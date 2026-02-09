Mundo

El ejército israelí abatió a cuatro terroristas de Hamas en Gaza

Las fuerzas militares de Israel respondieron a un ataque en Rafah, neutralizando a cuatro combatientes armados que emergieron de un túnel

El ejército israelí abate a cuatro militantes de Hamas tras ataque desde un túnel en Rafah

Las fuerzas militares de Israel informaron la muerte de cuatro terroristas armados que emergieron de un túnel en el sur de Gaza y atacaron a sus tropas, acción que calificaron como una “violación flagrante” del cese el fuego. El incidente se produjo en la zona de Rafah, área bajo control israelí tras la retirada parcial detrás de la denominada “Línea Amarilla”, establecida según los términos del acuerdo alcanzado con mediación estadounidense.

El ejército israelí aseguró que ninguno de sus soldados resultó herido durante el ataque y que continúa con operaciones en la zona para localizar y neutralizar a los combatientes presentes en la red subterránea. Por su parte, la Brigada Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamas, describió la acción como un acto de “resistencia heroica” y afirmó que sus combatientes prefirieron la muerte antes que la rendición en el valle asediado de Rafah.

A pesar de la tregua vigente, la violencia persiste en el territorio palestino. Las autoridades sanitarias de Gaza, bajo jurisdicción de Hamas, reportaron seis muertes por fuego israelí en distintos incidentes no relacionados con el túnel, incluyendo cuatro víctimas en un ataque aéreo contra un apartamento en Ciudad de Gaza. El mismo organismo cifró en 581 las personas fallecidas desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, mientras que el ejército israelí reconoció la muerte de cuatro de sus soldados en ese periodo.

En las últimas semanas, el ejército israelí ha lanzado nuevas olas de ataques sobre Gaza, alegando reiteradas infracciones al frágil acuerdo de cese el fuego. El miércoles pasado, las autoridades de salud gazatíes informaron que 24 personas murieron en bombardeos israelíes, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel justificaron la operación como respuesta a heridas sufridas por uno de sus oficiales a causa de disparos enemigos.

La situación en Rafah también ha estado marcada por la reapertura parcial del paso fronterizo hacia Egipto, el único acceso de Gaza al exterior que no depende de Israel. Desde la toma de control israelí en mayo de 2024, el cruce permaneció cerrado hasta la reciente reanudación limitada del tránsito, que ha permitido la salida de alrededor de 180 personas, principalmente pacientes y sus familiares, aunque la entrada de ayuda humanitaria sigue restringida.

Un vehículo militar israelí maniobra en el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Amir Cohen

El acuerdo de cese el fuego contempla una progresiva retirada militar israelí y la desmilitarización de Gaza, lo que incluye el desarme de Hamas. No obstante, este grupo ha reiterado que la renuncia a las armas constituye una línea roja, aunque ha insinuado la posibilidad de entregar su arsenal a una futura autoridad palestina. Según estimaciones israelíes, Hamas mantiene aproximadamente 20.000 combatientes activos y unas 60.000 armas tipo Kalashnikov en el enclave.

Un comité tecnocrático palestino ha asumido la administración provisional de Gaza, aunque persisten dudas sobre su capacidad y mandato para abordar la desmilitarización y consolidar el control sobre el territorio.

(Con información de AFP)

