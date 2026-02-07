Mundo

El coronel ruso que fue baleado en Moscú recuperó la consciencia y está fuera de peligro

Vladímir Alexéyev fue operado y, tras haber sido inducido al coma, despertó

El general ruso Vladímir Alexéyev (EFE/EPA/Ministerio de Defensa de Rusia)

El general ruso Vladímir Alexéyev, quien resultó tiroteado en Moscú el viernes, recuperó la consciencia este sábado tras haber pasado por un coma inducido luego de ser operado. Según una fuente cercana citada por la agencia TASS, “la operación salió bien. Tras ella, se le indujo un coma, ahora despertó y se encuentra consciente. Ahora mismo podemos decir que su vida no corre peligro”.

El diario Kommersant informó que las autoridades policiales detuvieron a dos sospechosos, quienes están siendo interrogados.

Alexéyev, segundo en la jerarquía de la inteligencia militar rusa, fue atacado después de que su superior, Ígor Kostiukov, jefe del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), mantuviera una reunión en Abu Dabi con delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para explorar posibles acuerdos de paz en el conflicto ucraniano.

El general recibió disparos en el abdomen, el brazo y la pierna en su domicilio en la capital rusa. Medios locales señalan que el atacante se disfrazó de mensajero y podría tratarse de una mujer.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, atribuyó el ataque a Ucrania, argumentando que buscaba frustrar las negociaciones de paz, en las que el jefe de Alexéyev encabeza la delegación rusa.

El atentado contra Alexéyev se suma a otros ataques recientes contra altos mandos militares rusos. En diciembre, el jefe de operaciones del Estado Mayor del ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú por la explosión de un coche bomba.

Alexéyev es responsable de los grupos mercenarios rusos que operan en el extranjero. Además, tuvo un papel clave en las negociaciones con Yevgueni Prigozhin, líder del grupo Wagner, durante el motín de junio de 2023, cuando las fuerzas de este grupo tomaron guarniciones militares en la ciudad de Rostov.

De acuerdo con el portal independiente The Insider, el general también participó en la organización de la primera ofensiva rusa sobre Ucrania en 2022.

El general recibió disparos en el abdomen, el brazo y la pierna en su domicilio en la capital rusa (Ministerio de Defensa de Rusia/REUTERS)

Quién es Vladímir Alexéyev

La figura de Alexéyev trasciende el episodio violento reciente: su trayectoria lo posiciona como uno de los hombres clave en el entramado de la seguridad y las operaciones militares rusas de las últimas décadas.

Este hombre nació en Ucrania en 1961 y, tras graduarse en la academia militar, construyó una carrera sostenida dentro de las fuerzas armadas rusas.

Alcanzó el rango de teniente general y se convirtió en el número dos de la Dirección Principal del Estado Mayor General (GRU), la agencia de inteligencia militar de Rusia cuya influencia se extiende dentro y fuera del país.

Por su parte, su papel en la coordinación y supervisión de los grupos paramilitares rusos en el extranjero ha sido central, especialmente en años recientes, cuando Moscú intensificó la utilización de estos actores en zonas de conflicto.

El edificio en el que fue atacado el general ruso (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Además, ocupó un lugar destacado en la estructura de mando del GRU y mantuvo una relación directa con operaciones internacionales de alto perfil.

Su nombre cobró notoriedad pública fuera de Rusia en 2018, cuando fue sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido a raíz de las investigaciones del envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, Reino Unido, un caso que tensó aún más las relaciones entre Moscú y Occidente.

El general también fue protagonista durante la guerra en Siria, donde su rol en la intervención militar rusa le valió el título de Héroe de Rusia.

Dentro de la guerra en Ucrania, Alexéyev asumió la dirección de negociaciones en momentos críticos. En mayo de 2022, encabezó el equipo ruso durante la retirada del destacamento ucraniano de Azovstal, en Mariúpol.

Según narró Denys Prokopenko, comandante de la Brigada Azov, en declaraciones recogidas por Ukraine Pavda, Alexéyev firmó un compromiso para garantizar el respeto a la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra.

Prokopenko cuestionó el cumplimiento de dicho acuerdo y lo acusó de traición, señalando que las condiciones prometidas no fueron respetadas en el trato a los cautivos ucranianos.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVladímir AlexéyevRusiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

