Cayeron 20% las ventas de automóviles en China y el régimen impone medidas para regular el mercado

Las ventas de automóviles de pasajeros en China se desploman un 19,5% en enero, el mayor descenso en casi dos años. REUTERS/Henry Romero/Archivo

China tomó medidas el jueves para frenar una feroz guerra de precios entre fabricantes de automóviles que ha causado enormes pérdidas para la industria, después de que las ventas de automóviles de pasajeros cayeron casi un 20% en enero respecto al año anterior, el ritmo más rápido en casi dos años.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado publicó directrices para fabricantes, distribuidores y proveedores de piezas destinadas a prevenir una carrera hacia el precio más bajo.

Prohíben a los fabricantes de automóviles fijar precios por debajo del coste de producción para “expulsar a la competencia o monopolizar el mercado”. Quienes incumplan esta normativa podrían enfrentarse a “riesgos legales significativos”, advirtió el regulador.

Las reglas también apuntan a las estrategias de precios engañosas y a la fijación de precios entre proveedores de piezas y fabricantes de automóviles.

Las ventas de vehículos particulares en China cayeron un 19,5% en enero respecto al año anterior, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Esta fue la mayor caída porcentual desde febrero de 2024.

BYD, líder en vehículos eléctricos, planea aumentar sus ventas en el extranjero hasta 1,3 millones de unidades para 2026. REUTERS/ Albert Gea/Foto de archivo

Los 1,4 millones de turismos vendidos en enero se comparan con los 2,2 millones de unidades vendidas en diciembre, indicó la CAAM.

El debilitamiento de la demanda refleja la reticencia de los compradores con dificultades económicas a invertir grandes cantidades. Las ventas también se han visto afectadas por la reducción de las exenciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, sumada a la incertidumbre sobre si los subsidios para la compra de vehículos eléctricos se mantendrán tras su eliminación gradual en algunas regiones, según analistas del sector automotor.

La agresiva guerra de precios en el sector automovilístico de China ha causado una pérdida estimada de 471 mil millones de yuanes (68 mil millones de dólares) en valor de producción en toda la industria en los últimos tres años, escribió recientemente Li Yanwei, miembro de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China.

Los analistas prevén una caída de la demanda interna este año. S&P prevé que las ventas de vehículos ligeros, incluidos los turismos, en China caerán hasta un 3% en 2026.

Sin embargo, los fabricantes de automóviles chinos están ganando terreno en los mercados globales. Las exportaciones chinas de automóviles de pasajeros aumentaron un 49% interanual, alcanzando las 589.000 unidades en enero.

Los fabricantes de automóviles chinos como BYD, superó a Tesla como el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

“No prevemos una pérdida de impulso para la industria automotriz china este año”, dijo Claire Yuan, directora de calificaciones corporativas para automóviles chinos en S&P Global Ratings.

Los fabricantes de automóviles chinos como BYD, que superó a Tesla como el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo, apuntan a los mercados de Europa y América Latina mientras enfrentan una intensa competencia tanto en precios como en líneas de producción en el país debido al exceso de oferta.

Los analistas de Citi esperan que las exportaciones de automóviles de China puedan aumentar un 19% este año impulsadas por las exportaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El mes pasado, Canadá acordó reducir su elevado arancel del 100% sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, una medida bien recibida por los fabricantes de automóviles chinos. China también llegó recientemente a un acuerdo con la Unión Europea que podría permitir la entrada de más vehículos eléctricos al mercado europeo.

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, prevé vender alrededor de 1,3 millones de vehículos en el extranjero en 2026, frente a los 1,05 millones del año pasado. Otros grandes fabricantes chinos también se han fijado ambiciosos objetivos de ventas, centrados en la exportación.

