Mundo

Una profesora de arte fue apuñalada por un alumno de 14 años en una escuela de Francia

Las autoridades descartaron por ahora motivaciones religiosas o políticas y mantienen el colegio cerrado mientras avanza la investigación

Guardar
Estudiantes y sus padres se
Estudiantes y sus padres se encuentran frente a la escuela secundaria La Guicharde después de que un maestro resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un estudiante, en Sanary-sur-Mer, cerca de Toulon, Francia, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Una profesora de arte de 60 años permanece en estado crítico tras ser apuñalada en el pecho en repetidas ocasiones por un alumno de 14 años dentro de un aula en el sureste de Francia.

El ataque ocurrió el martes en la escuela secundaria La Guicharde, ubicada en Sanary-sur-Mer, frente a una veintena de estudiantes y provocó la evacuación inmediata del establecimiento.

Las autoridades locales informaron que el agresor utilizó un arma blanca para atacar a la docente y huyó del aula, pero fue detenido minutos después en el patio de la escuela. El fiscal de Toulon, Raphaël Balland, confirmó que el adolescente permanece bajo custodia acusado de intento de asesinato.

La policía francesa habla con
La policía francesa habla con estudiantes dentro de la escuela secundaria La Guicharde después de que un maestro resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un estudiante, en Sanary-sur-Mer, cerca de Toulon, Francia, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Las primeras investigaciones no hallaron indicios de motivaciones religiosas o políticas. Balland afirmó: “Lo único que sabemos es que hubo tensiones con esta profesora recientemente y que él estaba enojado con ella”, dijo.

El ministro de Educación francés, Edouard Geffray, viajó de inmediato a la zona y expresó en la red social X: “Mis pensamientos van inmediatamente a la víctima, a su familia y a toda la comunidad educativa, cuyo profundo shock comparto”.

Ministro de Educación francés, Édouard
Ministro de Educación francés, Édouard Geffray. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La evolución de la docente fue comunicada al presidente Emmanuel Macron, según fuentes del Palacio del Elíseo.

La policía indicó que el atacante, cuya identidad no fue revelada oficialmente, profirió amenazas contra la profesora antes de herirla. Una fuente cercana a la investigación comunicó a The Sun que la víctima recibió entre tres y cuatro puñaladas, dos en el abdomen y una o dos en el brazo.

La gravedad de las lesiones obligó a su traslado urgente a un centro médico, donde los equipos médicos intentan salvar su vida.

El incidente forma parte de una serie de agresiones con armas blancas ocurridas en escuelas de Francia en los últimos años, episodios que han generado preocupación creciente en la comunidad educativa y en la opinión pública.

Bomberos y servicios de rescate
Bomberos y servicios de rescate franceses trabajan cerca de la escuela secundaria La Guicharde después de que un maestro resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un estudiante, en Sanary-sur-Mer, cerca de Toulon, Francia, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

En junio del año pasado, otro alumno de 14 años fue acusado de asesinar a una asistente de cátedra, madre de un niño pequeño, en la localidad de Nogent. Además, en abril, un estudiante apuñaló a una niña y dejó varios heridos en la ciudad de Nantes.

Casos de extrema violencia han influido en la agenda de seguridad escolar en el país. En octubre de 2023, un ataque en el colegio Gambetta-Carnot de Arras fue ampliamente cubierto por los medios: el docente Dominique Bernard fue asesinado con un arma blanca en el cuello mientras el agresor gritaba consignas extremistas.

El atacante, identificado como presunto simpatizante del grupo ISIS, fue detenido después.

Sin embargo, situaciones similares ya habían conmocionado a Francia, como el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020 en las afueras de París.

Paty fue decapitado por un refugiado checheno después de mostrar en clase una caricatura del profeta Mahoma, lo que desató amenazas y presiones de algunos padres.

(Con información de BBC, Le Monde y The Sun)

Temas Relacionados

FranciaEscuelaEscuela de Francia

Últimas Noticias

El Senado de Francia crea un sistema permanente para la restitución de bienes culturales coloniales

La nueva ley establece una comisión nacional y un comité bilateral que acelerarán las devoluciones. Las claves de una iniciativa que busca ponderar los principios internacionales de justicia y transparencia patrimonial

El Senado de Francia crea

Asesinaron a Saif Al Islam Gadafi, hijo del ex dictador libio, en un ataque comando en su residencia

El heredero del régimen que cayó en 2011 fue abatido en Zintan, la ciudad que lo mantuvo cautivo durante años y donde vivía desde 2017 bajo la protección de milicias locales

Asesinaron a Saif Al Islam

Qué se sabe del Stena Imperative, el petrolero de Estados Unidos que el régimen de Irán intentó abordar en el estrecho de Ormuz

El buque logró evadir la intercepción de lanchas armadas iraníes en una zona estratégica para el comercio global de petróleo

Qué se sabe del Stena

El gobierno de Siria toma control de Qamishli tras acuerdo con fuerzas kurdas

Las fuerzas estatales sirias ingresaron a Qamishli y establecieron puestos de control, tras un pacto que prevé la integración progresiva de las instituciones y cuerpos de seguridad kurdos al aparato estatal en el noreste del país

El gobierno de Siria toma

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo

“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, declaró el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins

Tensión en Medio Oriente: Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

Cuáles son las propiedades medicinales del ajonjolí y cómo aprovecharlas

Vía Expresa Sur: instalan el primer puente peatonal provisional tras cinco meses de reclamos y una muerte

INFOBAE AMÉRICA
Siemens Energy invertirá 848 millones

Siemens Energy invertirá 848 millones en Estados Unidos y creará 1.500 empleos de alta cualificación

El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para celebrar el bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028

Podemos cree que prohibir las redes a menores de 16 años es "extraordinariamente delicado" y espera conocer detalles

Adrian Newey: "El AMR26 en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en el 'shakedown' de Barcelona"

Un estudio logra captar cómo las células preparan y liberan vesículas con sustancias esenciales

ENTRETENIMIENTO

La trasnformación física de Jonah

La trasnformación física de Jonah Hill tras tres años de ausencia en Hollywood

Kim Kardashian y Lewis Hamilton tendrían una “relación casual”, según su círculo cercano

Los “Hitchcock perdidos”: estas son las películas que el director prohibió por décadas y volvieron a brillar

Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los Patriots y los Seahawks en el Super Bowl LX

¿Hasta dónde puede llegar una saga? El fenómeno de las secuelas que nunca se agotan