Condenaron a 18 años de prisión a un ex cuidador infantil de una guardería en Londres por abusos sexuales y producción de pornografía

Vicent Chan, un ex empleado de una guardería en Londres fue condenado a 18 años de prisión por múltiples agresiones sexuales contra menores.

La sentencia, dictada por el tribunal penal de Wood Green, contempla además ocho años de libertad condicional extendida para Vincent Chan, de 45 años, quien admitió 56 cargos relacionados con delitos sexuales y producción de material pornográfico infantil.

La investigación estableció que Chan abusó de al menos cuatro niñas de entre tres y cuatro años mientras trabajaba en la guardería Bright Horizons, ubicada en el norte de Londres.

Los hechos ocurrieron durante los horarios de siesta, entre 2022 y 2024, periodo en el que el acusado se filmó cometiendo los delitos. La policía británica incautó dispositivos electrónicos en los que se hallaron más de un millón de imágenes y videos de contenido sexual infantil, según confirmó la Metropolitan Police en un comunicado oficial.

La policía incautó más de un millón de imágenes y videos ilícitos en dispositivos electrónicos de Chan (Grosby)

El juez John Dodd, encargado del proceso, calificó la conducta de Chan como “absolutamente malvada, perversa y depravada”. Durante la audiencia, el magistrado subrayó que las víctimas eran “demasiado jóvenes para protegerse o dar aviso a un adulto” y enfatizó que la responsabilidad recae íntegramente sobre el acusado.

Vincent Chan trabajó siete años en Bright Horizons, hasta que fue suspendido en 2024 tras la denuncia de un colega que descubrió videos grabados por el acusado, donde se observaba a menores en situaciones degradantes.

El Ayuntamiento de Camden, jurisdicción donde se encontraba la guardería, anunció la apertura de una revisión independiente de las prácticas de protección infantil en el establecimiento y otros entornos de la zona.

El Ayuntamiento de Camden anunció una revisión independiente de los protocolos de protección infantil en la zona (Wikipedia / Richard Kelly)

Las familias de las víctimas, representadas por el bufete Leigh Day, manifestaron que “toda familia merece la verdad, y todo niño que sufrió debe ver que se haga justicia”.

El caso motivó la habilitación de una línea telefónica de apoyo gestionada por la NSPCC, destinada a víctimas, familiares y profesionales que requieran asesoría o deseen reportar situaciones de riesgo. Según la Metropolitan Police, todas las víctimas identificadas, o sus tutores, recibieron visitas de agentes especializados y acceso a servicios de apoyo psicológico y comunitario.

La diputada por Hampstead y Highgate, Tulip Siddiq, declaró que los delitos de Chan son “verdaderamente aborrecibles” y que la sentencia representa un paso importante para hacer justicia a las familias afectadas. Además, añadió que “la peor pesadilla de cualquier padre es descubrir que su hijo ha sido víctima de abuso”, especialmente en un espacio que debería ser seguro.

La diputada Tulip Siddiq considera que la sentencia representa un paso importante para hacer justicia a las familias afectadas (Reuters)

La Metropolitan Police precisó que Chan inició su carrera profesional en el ámbito educativo en 2006, desempeñando distintos roles en escuelas y guarderías del norte de Londres. El análisis de los dispositivos incautados permitió reconstruir un historial de delitos que abarca casi dos décadas, incluyendo casos de agresión sexual, voyeurismo, “upskirting” y creación de material pornográfico infantil.

(Con información de AFP, BBC y The Guardian)