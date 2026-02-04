Canadá advirtió a sus ciudadanos que extremen precauciones ante la crisis de energía, combustible y bienes básicos en Cuba

La red eléctrica cubana registra apagones diarios que pueden superar las veinticuatro horas (EFE)

El Gobierno de Canadá emitió una advertencia a sus ciudadanos para que extremen las precauciones en Cuba debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos en la isla, una situación que consideran impredecible y que podría afectar la disponibilidad de vuelos con poca antelación.

La alerta advierte sobre posibles apagones que pueden extenderse por más de 24 horas, además de señalar que, aunque los hoteles cuentan con generadores, la falta de combustible podría afectar servicios esenciales como la alimentación, el suministro de agua corriente y el agua caliente.

El Gobierno canadiense subraya que Cuba restringe el consumo de electricidad y que los cortes de energía, tanto programados como inesperados, se han vuelto habituales, lo que representa un riesgo adicional para los turistas.

Los cortes de electricidad impactan servicios esenciales, como el agua, la refrigeración y la comunicación (EFE)

Además, la escasez de combustible ha complicado considerablemente el transporte en la isla, generando largas filas en las estaciones de servicio y dejando a algunos viajeros varados con autos de alquiler.

Frente a este panorama, las autoridades canadienses recomiendan a quienes ya se encuentran en Cuba mantenerse informados, seguir las directrices de las autoridades locales y registrarse en el servicio de Registro de Canadienses en el Extranjero para facilitar la localización en caso de emergencia.

También sugieren llevar dinero extra y suministros esenciales ante la posibilidad de que los cajeros automáticos no funcionen.

Muchos viajeros en Cuba han encontrado cajeros automáticos fuera de servicio durante los apagones (AP Foto/Ariel Ley)

Wayne W. Smith, director del Instituto de Investigación en Hotelería y Turismo de la Escuela de Administración Ted Rogers de la Universidad Metropolitana de Toronto, aconsejó a CTVNews, que los viajeros portar una copia impresa del pasaporte y medicamentos de uso personal, ya que estos insumos pueden ser difíciles de encontrar o resultar costosos en la isla.

Para quienes tienen planes de viaje próximos a Cuba, Ottawa recomienda estar preparados para modificaciones de último momento y contar con un seguro que cubra cancelaciones o interrupciones de viaje.

La advertencia del Gobierno canadiense llega en un momento en el que se ha registrado una caída del turismo hacia Cuba. Según cifras oficiales cubanas, en 2025 viajaron a la isla unos 754.000 canadienses, un 12,4% menos que en 2024, lo que representa una disminución significativa para el principal mercado emisor de visitantes al país caribeño.

El flujo de visitantes procedentes de Canadá ha disminuido notablemente en el último año debido a la situación actual (EFE)

En paralelo, la embajada de Estados Unidos en Cuba alertó sobre el deterioro del sistema eléctrico y el aumento de protestas dirigidas por el régimen contra intereses estadounidenses.

Las interrupciones constantes afectan servicios esenciales y la falta de combustible compromete el funcionamiento de negocios, hospitales y hoteles, lo que ha llevado a recomendaciones similares para estadounidenses en la isla: mantener dispositivos cargados, almacenar alimentos, agua y prever alternativas para la conservación de medicamentos.

La red eléctrica atraviesa una situación crítica, con hasta el 62% de la isla sin suministro simultáneamente en los picos de demanda, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Actualmente, nueve de las 16 termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o falta de combustible, lo que impacta la economía y ha sido detonante de manifestaciones sociales recientes, según la misma fuente.

