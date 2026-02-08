Mundo

Japón comenzó a votar en unas elecciones generales anticipadas: el partido gobernante busca mayoría en el Parlamento

El liderazgo del Partido Liberal Democrático enfrenta el desafío de renovar su imagen y asegurar el respaldo legislativo necesario para avanzar en una agenda que contempla modificaciones en materia de defensa y migración

Una votante emite su voto
Una votante emite su voto para una elección general en un colegio electoral en Tokio, Japón, el 8 de febrero de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Japón celebra este domingo elecciones parlamentarias en un clima de expectativa por el futuro político del país y el rumbo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por la primera ministra Sanae Takaichi.

En Tokio, la nieve comenzó a caer el sábado por la mañana y las temperaturas no superarán el grado este domingo, jornada en la que la capital japonesa amaneció completamente cubierta.

En otras regiones, donde se esperaban nevadas mucho más intensas, las autoridades decidieron ajustar los horarios de apertura y cierre de los colegios electorales en función de las previsiones meteorológicas, según informó la cadena pública NHK.

Takaichi votó de forma anticipada el jueves y pidió a quienes residen en zonas afectadas por el temporal que hicieran lo mismo. Hasta el viernes, más de 20,79 millones de personas —aproximadamente el 20% del electorado— emitieron ya su voto adelantado, según datos de la misma cadena. La apertura de más de 44.600 colegios electorales a las 07.00 hora local fue dispuesta para el inicio de los comicios.

De acuerdo con las últimas encuestas de medios japoneses, el PLD de Takaichi podría obtener más de 300 escaños de los 465 que conforman la Cámara Baja, lo que le aseguraría la mayoría absoluta. Si la coalición alcanza al menos 310 escaños —dos tercios de la cámara—, podría incluso aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde actualmente están en minoría.

La primera ministra de Japón,
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sonríe al llegar a la oficina en Tokio, el 5 de febrero (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La mandataria, primera mujer en el cargo, busca que los comicios anticipados consoliden una mayoría suficiente para impulsar una ambiciosa agenda conservadora, en momentos de tensiones crecientes con el régimen chino y bajo la mirada de un aliado clave como Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

Takaichi, popular entre los votantes jóvenes por su estilo directo y su promesa de “trabajar, trabajar, trabajar”, enfrenta el desafío de renovar la imagen de un partido dominante durante siete décadas pero actualmente poco valorado en las encuestas.

La primera ministra apuesta a una alianza con el Partido de la Innovación de Japón para lograr una mayoría en la cámara baja de 465 escaños, aunque las encuestas pronostican que el PLD podría obtener por sí solo una mayoría simple. Las proyecciones sugieren que la coalición puede alcanzar hasta 300 bancas, un salto considerable en comparación con la ajustada mayoría tras la derrota de 2024.

Takaichi adelantó que renunciará si el PLD no logra la mayoría. Una victoria contundente significaría un giro a la derecha en políticas de seguridad, inmigración y defensa, en consonancia con el auge reciente de partidos nacionalistas como Sanseito. La primera ministra prometió revisar las estrategias de defensa para diciembre, levantar la prohibición sobre exportación de armas y fortalecer las capacidades militares ofensivas, al mismo tiempo que se alejó de los principios pacifistas establecidos tras la Segunda Guerra Mundial.

Un votante se prepara para
Un votante se prepara para emitir su voto para una elección general en un colegio electoral en Tokio, Japón, el 8 de febrero de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Su agenda incluye medidas más estrictas contra extranjeros, nuevas políticas para combatir el espionaje y restricciones en la adquisición de propiedades por parte de no residentes. La primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro en Japón también propuso elevar el gasto en defensa.

Durante la campaña, la primera ministra optó por centrarse en la economía y la inmigración, evitando temas polémicos. No obstante, expertos advierten que algunas de sus propuestas podrían afectar los derechos civiles. La jornada electoral está marcada además por nevadas récord en el norte del país, que provocaron bloqueos y podrían retrasar el conteo en las regiones más afectadas. La oposición, debilitada por la fragmentación, no se perfila como un desafío serio al dominio del PLD en estas elecciones.

(Con información de EFE y Associated Press)

