El gobierno de Siria toma control de Qamishli tras acuerdo con fuerzas kurdas

Las fuerzas estatales sirias ingresaron a Qamishli y establecieron puestos de control, tras un pacto que prevé la integración progresiva de las instituciones y cuerpos de seguridad kurdos al aparato estatal en el noreste del país

La presencia militar oficial en Qamishli marca un cambio clave en el equilibrio de poder del noreste sirio (Reuters)

Las fuerzas del gobierno de Siria ingresaron a Qamishli, ciudad de mayoría kurda situada en el noreste del país, tras alcanzar un acuerdo con las fuerzas kurdas para la integración gradual de sus instituciones y cuerpos de seguridad al aparato estatal.

El despliegue de unidades gubernamentales ocurrió tras la entrada de personal de seguridad sirio en la ciudad mixta de Hasakeh y en zonas rurales cercanas a Kobane el día anterior. Las fuerzas kurdas cedieron varias áreas a las tropas oficiales en los días previos, luego de meses marcados por la presión militar y política ejercida por las nuevas autoridades islamistas del país.

El despliegue de tropas gubernamentales en Qamishli se produjo luego de semanas de tensiones armadas (Reuters)

Un convoy de vehículos blindados, entre ellos transportes de personal, ingresó en Qamishli, considerada el principal bastión de la administración autónoma kurda. Los efectivos estatales establecieron puestos de control en los accesos a la ciudad.

El ambiente se mantuvo bajo toque de queda, con poca presencia civil en las calles y una limitada actividad de las fuerzas de seguridad kurdas, que conservaban banderas y símbolos en puntos estratégicos.

En el ingreso, el portavoz del Ministerio del Interior, Noureddine al-Baba, explicó que el proceso contemplará la integración de los efectivos kurdos de seguridad interna, conocidos como Asayish, a la estructura y nómina del ministerio.

El acuerdo permitió la integración de las fuerzas de seguridad locales al aparato estatal sirio (Reuters)

Al-Baba manifestó su reconocimiento a la diversidad siria y propuso incorporar a todo el personal nacional dispuesto a servir en las filas oficiales.

Antes de la toma de control de las instalaciones, tanto el vocero del Ministerio del Interior como Marwan al-Ali, nuevo responsable de seguridad interna para la provincia de Hasakeh, inspeccionaron la sede principal de los Asayish en Qamishli para preparar la transferencia de autoridad.

El acuerdo suscrito el viernes anterior entre el gobierno central y la administración kurda establece la unificación del territorio sirio, la preservación del cese al fuego vigente y la integración progresiva de las fuerzas y estructuras administrativas kurdas al Estado.

Este entendimiento representa un revés para las aspiraciones de autonomía de los kurdos, que gestionaron amplias zonas del norte y noreste sirio tras la derrota del grupo Estado Islámico (IS).

Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), anticipó que la aplicación del acuerdo sería visible a partir del lunes, con el repliegue de fuerzas de ambos bandos desde posiciones de primera línea en el noreste y en las inmediaciones de Kobane.

Mazloum Abdi, comandante de las FDS, anticipó el inicio del repliegue en el noreste sirio (Reuters)

El acuerdo fue valorado por el gobierno de Estados Unidos, que calificó el proceso como un paso relevante hacia la unidad y reconciliación en el país.

Desde la llegada al poder de Ahmed al-Sharaa en diciembre de 2024, tras la caída de Bashar al-Assad, el gobierno central impulsa la reunificación del país bajo una sola autoridad.

La política centralista de Assad contribuyó a la desconfianza histórica con la comunidad kurda (Reuters)

La corresponsal Zeina Khodr, desde Alepo, señaló para Al Jazeera que el proceso de integración será prolongado y complejo, debido a las profundas desconfianzas históricas entre la comunidad kurda y los antiguos gobiernos centrales de Damasco.

(Con información de AFP)

