El Kremlin confirmó que las negociaciones tripartitas sobre Ucrania se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi

La segunda ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar en el emirato, a menos de dos semanas del cuarto aniversario de la invasión rusa. Se centrarán en la cuestión territorial, principal obstáculo para un acuerdo de paz

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Washington presiona para poner fin a la guerra que ha matado a decenas de miles. (REUTERS/Kevin Lamarque/archivo)

Rusia confirmó el lunes que una nueva ronda de conversaciones con Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi sobre el fin de la guerra de casi cuatro años comenzará el miércoles, después de que fueran pospuestas desde este fin de semana.

Moscú atribuyó el retraso a un problema de coordinación de agendas, un día después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky también anunciara que las negociaciones tendrían lugar en la capital emiratí el miércoles y jueves.

“Efectivamente estaban previstas originalmente para el domingo pasado. Pero se necesitaba una coordinación adicional de las agendas de las tres partes”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas.

“Ahora, el miércoles y jueves, efectivamente tendrá lugar la segunda ronda. Se celebrará en Abu Dabi. Podemos confirmarlo”, añadió.

Las conversaciones se llevarán a cabo menos de dos semanas antes del cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de Moscú contra Ucrania.

Se espera que se centren en la cuestión crucial del territorio, sin que ninguna de las partes haya mostrado hasta ahora señales de un avance significativo.

Washington está presionando para poner fin a la guerra entre los países vecinos, que ha matado a decenas de miles, obligado a millones a huir de sus hogares y destruido gran parte del este y sur de Ucrania.

El aplazamiento se produjo después de que se supiera que el negociador jefe de Estados Unidos, Steve Witkoff, no viajaría a Abu Dabi durante el fin de semana.

Peskov también confirmó que el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev, se reunió el fin de semana con representantes estadounidenses en Florida, aunque aclaró que las conversaciones se centraron en asuntos económicos.

El enviado presidencial ruso Kirill
El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff. La segunda ronda de conversaciones tendrá lugar el miércoles y jueves en Abu Dabi. (Sputnik vía REUTERS/archivo)

El domingo, Zelensky había adelantado en X que los próximos contactos trilaterales tendrían lugar el 4 y 5 de febrero, no ese día como estaba previsto inicialmente.

“Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra”, escribió el mandatario ucraniano.

Según las tres partes, la primera ronda celebrada el 23 y 24 de enero fue constructiva, pero los principales obstáculos siguen siendo la cuestión territorial y el control de la planta nuclear de Zaporizhzhia.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk.

Ucrania advierte que ceder terreno alentará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no logre disuadir a Rusia de invadir de nuevo su territorio.

Zelenski ha subrayado que la única forma de salir de ese callejón sin salida es con un encuentro cara a cara con el presidente ruso Vladímir Putin, quien insiste en recibir a su colega ucraniano en Moscú, a lo que este último se niega.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Zelenski insiste en un encuentro cara a cara con Putin, quien quiere recibirlo en Moscú, a lo que el ucraniano se niega. (Europa Press)

En Abu Dabi también se abordó una tregua energética, que según informó Kiev el lunes, Rusia habría mantenido solo hasta el domingo.

La empresa eléctrica pública de Ucrania, Ukrenergo, informó de ataques rusos contra infraestructuras energéticas que provocaron apagones en las regiones de Sumi y Kharkiv, en el noreste, Dnipropetrovsk, en el centro-este, y Cherkasi, en el centro del país.

Se trata de los primeros ataques rusos a instalaciones energéticas ucranianas desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el jueves que Putin se había comprometido a hacer efectiva una tregua temporal en este tipo de bombardeos.

Trump dijo que Putin había acordado pausar los ataques por una semana. Peskov le corrigió al día siguiente aclarando que el presidente ruso había aceptado parar los ataques únicamente hasta el domingo, cuando estaba prevista originalmente la segunda ronda de conversaciones.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 en lo que describió como una “operación militar especial” para prevenir la expansión de la OTAN. Kiev considera que es un pretexto para apropiarse ilegalmente de territorio.

La guerra ha dejado ciudades enteras en ruinas y decenas de miles de soldados y civiles muertos.

