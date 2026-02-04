Operativo en el Báltico: Estonia interceptó un buque con destino a Rusia por presunto contrabando

Estonia detiene un barco con destino a Rusia sospechoso de contrabando

Autoridades estonias detuvieron el martes un buque portacontenedores con bandera de Bahamas en aguas territoriales del país báltico por sospechas de contrabando, informó la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia.

El barco, identificado como Baltic Spirit, navegaba desde Ecuador con destino al puerto de San Petersburgo, Rusia, cuando fue interceptado por fuerzas especiales estonias en una operación que incluyó el abordaje del navío por parte de la unidad de comando K-Commando de la policía.

Comandos del K-Commando abordan el Baltic Spirit, buque que viajaba de Ecuador a Rusia sospechoso de contrabando. (Policía y Junta de Guardia Fronteriza de Estonia/Handout vía REUTERS)

“Hay razones para creer que el buque pudo haber sido utilizado para contrabando”, señaló la autoridad aduanera en un comunicado emitido la noche del martes 3 de febrero.

Tras el abordaje, el buque fue detenido bajo supervisión nacional con el propósito de llevar a cabo una inspección aduanera completa. El miércoles, el portacontenedores refrigerado permanecía anclado cerca de Tallin, según datos del servicio de rastreo marítimo MarineTraffic, que indicaba que la embarcación había viajado desde un puerto en Colombia.

Comandos estonios abordan una nave para interceptar al Baltic Spirit, sospechoso de contrabando hacia Rusia tras zarpar de Ecuador. (Policía y Junta de Guardia Fronteriza de Estonia/vía REUTERS)

Las autoridades estonias aclararon que el Baltic Spirit no forma parte de la llamada “flota fantasma” rusa ni está sujeto a sanciones de la Unión Europea, lo que distingue este caso de otras interdicciones recientes contra embarcaciones vinculadas a Rusia.

Imágenes aéreas difundidas por la Policía y la Junta de Guardia Fronteriza de Estonia mostraron al buque detenido en el mar frente a la costa estonia. Fotografías adicionales capturaron a las autoridades estonias preparándose para abordar el portacontenedores en aguas internas del país.

Agentes de Aduanas en la detención del Baltic Spirit, que iba a San Petersburgo. El buque es investigado por presunto contrabando. (Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia vía REUTERS)

Las autoridades estonias no han proporcionado detalles adicionales sobre la naturaleza específica del supuesto contrabando ni sobre la carga que transportaba el Baltic Spirit. La investigación continúa.

Lucha contra las “flotas fantasma”

La detención se produce en medio de crecientes esfuerzos internacionales para combatir las operaciones de la denominada “flota fantasma”, un conjunto de buques que utilizan diversos métodos para ocultar sus ubicaciones e identidades con el fin de evadir sanciones.

El martes, un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense reveló ante el Congreso que hasta 800 embarcaciones de “flota fantasma” bajo sanciones operan actualmente en todo el mundo, y que solo un pequeño porcentaje ha sido interceptado.

“Estimamos que probablemente hay entre 600 y 800 buques de flota sombra sancionados... entre Irán y Venezuela, China y Rusia”, declaró el contraalmirante David Barata en una audiencia congressional. “Es un porcentaje muy pequeño” el de los buques que han sido incautados, agregó.

Según Barata, estos barcos emplean documentos falsos, utilizan propiedad ficticia y reclaman números de embarcaciones que ya han sido destruidas para evadir la detección.

Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza naval en el Caribe en las últimas semanas, atacando embarcaciones que dice son utilizadas para el tráfico de drogas e incautando petroleros sancionados. Entre los buques capturados recientemente por Estados Unidos se encuentra un barco vinculado a Rusia, que las fuerzas estadounidenses capturaron en el Atlántico Norte después de perseguirlo desde la costa de Venezuela.

Francia también ha participado en operaciones similares. La marina francesa interceptó un petrolero vinculado a Rusia en el Mediterráneo el mes pasado, escoltándolo a un puerto francés, después de haber detenido otra embarcación con vínculos con Moscú en septiembre.