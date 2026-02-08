El Vaticano confirmó que el papa León XIV no viajará a Estados Unidos en 2026

El papa León XIV descartó viajar a Estados Unidos en 2026 (AP/ARCHIVO)

El papa León XIV no viajará a Estados Unidos durante este año 2026, según ha informado este domingo la Santa Sede, desmintiendo así las informaciones que apuntaban a una posible visita del pontífice a su país natal. “El papa no irá a Estados Unidos en 2026”, afirmó el portavoz vaticano Matteo Bruni.

Durante las últimas semanas, algunos medios habían especulado con la posibilidad de que el papa pudiera trasladarse a territorio estadounidense para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo septiembre. León XIV, elegido pontífice en mayo del año pasado tras el fallecimiento de Francisco, es el primer papa estadounidense de la historia y también cuenta con la nacionalidad peruana, adquirida tras su labor como misionero y obispo en el país andino durante más de dos décadas.

Hasta el momento, el único viaje internacional realizado por León XIV ha sido a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. Ese periplo había sido planeado por su antecesor, con el objetivo de conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea y fortalecer los vínculos ecuménicos en la región.

Para este año, se está preparando un viaje del papa a España que incluiría paradas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias. Así lo adelantó el cardenal español José Cobo tras una reunión en el Vaticano para organizar la visita, que aún no ha sido confirmada oficialmente.

Al regresar de su viaje a Líbano, León XIV anunció en una rueda de prensa a bordo del avión papal que su siguiente destino internacional será áfrica. Entre los países a visitar figura Argelia, tierra de San Agustín, con el propósito de fomentar el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes. El pontífice también expresó su deseo de regresar a América Latina.

El pasado jueves, el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Carlos García, indicó que el papa se encuentra programando una visita a Perú para finales de 2026, sin precisar si la gira incluirá otros países sudamericanos. La Iglesia católica peruana ha manifestado su esperanza de que León XIV visite este año el país, cuya nacionalidad obtuvo en 2015. García explicó que la visita está “asegurada en un 80%” y que solo restan detalles logísticos para cerrar la fecha, estimando que podría realizarse en noviembre o, como máximo, la primera semana de diciembre. La invitación oficial ya fue enviada por las autoridades peruanas.

El papa León XIV, cuyo nombre civil es Robert Francis Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos, y vivió más de veinte años en Perú, donde trabajó como misionero y fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Llegó al país sudamericano en 1985 durante su etapa doctoral, y regresó en 1988 para desempeñar diversos cargos en la Orden de San Agustín. Salió de Perú en enero de 2023, tras ser nombrado cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Durante el rezo del ángelus este domingo, el papa animó a orar por la paz mundial y advirtió que el futuro no depende de “las estrategias de potencias económicas y mundiales”, sino del respeto y la fraternidad entre los pueblos. Ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro bajo la lluvia, expresó su “dolor y preocupación” por los recientes ataques y la violencia contra comunidades en Nigeria. “Expreso mi cercanía orante a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano”, instó el pontífice.

Finalmente, León XIV lanzó un mensaje contra la esclavitud, en el marco de la conmemoración del Día contra la trata de personas, dedicado a Santa Giuseppina Bakhita. “Agradezco a las religiosas y a todos aquellos que se esfuerzan por eliminar las actuales formas de esclavitud. Junto a ellos digo que la paz comienza con la dignidad”, manifestó el papa.