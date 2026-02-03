La tragedia de una familia australiana que no soportó la falta de apoyo estatal para sus hijos

Se colocaron homenajes florales, incluyendo un barco en miniatura, en la casa de Mott Crescent en Mosman Park. (Daily Mail)

Australia ha registrado un cuádruple asesinato-suicidio en el suburbio residencial de Mosman Park, en Perth, el viernes pasado, cuando una pareja y sus dos hijos adolescentes con autismo fueron hallados muertos en su vivienda. Las autoridades locales investigan el caso como un asesinato-suicidio doméstico, tras descubrir los cuerpos de Jarrod Clune (50 años), Maiwenna Goasdoue (49 años) y sus hijos, Leon (16 años) y Otis (14 años).

Las circunstancias de este hecho deben analizarse en un contexto de aislamiento social y desprotección sistemática que enfrentaba la familia, según testimonios recogidos por Daily Mail. Reportes de allegados y cuidadores indican que ambos adolescentes sufrían autismo severo y eran no verbales, lo que suponía una carga cotidiana excepcionalmente onerosa para los padres. Vecinos y personas cercanas relataron que la familia había perdido parte del financiamiento público del National Disability Insurance Scheme (NDIS), quedando cada vez más marginados por la falta de recursos y el agotamiento acumulado.

La falta de apoyos institucionales y el deterioro de la situación familiar quedaron retratados en declaraciones de la amiga de la madre, Nedra, quien relató a Daily Mail que los Clune se sentían “cada vez más aislados y sin apoyo de amigos o familiares”, además de lidiar con la exclusión de los servicios de asistencia, las escuelas y el sistema de salud australiano. Nedra insistió en que “nadie puede entender la lucha interminable que vivían para acceder a servicios indispensables”. Las dificultades se vieron intensificadas ante la negativa de Maiwenna Goasdoue a enviar a sus hijos a centros de respiro, por temor a un posible maltrato.

La familia Clune vivía en aislamiento social tras perder el financiamiento del National Disability Insurance Scheme en Perth. (Daily Mail)

Investigación policial y hallazgos clave

La policía local recibió una llamada de alerta a las 8:15 del viernes, cuando el cuidador habitual de los chicos llegó a la vivienda y no pudo contactar con la familia. El cuidador encontró una nota que incluía la frase “No entrar” y contenía instrucciones para contactar con los servicios de emergencia. Al entrar, los agentes hallaron sin vida a los cuatro integrantes de la familia y también a sus dos perros y un gato.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos se hallaron en diferentes estancias de la casa, sin que se emplearan armas ni mediara violencia aparente. La detective de homicidios Jessica Securo indicó que la investigación apenas se inició, pero confirmó que el caso se trata como asesinato-suicidio.

El sábado, la aparición de una segunda carta permitió a los agentes concluir que tanto los padres como los hijos fallecieron en un acto planificado por los adultos. Según reveló Daily Mail, el documento detallaba asuntos financieros y sugería un acuerdo mutuo de la pareja para poner fin a la vida de toda la familia.

Jarrod Clune (en la segunda foto a la derecha) con sus hijos Leon y Otis, sus padres Dianne y Michael, su hermana Jemima y su cuñado Ryan. (Daily Mail)

El portavoz de la Policía de Australia Occidental se negó a referirse a la supuesta presencia de sangre observada por drones en la parte trasera de la propiedad. “La investigación sigue abierta y no se ofrecerán comentarios”, aclaró.

El trayecto educativo, la vida familiar y el peso del sistema

Tanto Leon como Otis habían asistido previamente a Christ Church Grammar, una escuela privada prestigiosa en Perth, aunque ambos abandonaron esa institución. Dos fuentes confirmaron a Daily Mail que Otis fue expulsado tras un incidente escolar, y la escuela se abstuvo de hacer observaciones específicas.

Según una profesora que trabajó con los adolescentes, la falta de sueño era constante en la familia, ya que “los chicos nunca dormían de noche, y a menudo lo hacían en la escuela”. Esta docente subrayó la dedicación de los padres y el cariño hacia sus hijos, quienes mostraban especial apego por sus mascotas y encontraban alivio en películas de Disney y peluches, especialmente Toy Story y Buscando a Nemo.

Los padres Maiwenna Goasdoue y su pareja Jarrod Clune (en la foto) fueron encontrados muertos en su casa de Mosman Park junto a sus hijos adolescentes Leon, de 16 años, y Otis, de 14, el viernes por la mañana. (Daily Mail)

El educador que dejó flores en la vivienda lamentó que Leon iba a graduarse el año próximo y que “era un chico de buen corazón que solo necesitaba comprensión”, al tiempo que reconocía que otra escuela para necesidades especiales había logrado acogerles mejor que el colegio privado anterior.

En redes sociales, figuras como Maddie Page, mentora de autismo de los chicos, escribieron: “El sistema NDIS les falló y les hizo sentir que no tenían otra opción”. Otros allegados definieron a los padres como una “pareja fuerte” y aseguraron: “Esto no fue un asesinato-suicidio por violencia doméstica. Fue consecuencia de un sistema que no está aquí para ayudar”.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, remarcó la necesidad de comprender las causas de fondo, afirmando que su gobierno priorizará la investigación policial y reclamando un análisis para evitar nuevas tragedias de este tipo.

La mentora del autismo Maddie Page (izquierda) compartió un emotivo homenaje en redes sociales sobre Leon y Otis Clune (en la foto). (Daily Mail)

El boletín escolar de 2019 incluyó testimonios de los propios hermanos: “Me ha gustado explorar el río con mis amigos”, dijo Otis acerca de sus preferencias escolares.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.