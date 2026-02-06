Nuevo gobierno en Yemen: Shaya Mohsen al Zindani asumió como primer ministro y canciller en un gabinete respaldado por Arabia Saudita

Yemen permanece dividido entre autoridades reconocidas internacionalmente y el movimiento hutí (Europa Press)

Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente anunciaron la conformación de un nuevo gobierno liderado por Shaya Mohsen al Zindani, quien también asumirá la cartera de Asuntos Exteriores, según lo comunicó el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi.

El decreto presidencial oficializó el nombramiento de Al Zindani tras la reciente dimisión de Salem Saleh bin Buraik, quien encabezaba el Consejo desde la ciudad de Adén.

Salem Saleh bin Buraik renunció recientemente a la jefatura del Consejo de Liderazgo Presidencial (Wikipedia)

El nuevo gabinete, respaldado por Arabia Saudita, cuenta con 34 miembros y es resultado de un proceso de consultas políticas que se extendió durante varios meses en Riad. La reestructuración mantiene en sus cargos a figuras clave como Ibrahim Haidan en Interior, Badr al Arda en Justicia y Muamar al Iriani en Información, quienes ya formaban parte del equipo anterior.

La designación de Taher al Aqili como ministro de Defensa constituye una de las principales novedades; Al Aqili, exjefe del Estado Mayor del Ejército, reemplaza a Mohsen al Daeri, destituido tras la escalada militar promovida por el Consejo de Transición del Sur (CTS) en varias provincias.

Mohsen al Daeri fue destituido como ministro de Defensa en la última reestructuración (Reuters)

El gabinete incorpora a tres mujeres en los cargos de Ministra de Planificación y Cooperación Internacional, Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer y Jueza de Estado. El nuevo gabinete suma diez ministros que ya se desempeñaban en el Ejecutivo anterior, mostrando continuidad en áreas estratégicas.

Shaya Mohsen al Zindani, nombrado primer ministro en enero tras la renuncia de Salem Saleh bin Buraik, ejerció previamente la Cancillería entre marzo de 2024 y enero de 2026, así como la embajada en Arabia Saudita y la representación permanente ante la Organización de Cooperación Islámica, con sede en Yeda.

El decreto presidencial incluyó además los nombramientos de Marwan Faraj bin Ghanim como ministro de Finanzas y Mohamed Abdullah Ali en Petróleo.

La reconfiguración del gobierno ocurre en un contexto de elevada tensión política y militar. En diciembre, el Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, amplió su control sobre regiones del sur y este de Yemen, acercándose a la frontera con Arabia Saudita.

El Consejo de Transición del Sur amplió su control en regiones del sur y este de Yemen (Reuters)

Este avance fue percibido por Riad como una amenaza a su seguridad nacional. Posteriormente, fuerzas apoyadas por Arabia Saudita recuperaron la mayor parte de las zonas disputadas.

Las fricciones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, principales patrocinadores del proceso político yemení, han impactado la dinámica interna del país.

Un convoy de vehículos blindados avanzó por Mukalla mientras fuerzas alineadas con Arabia Saudita intentaban ingresar en territorios controlados por separatistas respaldados por Emiratos (Photo by AFP)

Ambos estados del Golfo, que previamente formaron una coalición contra los hutíes respaldados por Irán, han manifestado diferencias en torno a la agenda geopolítica y la producción petrolera.

El Consejo de Liderazgo Presidencial se instaló en Adén tras su expulsión de Saná en 2014, cuando los rebeldes hutíes tomaron la capital y amplias zonas del país.

Desde entonces, Yemen permanece dividido entre el gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento hutí, lo que ha profundizado la crisis política y humanitaria. Cerca del 80% de la población, es decir, unos 30 millones de personas, depende de la asistencia humanitaria.

Más de 30 millones de yemeníes dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir (Photo by ESSA AHMED / AFP)

El nuevo gabinete expresa la intención de las autoridades reconocidas internacionalmente de estabilizar la situación política y fortalecer la gobernabilidad, tras meses de negociaciones impulsadas por Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo.

(Con información de Europa Press)