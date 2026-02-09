Mundo

La represión en Irán se intensifica con encarcelamientos y sentencias a activistas

Los casos de detención de líderes reformistas y la acumulación de condenas a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi reflejan una respuesta oficial más rigurosa frente a las demandas de transformaciones

Guardar
Las autoridades arrestaron en las
Las autoridades arrestaron en las últimas horas a cuatro importantes figuras del Frente de las Reformas.

Irán ha aumentado la represión con el arresto de importantes políticos reformistas y condenas a activistas como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras el brutal aplastamiento de las protestas antigubernamentales que causó miles de muertos.

En una muestra de las tensiones internas en la República Islámica tras las recientes protestas que llamaban a su fin, las autoridades arrestaron en las últimas horas a cuatro importantes figuras del Frente de las Reformas, coalición de partidos que busca una apertura del país que apoya al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Los detenidos son Azar Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, y los miembros clave de esa formación Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores), Mohsen Aminzadeh (exparlamentario) y Javad Emam. Ninguno de ellos forma parte del Gobierno.

La Fiscalía de Teherán ha citado además a otros miembros del Frente como son el vicepresidente, Mohsen Armin, y su secretaria, Badral Sadat Mofidi.

El Poder Judicial iraní atribuyó en un comunicado las detenciones de los cuatro políticos al “intento de desestabilizar la situación política y social del país en medio de las amenazas militares de Estados Unidos y el régimen sionista (Israel)”, informó la agencia Mizan.

La premio Nobel de la
La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi.

Las detenciones se producen después de que el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmase ayer que “quienes emiten comunicados desde dentro contra la República Islámica están en sintonía con el régimen sionista (Israel) y Estados Unidos”.

Mansouri emitió un comunicado a finales de enero en el que condenó la represión de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica, pero que pronto se extendieron por el país reclamando el fin de la República Islámica.

La líder reformista manifestó su “desprecio y rabia” contra aquellos que “arrasaron cruelmente con los jóvenes” en la represión de las protestas en las jornadas del 8 y 9 de enero en lo que Amnistía Internacional ha calificado como una “masacre”.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.961, si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes, así como 51.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, ha señalado que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras son difíciles de corroborar.

Foto obtenida por The Associated
Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026. (Usuario de redes sociales via AP)

Detenciones de activistas

No son las únicas detenciones. En los últimos días se han multiplicado los arrestos de figuras críticas con las autoridades como fue el caso del guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’ y de los activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Todos ellos habían firmado un manifiesto crítico en el que se responsabilizaba al líder supremo, Ali Jameneí, de la muerte de los manifestantes y reclamaba un referéndum “libre y transparente”, la formación de una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica.

También ha continuado el arresto de supuestas personas implicadas en las protestas. En los últimos días, las autoridades anunciaron la detención de 56 “elementos centrales” de las protestas en la provincia de Jorasán del Norte (noreste); otros 135 en la ciudad de Parand, cercana a Teherán, y 85 más en la provincia de Zanyán (noroeste).

Condena a la Nobel de la Paz

Las autoridades judiciales además han condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a otros siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

Así lo informó ayer su abogado, Mostafa Nili, quien habló con ella por primera vez desde que fue arrestada hace 56 días en los que ha estado “en aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones”.

NARGESS MOHAMMADI. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
NARGESS MOHAMMADI. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Con esta sentencia, Mohammadi acumula condenas que superan los 44 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 17, además de haber recibido 154 latigazos por condenas anteriores, según la Fundación Narges con sede en Paris.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Iránprotestasarrestosfiguras

Últimas Noticias

Asalto cinematográfico en Italia: simularon un control policial y volaron un camión blindado

Un grupo comando armado atacó un camión blindado en una ruta del sur de Italia tras fingir un operativo policial, incendiar vehículos para bloquear la vía y utilizar explosivos para acceder al dinero. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca del hecho

Asalto cinematográfico en Italia: simularon

El derrumbe de un edificio en Líbano dejó al menos 14 muertos

Las autoridades informaron que las labores de rescate terminaron luego del colapso ocurrido en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, donde habitaban familias en estructuras irregulares y deterioradas

El derrumbe de un edificio

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que no dimitirá en medio de la crisis que sacude su gobierno

La reciente renuncia de dos de sus principales colaboradores y las revelaciones sobre vínculos de integrantes del gobierno con Jeffrey Epstein motivaron una creciente presión sobre el líder laborista

El primer ministro británico Keir

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

La planta Kashiwazaki-Kariwa permaneció inactiva desde el accidente de Fukushima, se espera que su reactivación permita reducir el consumo de combustibles fósiles y avanzar en la meta de neutralidad de carbono

La central nuclear más grande

La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong

Bruselas pidió a las autoridades locales que liberen inmediatamente al magnate de los medios de comunicación y deje de enjuiciar a periodistas

La Unión Europea condenó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelo que cubría Popayán- Cali

Vuelo que cubría Popayán- Cali sufrió una emergencia y se habría precipitado a tierra: esto se sabe

‘Antonio García’, máximo líder del ELN, lanzó pullas a Petro por bombardeo a campamento en Catatumbo: “Se parece a su nuevo amigo Trump”

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 3

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo de la Vega por remoción de una mesa de concejal: “Fue muy autoritaria”

Qué representa el caballo en la cultura china

INFOBAE AMÉRICA
3-1. La Real de Matarazzo

3-1. La Real de Matarazzo evidencia la fragilidad del Elche

Cuatro muertos por avalanchas en el norte de Italia

Rusia avisa a la UE de que si mantiene su hostilidad no abrirán conversaciones directas sobre Ucrania

Air Europa retomará los vuelos a Venezuela el 17 de febrero

Air Europa retomará los vuelos a Venezuela de manera gradual el 17 de febrero

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber demostró su apoyo

Hailey Bieber demostró su apoyo a Kendall Jenner durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

John Sutcliffe se conmueve hasta las lágrimas por show de medio tiempo de Bad Bunny

Chase Infiniti reflexionó sobre la fama repentina y la presión de Hollywood: “One Battle After Another me cambió la vida”