraGuarderia

Últimas Noticias

Rusia y Ucrania devolvieran menores separados por la guerra tras una mediación de Estados Unidos

El proceso recibió reconocimiento internacional y se prevén nuevas repatriaciones a medida que avancen las negociaciones

Rusia y Ucrania devolvieran menores

Montañas, cuevas simuladas y casi 25 kilómetros bajo tierra en Noruega: así es Lærdal, el túnel más largo del mundo

Esta megainfraestructura conecta regiones clave bajo condiciones extremas, mediante tecnología avanzada, seguridad y un diseño innovador que permite transformar la experiencia de viajar entre Oslo y Bergen

Montañas, cuevas simuladas y casi

El primer ministro de Canadá visitará Tumbler Ridge tras la masacre escolar

Mark Carney anunció que se desplazará a la localidad afectada por el tiroteo, mientras la Policía Montada sigue investigando los motivos del ataque que dejó numerosas víctimas

El primer ministro de Canadá

El Vaticano amenazó con excomulgar a la Fraternidad San Pío X si consagra obispos sin aval papal

El cardenal Víctor Manuel Fernández alertó a la comunidad tradicionalista sobre las graves consecuencias de ordenar obispos sin el consentimiento del papa León XIV, en un tenso encuentro celebrado en Roma

El Vaticano amenazó con excomulgar

El Ejército de Siria tomó el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos

El Ejército Árabe Sirio toma el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos

El Ejército de Siria tomó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Daniel Quintero se retractó por

Daniel Quintero se retractó por orden judicial de acusaciones contra el concejal Sebastián López: “No tengo motivos fundados ni pruebas”

Miranda! busca a su público español con Bailamamá en el Benidorm Fest 2026: “Cuando en Argentina había más bien rock, escuchábamos el pop de aquí”

Coparmex advierte que sin certidumbre en Plan de Infraestructura no habrá inversión

Joven relató en video que fue víctima del “peor ladrón en Bogotá”: “Para un avispado hay otro más avispado”

Por primera vez en la historia, una película argentina se financiará a través del mercado de capitales

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Cuatro agentes heridos y dos detenidos en protesta contra reforma laboral en Argentina

Puerto Rico aprueba una ley que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido

Senado mexicano autoriza entrada de marines estadounidenses para adiestramiento militar

Las claves de la polémica reforma laboral de Milei que debate el Senado argentino

México confirma la llegada a Cuba de dos de sus buques con más de 814 toneladas en víveres

ENTRETENIMIENTO

Los dos primeros conciertos de

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines

A más de 20 años de Star Wars: así fue el reencuentro entre “Anakin” y el joven “Boba Fett” que emocionó a los fanáticos

Zoe Saldaña donará 2500 dólares mensuales a la familia de James Van Der Beek tras la muerte del actor

El insólito ritual entre Tessa Thompson y Michael B. Jordan: “Él me videollama sin avisar, es lindo pero desafiante”

Creador de ‘Dawson’s Creek’ rinde homenaje a James Van Der Beek: “Me faltan las palabras”