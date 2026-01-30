Mundo

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz

El presidente volvió a mostrarse abierto a la posibilidad de crear una zona libre económica sin presencia militar en el territorio que aún controla Kiev y Putin pretende ocupar

Guardar
Zelensky apunta a temas territoriales
Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EEUU y Rusia: "El tema del Donbás es clave"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

También explicó que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que pide a EE.UU. para que el Kremlin no vuelva a invadir debe firmarse antes de que se confirme el hipotético acuerdo de paz que acabe con el conflicto.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelensky, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

Donetsk está controlada en más de un 75 % por Rusia y forma junto a Lugansk, tomada casi por completo por el Kremlin, la región del Donbás que Moscú pide quedarse en su totalidad como condición innegociable para bajar las armas.

infografia

Zelensky volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

Sobre el orden en que pide que se firmen los distintos acuerdos para que termine el conflicto, Zelensky dijo que el que ha de garantizar que EE.UU. acudirá en ayuda de Kiev si Rusia vuelve a invadir su territorio debe firmarse antes que el resto.

“Se ha conseguido mucho, pero la gente necesita creer en este progreso, porque después de una guerra tan difícil hay poca confianza. Necesitamos algo con lo que poder contar. En este caso lo principal en lo que podemos contar son las garantías de seguridad”, afirmó el líder ucraniano.

Francia afirma que los combates
Francia afirma que los combates en el Donbás son "intensos" pero el avance ruso se ha detenido

Según ha dicho repetidamente Zelensky, el documento -por el que EE.UU. ofrecería a Kiev garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, por el que los Estados miembros se comprometen a apoyar a cualquier país miembro atacado- está listo y sólo queda que se firme a nivel de presidentes y sea aprobado en el Congreso de EE.UU. para que sea vinculante.

El presidente ucraniano afirmó asimismo que cuenta con que EE.UU. presione a Rusia para que ésta acepte el plan de 20 puntos negociado entre Washington y Kiev para que sirva de base para poner fin al conflicto.

Zelensky dijo además sobre la delegación enviada por Moscú a los contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses que comenzaron a finales de la semana pasada en Emiratos y se espera que se reanuden allí el domingo que su composición demuestra una mayor voluntad de llegar a un acuerdo que en reuniones anteriores.

Rusia envió a Abu Dabi una delegación compuesta íntegramente por militares. En anteriores rondas de contactos el Kremlin había estado representado por figuras de perfil más político e ideológico que -según denunciaron negociadores ucranianos- presentaban sus argumentos históricos para justificar la guerra y llegaron a amenazar a integrantes de la delegación de Kiev.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Volodímir ZelenskyGuerra Rusia-UcraniaDonbás

Últimas Noticias

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

Es el último episodio de la crisis política que sacude al país desde el adelanto electoral de 2024, que dejó una Asamblea Nacional sin mayorías y dividida en tres bloques

Francia se encamina a la

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Tras el acuerdo de alto el fuego y el regreso de todos los rehenes israelíes, el gobierno de Netanyahu habilitará la entrada y salida en el frontera de Gaza con Egipto. Cómo serán los controles

Israel confirmó la reapertura del

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros

El presidente ucraniano también aseguró que su país dejará de atacar objetivos energéticos si Rusia hace lo mismo

Zelensky denunció que Rusia detuvo

Rusia lanzó un misil balístico y 111 drones contra Ucrania tras el anuncio de una tregua energética

Los ataques no ceden pese a que Vladimir Putin dijo aceptar la propuesta de Donald Trump de detener los bombardeos durante una semana de frío extremo

Rusia lanzó un misil balístico

El embajador ruso ante la ONU comparó la crisis de Cuba con la caída de Maduro y aseguró: “En Venezuela tuvo lugar una traición”

Vasili Nebenzia se refirió a la situación que atraviesa la isla luego de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, la escasez de petróleo y las restricciones impuestas por Trump

El embajador ruso ante la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bruce Mac Master defendió la

Bruce Mac Master defendió la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica y le lanzó pulla a Petro: “Es manipulador”

Elecciones 2026: Conoce el pago para los miembros de mesa, según la nueva UIT

La Patagonia argentina sufre el incendio más intenso en dos décadas, según el sistema satelital de la Unión Europea

Captan a Kanye West en lujoso restaurante de CDMX

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

INFOBAE AMÉRICA
Francia se encamina a la

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

La Patagonia argentina sufre el incendio más intenso en dos décadas, según el sistema satelital de la Unión Europea

Gobierno francés señala a Justicia supuestos abusos a menores en extraescolares de París

OMS recalca que no recomienda restricciones de viajes para contener brote de virus Nipah

La Cruz Roja pide aliviar las restricciones a los materiales de "doble uso" en Gaza

ENTRETENIMIENTO

La primera serie hecha con

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “Es muy raro que saliera bien”

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Jack O’Connell reveló su secreto para estar en forma sin levantar pesas: “No me convencen los entrenamientos tradicionales”

Susan Lucci se refirió a la muerte de su esposo: “No lucho contra la tristeza, solo la dejo pasar”