Mundo

Asalto cinematográfico en Italia: simularon un control policial y volaron un camión blindado

Un grupo comando armado atacó un camión blindado en una ruta del sur de Italia tras fingir un operativo policial, incendiar vehículos para bloquear la vía y utilizar explosivos para acceder al dinero. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca del hecho

Guardar
Un grupo comando disfrazado de policías asaltó un camión blindado en la ruta Lecce-Brindisi, utilizando vehículos camuflados y explosivos para acceder al botín

Un grupo comando armado protagonizó un asalto a un camión blindado de alto perfil en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia. El ataque ocurrió cerca de las 8:30 (hora local) y dejó como saldo un tiroteo con los Carabineros, dos detenidos y la mayor parte de la banda prófuga, con un botín estimado en dos millones de euros. Andrei Serbin Pont brindó los detalles del hecho en Infobae en vivo.

El operativo destacó por el nivel de sofisticación. Los atacantes emplearon vehículos camuflados como patrulleros para simular un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado como a su custodia. De acuerdo con la reconstrucción del periodista, “al menos cinco o seis integrantes, algunos disfrazados de policías, bloquearon completamente la vía”.

Los detalles del hecho fueron presentados en Infobae en Vivo, durante el programa del mediodía bajo la conducción de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan. Se puede escuchar todos los días de 12 a 15 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

El asalto al camión blindado
El asalto al camión blindado en el sur de Italia dejó un saldo de dos detenidos, un tiroteo con Carabineros y la mayoría de la banda prófuga con dos millones de euros (Captura de video)

Según detalló Serbin Pont, como parte del plan, incendiaron varios automóviles en la autopista para provocar un embotellamiento, lo que permitió abordar el camión. “Le colocaron un explosivo para poder acceder al interior”, explicó el periodista, quien subrayó la coordinación y frialdad del grupo.

Después, rodearon el blindado e intentaron abrirlo, primero con armas largas y luego mediante explosivos. “Colocaron explosivos y volaron las puertas traseras”, relató el analista a Infobae. En ese momento, una patrulla de Carabineros logró atravesar el bloqueo, desatando un fuerte intercambio de disparos.

En medio de la confusión, la mayoría de los asaltantes consiguió escapar. “Algunas fuentes indican que ya hay dos detenidos, pero el resto del grupo se habría escapado”, puntualizó Serbin Pont, aclarando que la mayoría permanece fugitiva. El botín asciende a al menos dos millones de euros, una cifra que algunos panelistas consideraron baja para semejante operativo.

Los atacantes incendiaron varios autos
Los atacantes incendiaron varios autos en la autopista para provocar un embotellamiento y bloquear la vía durante el robo en el sur de Italia (Captura de video)

Serbin Pont detalló que el camión era relativamente pequeño, lo que podría explicar la cifra. No obstante, la cantidad exacta de billetes varía según la denominación, por lo que el monto en efectivo podría diferir.

El equipo de Infobae trazó un paralelismo con casos emblemáticos de crimen organizado en Argentina. En los años 80 y 90, bandas como la liderada por el Gordo Valor asaltaron bancos y blindados con operativos complejos, aunque, en general, recurrieron a menor violencia letal. Facundo Kablan, recordó la actividad de la “superbanda” y la ola de atracos de esa época.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Grupo Comando ArmadoRuta Estatal 613Crimen OrganizadoGordo ValorAsalto a BlindadoSeguridad CiudadanaInfobae Al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El derrumbe de un edificio en Líbano dejó al menos 14 muertos

Las autoridades informaron que las labores de rescate terminaron luego del colapso ocurrido en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, donde habitaban familias en estructuras irregulares y deterioradas

El derrumbe de un edificio

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que no dimitirá en medio de la crisis que sacude su gobierno

La reciente renuncia de dos de sus principales colaboradores y las revelaciones sobre vínculos de integrantes del gobierno con Jeffrey Epstein motivaron una creciente presión sobre el líder laborista

El primer ministro británico Keir

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

La planta Kashiwazaki-Kariwa permaneció inactiva desde el accidente de Fukushima, se espera que su reactivación permita reducir el consumo de combustibles fósiles y avanzar en la meta de neutralidad de carbono

La central nuclear más grande

La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong

Bruselas pidió a las autoridades locales que liberen inmediatamente al magnate de los medios de comunicación y deje de enjuiciar a periodistas

La Unión Europea condenó la

El régimen chino acelera la integración de DeepSeek en tareas militares y policiales

El uso experimental de sistemas avanzados permite optimizar acciones de vigilancia y gestión de datos. La falta de regulación y el riesgo de filtración de información en América Latina

El régimen chino acelera la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelo que cubría Popayán- Cali

Vuelo que cubría Popayán- Cali sufrió una emergencia y se habría precipitado a tierra: esto se sabe

‘Antonio García’, máximo líder del ELN, lanzó pullas a Petro por bombardeo a campamento en Catatumbo: “Se parece a su nuevo amigo Trump”

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 3

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo de la Vega por remoción de una mesa de concejal: “Fue muy autoritaria”

Qué representa el caballo en la cultura china

INFOBAE AMÉRICA
Hamás agradece la huelga de

Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo

Alexia Putellas: "El nuevo formato de la 'Champions' añade un plus de interés"

Liga F reactiva la campaña 'Amor Por Los Colores' contra la LGTBIfobia en el deporte

Fallece Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid

Bad Bunny regala una camiseta como la que usó en la Super Bowl a los trabajadores de Zara: "Gracias por hacerlo real"

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber demostró su apoyo

Hailey Bieber demostró su apoyo a Kendall Jenner durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

John Sutcliffe se conmueve hasta las lágrimas por show de medio tiempo de Bad Bunny

Chase Infiniti reflexionó sobre la fama repentina y la presión de Hollywood: “One Battle After Another me cambió la vida”