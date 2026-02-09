La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong

El magnate de los medios Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, llega al Tribunal de Apelaciones Final en una camioneta de la prisión en Hong Kong, China, el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Tyrone Siu/Foto de archivo/Foto de archivo/Foto de archivo

La Unión Europa ha condenado la sentencia impuesta por la Justicia de Hong Kong al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión y ha avisado de que esta acusación “políticamente motivada” daña la reputación de la región administrativa especial perteneciente a China.

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea ha hecho un llamamiento en un comunicado a la liberación “inmediata y sin condiciones” de Jimmy Lai, entre otras cosas teniendo en consideración “su avanzada edad y su condición de salud”, ya que el magnate dueño del diario ‘Apple Daily’ tiene 78 años.

“La UE insta a las autoridades de Hong Kong a restablecer la confianza en la libertad de prensa, uno de los pilares de su histórico éxito como un centro internacional financiero, y a terminar con los juicios a periodistas”, ha zanjado Bruselas en su comunicado.

La Justicia de Hong Kong ha sentenciado este lunes al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

Una camioneta de prisión que se cree transportaba a Jimmy Lai, fundador del ahora desaparecido periódico prodemocrático Apple Daily, sale del edificio de los Tribunales de Magistrados de West Kowloon después de la sentencia en su juicio por colusión de seguridad nacional, en Hong Kong, China, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Tyrone Siu

El veredicto, además de a Lai, afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario ‘Apple Daily’, que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.

El magnate de los medios de comunicación se ha convertido así en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.

Preso político

En 2008, Lai figuraba entre las 40 personas más ricas de Hong Kong según la revista Forbes, con una fortuna de 1.200 millones de dólares hongkoneses (154 millones de dólares estadounidenses). En 2021, sus activos y acciones en la empresa mediática Next Digital fueron congelados, asfixiando el flujo de caja y llevando a su eventual cierre.

Durante su juicio, se refirió repetidamente a sí mismo como un “preso político”. Esto provocó la reprensión de uno de los jueces, quien dijo que Lai estaba en el tribunal para enfrentar un cargo penal. Lai dijo que tenía derecho a discrepar.

Un libro sobre el magnate de los medios Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, se encuentra sobre una mesa donde trabajan ex reporteros de Apple Daily en Taipei, Taiwán, el 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo

Aunque él dijo que su lucha por la democracia probablemente no terminaría bien para él, calificó el sacrificio de “honor.” Su familia, incluidos seis hijos de dos matrimonios, lo ha apoyado en todo momento.

En octubre, su esposa Teresa fue fotografiada con una de las hijas de la pareja reuniéndose con el Papa en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, vestidas con atuendo formal negro, mientras crecían las preocupaciones sobre la salud de Lai.

“Nuestro padre entró fuerte, mentalmente aún lo está, pero físicamente ahora está significativamente más débil”, comentó su hija Claire a Reuters. Su padre sufría de dolores de espalda y cintura, diabetes, palpitaciones cardíacas y una presión arterial “significativamente más alta” que hace un año, detalló.

“Ir al tribunal y los juicios largos ya son difíciles, pero fue interrogado y atacado tanto por los jueces como por la fiscalía”, añadió. “Sin embargo, lo único que demostraron es que mi padre es un hombre que ama a Dios, ama la verdad, ama la libertad y ama a su familia”.

(con información de EP y Reuters)