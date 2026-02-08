El régimen de Irán minimizó el despliegue militar de EEUU en Medio Oriente: “No nos intimida; estamos listos para la guerra”

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ajusta las gafas durante una conferencia de prensa (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El régimen de Irán afirmó este domingo que no acepta órdenes externas ni la dominación de grandes potencias, en clara referencia a Estados Unidos y su exigencia de enriquecimiento cero de uranio, dos días después de reanudar las negociaciones nucleares indirectas en Mascate, Omán.

“No buscamos una bomba nuclear, nuestra bomba es el poder de decir no a las grandes potencias”, declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante el primer Congreso Nacional de Política Exterior y su Historia, según informó la agencia oficial IRNA.

Araqchi subrayó que el programa atómico iraní constituye una necesidad nacional, sobre todo en ámbitos como la agricultura, la salud y la futura demanda de combustible nuclear, y sostuvo que la República Islámica no puede prescindir de esa capacidad.

El jefe de la diplomacia iraní agregó que Teherán ha pagado un alto precio para mantener un programa nuclear pacífico y ejercer su derecho al enriquecimiento de uranio, derecho que calificó de “indiscutible”. “No renunciaremos a nuestro derecho a enriquecer uranio, aunque el coste sea alto. Nadie puede dictarnos lo que debemos tener”, insistió, aludiendo a la reanudación de las negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos en Mascate.

El jefe negociador iraní reiteró que la República Islámica está dispuesta a despejar las inquietudes internacionales sobre su programa nuclear “de manera transparente y generando confianza” mediante la diplomacia, aunque advirtió que responderán a cualquier acción militar.

“El aumento de la presencia militar estadounidense no nos intimida. Estamos listos para la guerra, pero no somos belicistas. Si eligen la diplomacia, seguiremos ese camino”, enfatizó, dos días después de mantener conversaciones con el enviado de Washington, Steve Witkoff, quien visitó el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en la zona.

El enviado Especial de EEUU para Misiones de Paz, Steve Witkoff, hace un anuncio a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, el 7 de febrero de 2026 (REUTERS)

El sábado Araqchi ya había adelantado que el régimen respondería a cualquier ataque norteamericano: “Si Washington nos ataca, no hay posibilidad de atacar suelo estadounidense, pero atacaremos sus bases en la región”, amenazó el canciller persa.

Asimismo, el ministro subrayó que el asunto nuclear solo puede resolverse mediante negociaciones con Estados Unidos y explicó que las recientes conversaciones con Washington se llevaron a cabo de forma indirecta y se centra ron exclusivamente en la cuestión nuclear. A su vez, reiteró que Teherán considera el enriquecimiento de uranio como un derecho inalienable, descartando la opción de enriquecimiento cero.

“El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi el sábado. Por otra parte, también descartó la posibilidad de negociar sobre el programa de misiles “ahora o en el futuro”, y remarcó que el proceso de diálogo debe estar libre de amenazas y presiones.

Araghchi señaló que aún no se fijó una fecha para una segunda ronda de negociaciones, aunque reconoció que, pese a ser encuentros indirectos, existió la oportunidad de un breve apretón de manos con la delegación estadounidense.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó como "un paso hacia adelante" las recientes conversaciones nucleares con Estados Unidos (EFE/Jaime León)

El jefe de la diplomacia de la República Islámica insistió en que el enriquecimiento de uranio es un derecho de Irán y “debe continuar”, aunque expresó la disposición de Teherán para alcanzar un “acuerdo tranquilizador” sobre el programa nuclear.

Por su parte, este domingo por la mañana, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó de “un paso adelante” la realización de negociaciones nucleares entre su país y Estados Unidos el viernes, pero reiteró que Teherán no cederá el derecho al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, invocando su condición de signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

“Estos diálogos fueron un paso adelante. El diálogo ha sido siempre nuestra estrategia para resolver los asuntos de manera pacífica”, expresó Pezeshkian en un mensaje en la red social X.

El viernes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy buenas” las conversaciones mantenidas el viernes con Irán y consideró que un acuerdo centrado únicamente en el programa nuclear iraní “sería aceptable”.

“Mantuve muy buenas conversaciones sobre Irán, parece que Irán quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, rumbo a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario adelantó además que las delegaciones se volverán a reunir “a principios de la próxima semana”.

“Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Las consecuencias (de no alcanzar un tratado) serían muy duras. Así que veremos qué pasa. Pero ha sido una conversación muy buena”, agregó. Para reforzar las advertencias, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate en las proximidades del golfo Pérsico.

Trump y Netanyahu se volverán a reunir el próximo miércoles en la Casa Blanca para abordar las recientes conversaciones nucleares entre EEUU e Irán (Amos Ben Gershom/Israel Gpo / Zuma Press)

Las negociaciones se enmarcan en una grave crisis para la República Islámica tras las protestas más violentas desde 1979, que estallaron en enero. Irán afronta una profunda crisis económica, descontento social, la peor sequía en décadas y una aguda escasez de electricidad y gas. Las manifestaciones comenzaron en diciembre por la caída del rial y se ampliaron con demandas de poner fin al régimen. La represión a las protestas desencadenaron, según cifras oficiales, 3.117 muertes. Sin embargo, la organización HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva el número de asesinados a 6.955 y sigue verificando más de 11.600 posibles muertes, además de reportar 51.000 arrestos.

A su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el miércoles en Washington con Trump, para analizar el estado de las negociaciones nucleares con Irán. El encuentro estará enfocado en discutir la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del apoyo de Teherán a grupos armados en la región.

Según un comunicado difundido el sábado por la oficina de Netanyahu, el mandatario israelí consideró que cualquier negociación debe incluir restricciones al desarrollo de misiles balísticos y el cese del respaldo iraní al denominado “eje iraní”. Esta posición ya fue transmitida al enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante las reuniones mantenidas esta semana.

(Con información de AFP)