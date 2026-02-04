Mundo

Un ataque en Gaza dejó un soldado israelí herido de gravedad y el Ejército respondió con bombardeos 

El intercambio se intensificó después de un tiroteo nocturno en la Línea Amarilla, marcando un nuevo episodio de violencia pese al alto el fuego vigente en la región desde octubre

Un ataque en Gaza dejó un soldado israelí herido de gravedad y el Ejército respondió con intensos bombardeos (REUTERS/ARCHIVO)

Un ataque armado en el norte de la Franja de Gaza dejó a un soldado israelí gravemente herido durante la noche, informó el Ejército de Israel. Los hechos ocurrieron mientras fuerzas de la Brigada Alexandroni realizaban actividades operativas en la llamada Línea Amarilla, una franja de separación militar entre territorios controlados por Israel y por el grupo terrorista Hamas. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), varios hombres armados abrieron fuego contra los efectivos, hiriendo de gravedad a un oficial reservista que fue trasladado al hospital y cuya familia fue notificada posteriormente.

Tras el ataque, las FDI respondieron con una serie de bombardeos y fuego de tanques dirigidos contra los atacantes, iniciando también ataques aéreos sobre la zona. Los medios palestinos, citando fuentes del grupo terrorista, reportaron que al menos 18 personas fallecieron como resultado de los bombardeos, entre ellas once en la ciudad de Gaza. En el barrio de Tuffah, al este de esa ciudad, tres personas, incluidos dos menores de 16 y 12 años, perdieron la vida debido a la artillería israelí. En el barrio de Zeitoun, también en la ciudad de Gaza, los terroristas reportaron la muerte de tres personas, una de ellas un bebé de cinco meses, a causa de los ataques. Además, informaron de tres víctimas mortales en Khan Younis, al sur de la Franja, y un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que alojaba a desplazados en el área de Mawasi.

Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con bombardeos y ataques de tanques en el norte de Gaza tras el tiroteo (REUTERS/ARCHIVO)

El Ejército de Israel calificó el tiroteo como una “flagrante violación” del alto el fuego vigente, acordado el 10 de octubre de 2025 e impulsado por la mediación de Estados Unidos. Tanto Israel como Hamas se han acusado mutuamente de romper la tregua, que recientemente entró en su segunda fase. A pesar de la reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto —la única salida de Gaza que no pasa por territorio israelí—, los enfrentamientos se han mantenido en distintos puntos del enclave.

La Línea Amarilla, establecida como frontera militar tras el acuerdo de alto el fuego, divide Gaza y restringe severamente el movimiento de civiles (REUTERS/ARCHIVO)
El mapa de la línea amarilla que distribuyó el IDF (captura de video)

La Línea Amarilla es una demarcación militar provisional establecida como parte del plan de paz y alto el fuego iniciado en octubre de 2025. Marca el límite de repliegue de las FDI dentro de Gaza y divide el territorio en dos zonas: una bajo control israelí (al este y norte, aproximadamente el 53% al 58% del enclave) y otra bajo control palestino/Hamás (al oeste, hacia el mar). Esta línea funciona como una “línea de fuego”, y Israel ha advertido que cualquier civil que intente cruzarla desde el oeste para regresar a sus hogares o granjas será abatido.

