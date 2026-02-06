Donald Trump respaldó a la primera ministra de Japón antes de las elecciones de este domingo

Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en octubre pasado (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, consolidó su posición como favorita para las elecciones legislativas anticipadas, previstas para este fin de semana, tras recibir el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de afianzar su mayoría conservadora.

Takaichi, la primera mujer en liderar el gobierno del archipiélago asiático, disolvió el Parlamento japonés a finales de enero y llamó a elecciones para el 8 de febrero, buscando apoyo para sus políticas orientadas a proteger a las familias ante la suba de precios y aumentar el gasto en defensa.

Confía en los resultados favorables de las encuestas para fortalecer a su Partido Liberal Democrático (PLD, nacionalista de derecha), cuya coalición mantiene una mayoría ajustada en la cámara baja.

Las proyecciones indican una victoria amplia para el PLD, mientras que Trump, recibido por Takaichi en noviembre en Tokio, difundió su respaldo este jueves.

Sanae Takaichi (Mandatory credit Kyodo/via REUTERS)

“Los resultados son muy importantes para el futuro del país. La primera ministra Takaichi ya ha demostrado ser una líder fuerte, poderosa y sabia, que ama verdaderamente a su país”, expresó en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense también señaló que está “impaciente” por recibirla en la Casa Blanca el 19 de marzo.

Estados Unidos y Japón buscan un acuerdo “muy sustancial” en comercio y colaboran en seguridad nacional, afirmó Trump, quien reiteró su “apoyo total y absoluto” a Takaichi.

Identificada con el ultraconservadurismo y admiradora de Margaret Thatcher, Takaichi, de 64 años, asumió en octubre como la quinta persona en ocupar el cargo de primer ministro en igual cantidad de años, tras la pérdida de la mayoría parlamentaria del PLD.

Su popularidad se extiende entre el público general y especialmente entre los jóvenes, y ha adquirido notoriedad en las redes sociales pese a sus posturas conservadoras.