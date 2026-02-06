Horror en India: una explosión de globos de hidrógeno dentro de un ascensor de un edificio dejó al menos dos heridos

El incidente en la Amol Tower de Goregaon generó un debate sobre la seguridad en el uso de globos de hidrógeno para decoraciones festivas

Una explosión de globos llenos de gas en el ascensor de un edificio residencial en Mumbai dejó esta semana a dos personas con quemaduras, desencadenando una investigación por negligencia, según The Times of India.

El incidente ocurrió en la Amol Tower, ubicada en el barrio de Goregaon, cuando varias personas se encontraban en el ascensor junto a un repartidor que transportaba cerca de una docena de globos de hidrógeno para una fiesta de cumpleaños.

Grave accidente en un espacio reducido

De acuerdo con Daily Mail, el repartidor, Raju Kumar Mahato, ingresó al ascensor donde ya se encontraba Himani Tapriya, estudiante de 21 años, así como otros residentes. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que los globos estallaron, creando una llamarada que abarcó el pequeño espacio.

La policía, citada por Daily Mail, explicó que los globos iban dirigidos a la celebración de un familiar de Arpit Jain, quien reside en el edificio. Tras la explosión, Mahato y Tapriya sufrieron lesiones leves; Tapriya presentó heridas en el brazo, cuello y abdomen. Una tercera persona logró salir del ascensor sin daños.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que estallaron los globos, llenando de llamas el reducido espacio del ascensor (Captura de video)

Tapriya relató a Daily Mail que acababa de llegar desde Surat y usaba el ascensor para ir a casa de su tía cuando el repartidor entró portando los globos, que explotaron súbitamente y le provocaron las quemaduras. Según The Times of India, a pesar del pánico, todos los presentes lograron salir del ascensor antes de que el fuego pudiera expandirse más allá del recinto.

Consecuencias legales y debate sobre la seguridad

El personal médico confirmó, según ambas fuentes, que ninguna de las personas heridas presentaba daños graves ni riesgo vital. El repartidor, de 32 años, no necesitó permanecer hospitalizado.

La policía de Mumbai abrió un procedimiento legal por negligencia contra Jaiswal, comerciante que vendió los globos. “Jaiswal ha sido imputado bajo la Sección 125 del Bharatiya Nyaya Sanhita (negligencia) y se le ha notificado la acusación”, detalló un portavoz policial a Daily Mail. Las autoridades señalaron que el comerciante no proporcionó instrucciones de seguridad al repartidor, lo que derivó en el accidente.

El repartidor y una joven estudiante resultaron heridos tras la explosión, mientras que otra persona logró salir ilesa del ascensor (Captura de video)

Se determinó que los globos estaban llenos de hidrógeno, un gas frecuentemente utilizado en decoraciones festivas, pero que representa un riesgo de incendio. De acuerdo con Daily Mail, este tipo de incidentes se ha repetido en otros lugares; se menciona como ejemplo una reciente explosión en Uzbekistán, donde una vela de cumpleaños encendida hizo estallar varios globos en una tienda, aunque sin provocar heridos.

Falta de información y necesidad de mayor regulación

El caso encendió el debate sobre la necesidad de establecer regulaciones más estrictas para el uso de globos de hidrógeno, especialmente en espacios cerrados. Ninguna de las fuentes indicó que los compradores hayan recibido advertencias o guías sobre la manipulación segura de estos productos durante la compra.

Mientras las llamas avanzaban dentro del ascensor, las personas implicadas lograron escapar antes de que se propagara el fuego, evitando consecuencias mayores.

El incidente subraya la importancia de informar a los usuarios sobre los riesgos de los productos festivos y de revisar los protocolos de seguridad en su transporte y uso, especialmente en ambientes cerrados.