Mientras continúan los ataques en Ucrania, Rusia reiteró la disposición de Putin a reunirse con Zelensky en Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS)

El Gobierno de Rusia reiteró este miércoles que el presidente Vladimir Putin está dispuesto a reunirse en Moscú con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, y señaló que esa posibilidad también surgió en contactos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nuestro presidente reiteradamente dijo a periodistas que si Zelenski está listo para un encuentro, estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú”, afirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien participó de la última ronda de conversaciones tripartitas en Emiratos Árabes Unidos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“Nunca rechazamos estos contactos”, sostuvo Ushakov, al insistir en la propuesta para que el mandatario ucraniano viaje a Rusia. El funcionario indicó que ese escenario apareció en algunas conversaciones mantenidas entre Putin y Trump, aunque Zelensky rechazó en reiteradas ocasiones un encuentro en territorio ruso.

Ushakov subrayó que una reunión cara a cara entre Putin y Zelensky “debe estar bien preparada” para que el objetivo sea “lograr resultados positivos”. En ese marco, aseguró que las autoridades rusas garantizarían “la seguridad y las condiciones de trabajo” para el presidente ucraniano.

En octubre, Trump anunció su intención de organizar una reunión con Putin en Budapest para “poner fin” a la invasión rusa de Ucrania. La posible participación de Zelensky se evaluó en ese momento, pero el encuentro quedó descartado ante la falta de avances en las negociaciones para frenar la guerra.

La guerra ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate

Un militar ucraniano dispara un sistema de misiles antitanque Javelin durante un ejercicio militar en la región de Zaporiyia, Ucrania. 7 enero 2026. REUTERS/Stringer

La invasión rusa de Ucrania ha dejado cerca de dos millones de bajas militares combinadas entre ambos bandos desde febrero de 2022, según un estudio publicado este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de análisis con sede en Washington.

La cifra incluye muertos, heridos y desaparecidos, y constituye el mayor coste humano de cualquier conflicto entre grandes potencias en ocho décadas.

Las fuerzas de Moscú cargan con la mayor parte de las pérdidas. El informe estima que Rusia ha sufrido aproximadamente 1,2 millones de bajas desde el inicio de la invasión, de las cuales hasta 325.000 corresponderían a muertos en combate. El documento subraya que ninguna gran potencia ha experimentado pérdidas de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso las bajas soviéticas acumuladas en todos sus conflictos desde 1945.

El centro de análisis señala que las fuerzas rusas avanzan de manera notablemente lenta en el campo de batalla, progresando a un ritmo de entre 15 y 70 metros diarios en sus ofensivas más prominentes durante 2024 y 2025. Esta tasa de avance es inferior a la de casi cualquier campaña ofensiva importante de las últimas décadas y refleja la naturaleza de desgaste que caracteriza al conflicto.

En esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el viernes 7 de noviembre de 2025, soldados rusos aseguran una zona cercana a un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso "Grad" de 122 mm, listo para disparar contra posiciones ucranianas en una ubicación no revelada de Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas. Según el estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, las fuerzas ucranianas acumularon entre 500.000 y 600.000 bajas, con un número de muertos estimado entre 100.000 y 140.000.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, declaró en febrero de 2025 ante una cadena de televisión estadounidense que su país había perdido cerca de 46.000 soldados desde 2022, una cifra que analistas consideran muy inferior a la real.

El balance total del estudio indica que las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían alcanzar hasta 1,8 millones de efectivos y llegar a los dos millones para la primavera de 2026 si el conflicto continúa al ritmo actual. Los expertos del centro analizan estas cifras en el contexto de una guerra de desgaste donde ambos bandos aceptan pérdidas masivas con la expectativa de agotar al adversario.

(Con información de Europa Press)