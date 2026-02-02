La ciudad más feliz del mundo lanzó una campaña para atraer a personas “descontentas con su trabajo” a mudarse allí

Copenhague lidera los rankings internacionales de calidad de vida, bienestar y satisfacción, consolidándose como la ciudad más feliz del mundo (Freepik)

Pocas ciudades pueden presumir de un reconocimiento global tan sólido como Copenhague, considerada la “ciudad más feliz del mundo”. Distinciones en calidad de vida y bienestar han posicionado a la capital danesa como un destino codiciado para quienes buscan algo más que un simple cambio de residencia. No se trata solo de una reputación construida desde el marketing: a lo largo de los años, Copenhague ha liderado rankings internacionales que miden aspectos como la satisfacción de sus habitantes, la seguridad, el acceso a servicios y la oferta cultural.

Este prestigio proviene de una combinación de factores tangibles, como su arquitectura moderna, espacios verdes y sistemas de transporte eficientes, junto a elementos más sutiles, como la armonía social y un sentido palpable de comunidad.

Según informó Time Out, la ciudad no solo se destaca por sus logros en materia de bienestar, sino también por la confianza que las autoridades depositan en la calidad de vida local. Esa seguridad se ha visto reflejada en políticas públicas innovadoras, diseñadas para compartir el “secreto danés” con quienes aún no conocen su modo de vida. En ese sentido, Copenhague se ha convertido en un laboratorio de bienestar urbano, donde la felicidad no es una promesa abstracta, sino una experiencia cotidiana que se busca multiplicar.

Iniciativas para atraer nuevos residentes

La campaña de la Región del Gran Copenhague invita a quienes están descontentos con su trabajo a mudarse para mejorar su calidad de vida

Time Out también sostuvo que, consciente de su atractivo, la Región del Gran Copenhague ha lanzado diversas acciones para invitar a quienes se sienten insatisfechos en otros destinos. Una de las primeras fue el llamado “seguro de calidad de vida”. Esta propuesta, más que un simple eslogan, funcionaba como una garantía literal para quienes decidieran mudarse a la zona, asegurando que la experiencia de vivir allí aumentaría su felicidad. A través de esta iniciativa, las autoridades buscaban derribar las barreras psicológicas de quienes dudaban si realmente un cambio de entorno podía transformar su día a día.

Lejos de quedarse en una propuesta simbólica, Copenhague ha continuado ampliando sus estrategias para atraer talento y nuevos vecinos. El último ejemplo es el Programa de Reclutamiento de Amigos, que refuerza la idea de que el bienestar se vive mejor en compañía y que la integración social es clave para una adaptación exitosa. La ciudad, así, no solo se promociona como destino, sino que invita a los propios ciudadanos a convertirse en embajadores de ese estilo de vida.

El Programa de Reclutamiento de Amigos: cómo funciona

El Programa de Reclutamiento de Amigos facilita la integración social e invita a los habitantes a convertirse en embajadores de la capital danesa (Philip Davali/Ritzau Scanpix via AP)

El Programa de Reclutamiento de Amigos se basa en un principio sencillo: nadie debería iniciar una nueva etapa en solitario. Para participar, basta con que una persona invite a un amigo a inscribirse junto a ella. Una vez realizado el registro, ambos recibirán un correo electrónico, lo que oficializa su condición de equipo dentro de la campaña. El siguiente paso consiste en que la persona invitada explore el Portal de Empleo de Copenhague, donde podrá descubrir oportunidades laborales adaptadas a distintos perfiles y necesidades.

No se trata de un programa de migración inmediata: el objetivo es acercar la realidad de la ciudad a quienes sienten curiosidad por una vida diferente, sin comprometerse de entrada a un cambio definitivo. Aun si ninguno de los dos llega a solicitar un empleo, el simple hecho de completar el proceso de registro permite participar en un sorteo para ganar un viaje a la capital danesa. Este enfoque busca ofrecer una experiencia directa que permita comprobar, en primera persona, las ventajas de vivir en Copenhague.

Beneficios y experiencias que ofrece la campaña

Copenhague ofrece un sorteo que premia a cinco parejas con viajes para conocer su oferta cultural, gastronómica y de bienestar urbano (REUTERS/Tom Little/File Photo)

Time Out informó que la campaña va más allá de la simple promoción turística. Al seleccionar cinco parejas ganadoras, Copenhague les brinda la oportunidad de experimentar la ciudad sin filtros. El viaje incluye acceso a distintos aspectos de la vida local: visitas a restaurantes reconocidos, bares de moda, espacios de vida nocturna y museos, incluyendo uno dedicado exclusivamente a la felicidad. Este recorrido permite a los visitantes sumergirse en la atmósfera que ha hecho célebre a la capital danesa, combinando placer y exploración laboral.

Ser parte del Programa de Reclutamiento de Amigos no implica solo la posibilidad de mudarse, sino también de conocer de cerca el entramado social y cultural que distingue a la ciudad. El concurso, por tanto, se convierte en una puerta de entrada a un entorno donde la felicidad es una política pública y el bienestar individual se integra en la vida colectiva.

Estrategias y recursos para convencer a un amigo

Las autoridades de la Región del Gran Copenhague han pensado incluso en cómo facilitar la tarea de quienes desean proponerle a un amigo este salto. Ofrecen frases sugeridas para describir el desgaste de la rutina diaria y motivar a reconsiderar un cambio. Además, ponen a disposición una lista de reproducción llamada “Friend Recruiter: From Burnout to Balance”, diseñada para inspirar y acompañar el proceso de decisión.

Si los argumentos racionales no bastan, la propia ciudad funciona como carta de presentación. Desde la oferta gastronómica hasta la riqueza cultural, Copenhague se presenta como un destino que no necesita demasiada explicación para seducir a los potenciales nuevos residentes. Un simple vistazo a los resúmenes de restaurantes, bares y museos basta para entender por qué la capital danesa insiste tanto en compartir su secreto de felicidad.