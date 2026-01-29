Mundo

Mientras continúan los ataques en Ucrania, Rusia reiteró la disposición de Putin a reunirse con Zelensky en Moscú

“Nuestro presidente reiteradamente dijo a periodistas que si Zelensky está listo para un encuentro, estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú”, afirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS)

El Gobierno de Rusia reiteró este miércoles que el presidente Vladimir Putin está dispuesto a reunirse en Moscú con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, y señaló que esa posibilidad también surgió en contactos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Nuestro presidente reiteradamente dijo a periodistas que si Zelenski está listo para un encuentro, estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú”, afirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien participó de la última ronda de conversaciones tripartitas en Emiratos Árabes Unidos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“Nunca rechazamos estos contactos”, sostuvo Ushakov, al insistir en la propuesta para que el mandatario ucraniano viaje a Rusia. El funcionario indicó que ese escenario apareció en algunas conversaciones mantenidas entre Putin y Trump, aunque Zelensky rechazó en reiteradas ocasiones un encuentro en territorio ruso.

Ushakov subrayó que una reunión cara a cara entre Putin y Zelensky “debe estar bien preparada” para que el objetivo sea “lograr resultados positivos”. En ese marco, aseguró que las autoridades rusas garantizarían “la seguridad y las condiciones de trabajo” para el presidente ucraniano.

En octubre, Trump anunció su intención de organizar una reunión con Putin en Budapest para “poner fin” a la invasión rusa de Ucrania. La posible participación de Zelensky se evaluó en ese momento, pero el encuentro quedó descartado ante la falta de avances en las negociaciones para frenar la guerra.

La guerra ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate

Un militar ucraniano dispara un
Un militar ucraniano dispara un sistema de misiles antitanque Javelin durante un ejercicio militar en la región de Zaporiyia, Ucrania. 7 enero 2026. REUTERS/Stringer

La invasión rusa de Ucrania ha dejado cerca de dos millones de bajas militares combinadas entre ambos bandos desde febrero de 2022, según un estudio publicado este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de análisis con sede en Washington.

La cifra incluye muertos, heridos y desaparecidos, y constituye el mayor coste humano de cualquier conflicto entre grandes potencias en ocho décadas.

Las fuerzas de Moscú cargan con la mayor parte de las pérdidas. El informe estima que Rusia ha sufrido aproximadamente 1,2 millones de bajas desde el inicio de la invasión, de las cuales hasta 325.000 corresponderían a muertos en combate. El documento subraya que ninguna gran potencia ha experimentado pérdidas de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso las bajas soviéticas acumuladas en todos sus conflictos desde 1945.

El centro de análisis señala que las fuerzas rusas avanzan de manera notablemente lenta en el campo de batalla, progresando a un ritmo de entre 15 y 70 metros diarios en sus ofensivas más prominentes durante 2024 y 2025. Esta tasa de avance es inferior a la de casi cualquier campaña ofensiva importante de las últimas décadas y refleja la naturaleza de desgaste que caracteriza al conflicto.

En esta imagen, tomada de
En esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el viernes 7 de noviembre de 2025, soldados rusos aseguran una zona cercana a un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso "Grad" de 122 mm, listo para disparar contra posiciones ucranianas en una ubicación no revelada de Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas. Según el estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, las fuerzas ucranianas acumularon entre 500.000 y 600.000 bajas, con un número de muertos estimado entre 100.000 y 140.000.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, declaró en febrero de 2025 ante una cadena de televisión estadounidense que su país había perdido cerca de 46.000 soldados desde 2022, una cifra que analistas consideran muy inferior a la real.

El balance total del estudio indica que las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían alcanzar hasta 1,8 millones de efectivos y llegar a los dos millones para la primavera de 2026 si el conflicto continúa al ritmo actual. Los expertos del centro analizan estas cifras en el contexto de una guerra de desgaste donde ambos bandos aceptan pérdidas masivas con la expectativa de agotar al adversario.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaEstados UnidosVladimir PutinVolodmir ZelenskyÚltimas noticias Amérmica

Últimas Noticias

¿Y si los caballos pudieran decir lo que piensan? Así es el proyecto que promete enseñarles a expresar sus preferencias

Símbolos visuales, entrenamiento especializado y un enfoque multidisciplinario permiten a los equinos tomar decisiones sobre su vida diaria, mientras expertos exploran nuevas formas de interacción y promueven una mayor empatía en el ámbito ecuestre

¿Y si los caballos pudieran

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

Teherán responde al despliegue del portaaviones Abraham Lincoln con un mensaje ambiguo que combina disposición al diálogo y amenazas de represalia sin precedentes si Washington cruza sus líneas rojas

El régimen de Irán se

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

El fallo histórico ordena a Países Bajos establecer metas vinculantes de reducción de emisiones en 18 meses y considera discriminatoria la falta de medidas de adaptación para los 20.000 habitantes de la isla caribeña

Un tribunal holandés obligó al

La contaminación farmacéutica en ríos amenaza la biodiversidad y la salud pública en el Reino Unido, alertan los expertos

Residuos de medicamentos, hormonas y hasta antibióticos persisten en aguas y suelos, con impacto en la fauna acuática y las poblaciones cercanas. Cómo se pueden reducir los riesgos

La contaminación farmacéutica en ríos

Francia respaldó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán tras la masacre de manifestantes

París ha respaldado la inclusión del brazo armado del régimen iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Francia respaldó declarar terrorista a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Oficializaron el pago del bono

Oficializaron el pago del bono para jubilados y pensionados: quiénes lo cobrarán en su totalidad

Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

Anuncian cierre en carretera México-Puebla este 29 y 30 de enero

Buscan intensamente a un hombre que desapareció en el mar de Santa Teresita

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

INFOBAE AMÉRICA
La Asamblea Nacional francesa aprueba

La Asamblea Nacional francesa aprueba el fin del "deber conyugal" y apuntala el consentimiento

De Montevideo a la Patagonia, pasando por Barcelona

La ONU afirma tener indicaciones de Israel de la reapertura "a finales de semana" del paso de Rafá en Gaza

Un condenado a muerte en EEUU se convierte en el primer ejecutado en 2026

La Fiscalía de Marsella inmoviliza el presunto petrolero fantasma ruso 'Grinch' pero libera a su capitán

ENTRETENIMIENTO

Uno de los actores de

Uno de los actores de Los Cazafantasmas reveló cuál es su secreto para “mantenerse flexible” a los 80 años

Rob Schneider y su esposa Patricia se divorcian después de 15 años de matrimonio

Bryan Cranston recordó cómo el abandono de su padre en la niñez afectó su visisón de la vida

Brooklyn Beckham fue “usado y manipulado” por sus padres, según el autor de la biografía de David Beckham

Bill Cosby admite haber obtenido sedantes para dárselos a mujeres con fines sexuales