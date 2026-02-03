Una profesora de arte fue apuñalada por un alumno de 14 años en una escuela de Francia

Estudiantes y sus padres se encuentran frente a la escuela secundaria La Guicharde después de que un maestro resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un estudiante, en Sanary-sur-Mer, cerca de Toulon, Francia, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Una profesora de arte de 60 años permanece en estado crítico tras ser apuñalada en el pecho en repetidas ocasiones por un alumno de 14 años dentro de un aula en el sureste de Francia.

El ataque ocurrió el martes en la escuela secundaria La Guicharde, ubicada en Sanary-sur-Mer, frente a una veintena de estudiantes y provocó la evacuación inmediata del establecimiento.

Las autoridades locales informaron que el agresor utilizó un arma blanca para atacar a la docente y huyó del aula, pero fue detenido minutos después en el patio de la escuela. El fiscal de Toulon, Raphaël Balland, confirmó que el adolescente permanece bajo custodia acusado de intento de asesinato.

La policía francesa habla con estudiantes dentro de la escuela secundaria La Guicharde después de que un maestro resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un estudiante, en Sanary-sur-Mer, cerca de Toulon, Francia, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Las primeras investigaciones no hallaron indicios de motivaciones religiosas o políticas. Balland afirmó: “Lo único que sabemos es que hubo tensiones con esta profesora recientemente y que él estaba enojado con ella”, dijo.

El ministro de Educación francés, Edouard Geffray, viajó de inmediato a la zona y expresó en la red social X: “Mis pensamientos van inmediatamente a la víctima, a su familia y a toda la comunidad educativa, cuyo profundo shock comparto”.

Ministro de Educación francés, Édouard Geffray. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La evolución de la docente fue comunicada al presidente Emmanuel Macron, según fuentes del Palacio del Elíseo.

La policía indicó que el atacante, cuya identidad no fue revelada oficialmente, profirió amenazas contra la profesora antes de herirla. Una fuente cercana a la investigación comunicó a The Sun que la víctima recibió entre tres y cuatro puñaladas, dos en el abdomen y una o dos en el brazo.

La gravedad de las lesiones obligó a su traslado urgente a un centro médico, donde los equipos médicos intentan salvar su vida.

El incidente forma parte de una serie de agresiones con armas blancas ocurridas en escuelas de Francia en los últimos años, episodios que han generado preocupación creciente en la comunidad educativa y en la opinión pública.

Bomberos y servicios de rescate franceses trabajan cerca de la escuela secundaria La Guicharde después de que un maestro resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un estudiante, en Sanary-sur-Mer, cerca de Toulon, Francia, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

En junio del año pasado, otro alumno de 14 años fue acusado de asesinar a una asistente de cátedra, madre de un niño pequeño, en la localidad de Nogent. Además, en abril, un estudiante apuñaló a una niña y dejó varios heridos en la ciudad de Nantes.

Casos de extrema violencia han influido en la agenda de seguridad escolar en el país. En octubre de 2023, un ataque en el colegio Gambetta-Carnot de Arras fue ampliamente cubierto por los medios: el docente Dominique Bernard fue asesinado con un arma blanca en el cuello mientras el agresor gritaba consignas extremistas.

El atacante, identificado como presunto simpatizante del grupo ISIS, fue detenido después.

Sin embargo, situaciones similares ya habían conmocionado a Francia, como el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020 en las afueras de París.

Paty fue decapitado por un refugiado checheno después de mostrar en clase una caricatura del profeta Mahoma, lo que desató amenazas y presiones de algunos padres.

(Con información de BBC, Le Monde y The Sun)