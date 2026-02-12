Mundo

Cayeron 20% las ventas de automóviles en China y el régimen impone medidas para regular el mercado

El descenso en la compra de vehículos refleja la preocupación económica entre consumidores y ocurre en paralelo a la intervención de autoridades que impulsan acciones contra prácticas que, aseguran, distorsionan los precios en la industria

Guardar
Las ventas de automóviles de
Las ventas de automóviles de pasajeros en China se desploman un 19,5% en enero, el mayor descenso en casi dos años. REUTERS/Henry Romero/Archivo

China tomó medidas el jueves para frenar una feroz guerra de precios entre fabricantes de automóviles que ha causado enormes pérdidas para la industria, después de que las ventas de automóviles de pasajeros cayeron casi un 20% en enero respecto al año anterior, el ritmo más rápido en casi dos años.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado publicó directrices para fabricantes, distribuidores y proveedores de piezas destinadas a prevenir una carrera hacia el precio más bajo.

Prohíben a los fabricantes de automóviles fijar precios por debajo del coste de producción para “expulsar a la competencia o monopolizar el mercado”. Quienes incumplan esta normativa podrían enfrentarse a “riesgos legales significativos”, advirtió el regulador.

Las reglas también apuntan a las estrategias de precios engañosas y a la fijación de precios entre proveedores de piezas y fabricantes de automóviles.

Las ventas de vehículos particulares en China cayeron un 19,5% en enero respecto al año anterior, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Esta fue la mayor caída porcentual desde febrero de 2024.

BYD, líder en vehículos eléctricos,
BYD, líder en vehículos eléctricos, planea aumentar sus ventas en el extranjero hasta 1,3 millones de unidades para 2026. REUTERS/ Albert Gea/Foto de archivo

Los 1,4 millones de turismos vendidos en enero se comparan con los 2,2 millones de unidades vendidas en diciembre, indicó la CAAM.

El debilitamiento de la demanda refleja la reticencia de los compradores con dificultades económicas a invertir grandes cantidades. Las ventas también se han visto afectadas por la reducción de las exenciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, sumada a la incertidumbre sobre si los subsidios para la compra de vehículos eléctricos se mantendrán tras su eliminación gradual en algunas regiones, según analistas del sector automotor.

La agresiva guerra de precios en el sector automovilístico de China ha causado una pérdida estimada de 471 mil millones de yuanes (68 mil millones de dólares) en valor de producción en toda la industria en los últimos tres años, escribió recientemente Li Yanwei, miembro de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China.

Los analistas prevén una caída de la demanda interna este año. S&P prevé que las ventas de vehículos ligeros, incluidos los turismos, en China caerán hasta un 3% en 2026.

Sin embargo, los fabricantes de automóviles chinos están ganando terreno en los mercados globales. Las exportaciones chinas de automóviles de pasajeros aumentaron un 49% interanual, alcanzando las 589.000 unidades en enero.

Los fabricantes de automóviles chinos
Los fabricantes de automóviles chinos como BYD, superó a Tesla como el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

“No prevemos una pérdida de impulso para la industria automotriz china este año”, dijo Claire Yuan, directora de calificaciones corporativas para automóviles chinos en S&P Global Ratings.

Los fabricantes de automóviles chinos como BYD, que superó a Tesla como el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo, apuntan a los mercados de Europa y América Latina mientras enfrentan una intensa competencia tanto en precios como en líneas de producción en el país debido al exceso de oferta.

Los analistas de Citi esperan que las exportaciones de automóviles de China puedan aumentar un 19% este año impulsadas por las exportaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El mes pasado, Canadá acordó reducir su elevado arancel del 100% sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, una medida bien recibida por los fabricantes de automóviles chinos. China también llegó recientemente a un acuerdo con la Unión Europea que podría permitir la entrada de más vehículos eléctricos al mercado europeo.

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, prevé vender alrededor de 1,3 millones de vehículos en el extranjero en 2026, frente a los 1,05 millones del año pasado. Otros grandes fabricantes chinos también se han fijado ambiciosos objetivos de ventas, centrados en la exportación.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Chinaautosindustriaventa

Últimas Noticias

Rusia bloqueó a más de 100 millones de usuarios de WhatsApp en medio del avance de la censura dictado por Putin

La aprobación de controles más estrictos sobre la mensajería y los datos personales genera preocupación. La compañía asegura que se trata de una retroceso en la seguridad

Rusia bloqueó a más de

Rusia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba y evalúa enviar petróleo para ayudar a la dictadura castrista

La situación en la isla es “realmente crítica”, reconoció el portavoz del Kremlin sobre la crisis energética. Las aerolíneas rusas suspendieron sus rutas a La Habana y Varadero, mientras preparan vuelos de emergencia para repatriar turistas varados

Rusia recomendó a sus ciudadanos

Corea del Sur afirmó que el dictador Kim Jong-un planea consolidar a su hija Ju-ae como sucesora del régimen norcoreano

El parlamentario Lee Seong-kweun detalló que, anteriormente, la agencia nacional de inteligencia surcoreana describía a Kim Ju-ae como “en proceso de formación como sucesora”, pero ahora afirma que “se encuentra en la fase de ser nombrada sucesora internamente”

Corea del Sur afirmó que

El Parlamento de Kosovo confirmó a Albin Kurti como primer ministro tras un año de estancamiento gubernamental

Las urnas dieron el triunfo a la agrupación encabezada por Albin Kurti, lo que permitió poner fin a la parálisis iniciada un año antes por la falta de consensos en el órgano legislativo. La asamblea legislativa validó este miércoles el nombramiento

El Parlamento de Kosovo confirmó

El Comité Noruego del Nobel exigió al régimen de Irán la liberación de Narges Mohammadi y denunció “abusos físicos” contra la activista

La institución manifestó su preocupación por el estado de salud de la iraní, quien permanece privada de su libertad tras recibir una nueva condena a más de siete años de prisión. “El encarcelamiento es arbitrario e injusto”, afirmó

El Comité Noruego del Nobel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso CDMX propone hasta 12

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

El tiempo justo que hay poner la lavadora para que quede limpia, según expertas

De cobrar la mínima a ganar un pozo millonario: un jubilado de Mendoza acertó los seis números al Loto Plus

PCM se pronuncia sobre proceso judicial de Cosco y advierte acciones legales por el Terminal Portuario de Chancay

Estos son los mejores free tours del mundo: el primero está en España

INFOBAE AMÉRICA
Kallas avisa de que la

Kallas avisa de que la UE "no necesita proteccionismo", en pleno debate por la "preferencia europea"

DeChambeau y Leishman, primeros líderes del torneo LIV de Adelaida

La comunidad internacional expresa su preocupación por la violencia en Sudán y pide evitar "medios destructivos"

El Teatro Real recibe el Trofeo Mezzo Internacional por su "excelencia y singularidad"

Putin mantiene invitación al diálogo a Zelenski y los líderes europeos, según el Kremlin

ENTRETENIMIENTO

El día que Emma Watson

El día que Emma Watson dijo no a “La La Land” y selló el destino de Emma Stone

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Primer vistazo al regreso de ‘Scrubs’, la mítica serie cómica de médicos con Zach Braff

La olvidada película de James Van Der Beek junto a Antonio Banderas que se puede ver en Amazon Prime

Los proyectos que dejó listos James Van Der Beek antes de su muerte: desde la ‘precuela’ de ‘Una rubia muy legal’ a sus memorias