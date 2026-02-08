Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

La diócesis católica de Kafanchan identificó al clérigo secuestrado como Nathaniel Asuwaye, párroco de la iglesia católica Holy Trinity en Karku, y dijo que otras 10 personas fueron secuestradas. REUTERS/Nuhu Gwamna/File Photo

Hombres armados mataron a tres personas y secuestraron a un sacerdote católico y a varias personas más durante un ataque perpetrado en la madrugada contra la residencia del clérigo en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria, según informaron el domingo fuentes eclesiásticas y policiales.

El asalto del sábado en el distrito de Kauru pone de relieve la persistente inseguridad en la región y se produjo pocos días después de que los servicios de seguridad rescataran a los 166 fieles secuestrados en ataques perpetrados por hombres armados contra dos iglesias en otra zona de Kaduna.

Estos ataques han llamado la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha acusado al Gobierno de Nigeria de no proteger a los cristianos, una acusación que Abuja niega. Las fuerzas estadounidenses atacaron lo que describieron como objetivos terroristas en el noroeste de Nigeria el 25 de diciembre.

La diócesis católica de Kafanchan identificó al clérigo secuestrado como Nathaniel Asuwaye, párroco de la iglesia católica Holy Trinity en Karku, y dijo que otras 10 personas fueron secuestradas.

Tres residentes murieron durante el ataque, que comenzó alrededor de las 3:20 am (0220 GMT), según informó la diócesis en un comunicado.

Una vista aérea de Kurmin Wali, donde las iglesias fueron atacadas por hombres armados y los fieles fueron secuestrados, en Kurmin Wali, Kaduna, Nigeria, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Nuhu Gwamna/Foto de archivo

Un portavoz de la policía de Kaduna confirmó el incidente, pero dijo que en total habían sido secuestradas cinco personas y que las tres personas fallecidas eran miembros de las fuerzas de seguridad.

“Los agentes de seguridad intercambiaron disparos con los bandidos, mataron a algunos de ellos y, lamentablemente, dos soldados y un policía perdieron la vida”, afirmó.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó en un comunicado el domingo que la crisis de seguridad en Nigeria se estaba “descontrolando cada vez más”. Acusó al Gobierno de “grave incompetencia” y de no proteger a la población civil, mientras hombres armados matan, secuestran y aterrorizan a las comunidades rurales de varios estados del norte.

No fue posible contactar de inmediato con un portavoz de la presidencia para recabar sus comentarios.

El papa León, durante su discurso semanal a los fieles en la plaza de San Pedro, expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes ataques en Nigeria.

La gente lleva los cuerpos de las víctimas dentro de un camión para enterrarlos en la comunidad de Woro, después de un ataque nocturno por parte de hombres armados que mató a docenas de residentes, en el área del gobierno local de Kaiama, estado de Kwara, Nigeria, el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Ibrahim Ndamitso

“Espero que las autoridades competentes sigan actuando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de todos los ciudadanos”, afirmó.

La más reciente masacre

Los residentes de la aldea de Woro, en el estado nigeriano de Kwara, siguen enterrando a sus víctimas tres días después de que presuntos combatientes yihadistas mataran a 170 personas en una masacre que comenzó con una llamada engañosa a la oración.

“Cuando decían que venían a predicar, la gente creía que venían a predicar; por eso causaron tantas heridas y mataron a tantas personas”, declaró Muhammed Abdulkareem a Reuters. “Cuando empezaron los disparos, la gente dijo que esto ya no era predicar, que no era normal, y empezaron a huir para esconderse”.

Los atacantes atacaron sistemáticamente a hombres mientras secuestraban a mujeres y niñas, según los supervivientes.

“Matan a cualquiera que ven; solo a las mujeres no las tocan, pero si eres hombre, por muy pequeño que seas, te matan”, declaró otro residente. Se llevaron a nuestras mujeres al monte, pero mataron a todos los hombres que vieron, y quemaron todas las tiendas; la casa del jefe quedó reducida a cenizas.

Atacantes se hicieron pasar por predicadores y mataron a 170 personas en Nigeria

Los hombres envolvieron los cuerpos en telas blancas y los cargaron en camiones para enterrarlos. Aún salía humo del edificio incendiado. La oficina local del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria permaneció cerrada.

Umaru Abdullahi dijo que los entierros aún no terminan. “Mataron a más de doscientas personas; mañana seguiremos empacando los cadáveres para ir a enterrarlos”, dijo.

(con información de Reuters)