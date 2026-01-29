Mundo

Las lluvias extremas agravadas por el cambio climático causan más de 100 muertes en el sur de África

Un estudio de científicos internacionales atribuyó a la acción humana el aumento de la intensidad de las precipitaciones recientes, que provocaron daños generalizados y desplazaron a cientos de miles de personas en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe

Guardar
Las aguas de la inundación
Las aguas de la inundación cubren la carretera Chibuto-Chaimite en la provincia de Gaza, Mozambique, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP)

El cambio climático provocado por el hombre empeoró las recientes lluvias torrenciales e inundaciones que devastaron partes del sur de África, matando a más de 100 personas y desplazando a más de 300.000, dijeron investigadores el jueves.

Un estudio de World Weather Attribution, que analizó las fuertes lluvias recientes que causaron graves inundaciones en partes de Sudáfrica, Mozambique y Zimbabwe, mostró que la región experimentó el equivalente a un año de lluvia en un período de 10 días.

Provocó daños generalizados a viviendas e infraestructuras cuyo valor se estima en millones de dólares, y causó un sufrimiento humano incalculable, incluida la pérdida de vidas.

Muchas casas y edificios en Mozambique quedaron completamente sumergidos bajo el agua, mientras que carreteras y puentes fueron arrasados ​​en las provincias sudafricanas de Limpopo y Mpumalanga y en partes de Zimbabwe.

Esta imagen, extraída de un
Esta imagen, extraída de un video, muestra la situación después de las inundaciones en la provincia de Tete, Mozambique, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP)

El estudio fue realizado por científicos de todo el mundo utilizando métodos revisados ​​por pares para evaluar el impacto del cambio climático en patrones y eventos climáticos severos.

Un suceso que ocurre una vez cada 50 años

Los datos obtenidos de las recientes lluvias torrenciales, cuya magnitud es poco común y ocurre aproximadamente una vez cada 50 años, confirmaron una “clara tendencia hacia lluvias más violentas”, según el estudio.

A esto se sumó también el fenómeno meteorológico actual de La Niña, que naturalmente trae condiciones más húmedas a la región del sur de África, pero que ahora opera en una atmósfera mucho más cálida.

“Nuestro análisis muestra claramente que la continua quema de combustibles fósiles no solo está aumentando la intensidad de las lluvias extremas, sino que también está convirtiendo eventos que habrían ocurrido de todos modos en algo mucho más severo”, dijo Izidine Pinto, investigadora climática senior del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos.

Personas caminan entre las aguas
Personas caminan entre las aguas inundadas en Nkomazi, provincia de Mpumalanga, Sudáfrica, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Alfonso Nqunjana)

Pinto, coautor del estudio, dijo que los modelos climáticos utilizados tuvieron dificultades para determinar con exactitud en qué medida el cambio climático empeoró las recientes inundaciones, pero que un aumento del 40% en la intensidad de las lluvias sería imposible de explicar sin el cambio climático provocado por el hombre.

“Significa que lo que ya habría sido un serio período de fuertes lluvias se ha transformado en un diluvio más violento que las comunidades no están preparadas para afrontar”, dijo.

Mucho más allá de las expectativas

Las regiones afectadas del sur de África no son ajenas a fuertes lluvias e inundaciones, pero los científicos se mostraron alarmados por la magnitud de los recientes acontecimientos.

“Este evento fue una sorpresa para nosotros porque ya habíamos vivido otros hace 25 años, que inundaron las mismas zonas”, afirmó Bernardino Nhantumbo, investigador del servicio meteorológico de Mozambique.

Una víctima de las inundaciones
Una víctima de las inundaciones se encuentra en su casa inundada después de semanas de fuertes lluvias en el distrito de Boane, Maputo, Mozambique, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Amilton Neves/Foto de archivo

“Hay lugares que han registrado en dos o tres días la precipitación que se esperaba para toda la temporada de lluvias, por lo que fue muy difícil adaptarse a esta situación en cualquier circunstancia”.

Según Nhantumbo, Mozambique está aguas abajo de nueve ríos internacionales, por lo que cuando ocurre un evento como este se esperan muchos daños no solo por las fuertes lluvias sino también por el caudal del río.

“Nosotros hacemos buenos pronósticos porque tenemos diferentes modelos, pero estos son aquellos eventos que ni con un buen pronóstico se pueden contener los daños que están asociados”, dijo.

Las partes central y sur de Mozambique fueron las más afectadas: la capital de la provincia de Gaza, Xai-Xai, y la cercana ciudad de Chokwe quedaron en gran parte sumergidas bajo el agua.

Residentes caminan con funcionarios del
Residentes caminan con funcionarios del gobierno por una zona inundada tras fuertes lluvias en Kanyama, Lusaka, Zambia, el 24 de enero de 2026. REUTERS/Moses Mwape

Modelos climáticos centrados en África

Los investigadores también han pedido el desarrollo de modelos climáticos en África para comprender mejor la dinámica y el alcance del impacto del cambio climático en las distintas regiones del continente.

Según Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, la falta de modelos climáticos desarrollados en África fue parte de la razón por la cual la mayoría de los modelos tuvieron dificultades para determinar exactamente en qué medida el cambio climático empeoró las recientes inundaciones.

Todos los modelos climáticos que tenemos disponibles gratuitamente se desarrollan fuera de África. Se desarrollan en centros de modelado climático de Estados Unidos, Europa y algunos de Asia.

“Pero no existe un solo modelo climático desarrollado en África. Por eso, suelen diseñarse para obtener el mejor clima en las regiones para las que están diseñados, y esto aplica a todos los modelos”, afirmó.

(con información de AP)

Temas Relacionados

ÁfricalluviasinundacionesmuerteMozambiqueSudáfricaZimbabwe

Últimas Noticias

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”

El ministro danés de Exteriores dijo que hubo un acercamiento después de la crisis que supuso la amenaza arancelaria de Trump contra Copenhague y los aliados europeos

Dinamarca confirmó los primeros contactos

China ejecutó a 11 acusados formar una red de estafas cibernéticas

Fueron considerados parte del “grupo criminal de la familia Ming”, cuyas operaciones causaron 14 muertes entre ciudadanos chinos, según Beijing

China ejecutó a 11 acusados

El régimen de Irán eleva la tensión ante la cercanía de la flota de EEUU: sumó drones y prometió una respuesta “aplastante”

La República Islámica añadió mil vehículos aéreos no tripulados a su arsenal en respuesta a la presencia militar ordenada por Donald Trump cerca de las costas iraníes. Teherán se niega a negociar un acuerdo nuclear

El régimen de Irán eleva

Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

Mostraron cómo su sistema estadounidense HIMARS se utilizaría para atacar objetivos enemigos. Las maniobras se realizaron antes del Año Nuevo Lunar

Taiwán realizó ejercicios navales para

La UE anuncia nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque europeo aprobarán la medida tras la brutal represión a las protestas. El bloque también prohibirá visados y congelará activos de 21 entidades estatales y funcionarios del régimen de Teherán

La UE anuncia nuevas sanciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nandu Jubany, chef Michelin: “En

Nandu Jubany, chef Michelin: “En mi casa, el arroz a la cubana lo hago con un plátano frito y dos huevos por cabeza”

Un turista argentino tuvo que ser reanimado en Uruguay después de una picadura de insecto

FBI reveló que sus agentes sí participaron en la captura de Wedding en la CDMX

Denunciaron maniobras de posible encubrimiento para frustrar allanamientos en la causa por la mansión de Pilar

¿Cómo saber si fuiste seleccionado para Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico en Edomex?

INFOBAE AMÉRICA
Más del 65% de las

Más del 65% de las compañías farmacéuticas apuestan por LinkedIn como eje principal de su estrategia digital en España

Putin destaca la contribución de Emiratos a las conversaciones con Ucrania y EEUU

Tripulantes de AVE y larga distancia recogen firmas pidiendo más medios y formación para actuar en emergencias

Ex líder del PSD insta a Montenegro a pedir el voto por el socialista António José Seguro

AM-Aldama desliza que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con información sobre presunta financiación irregular del PSOE

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox reveló por

Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación luego de ver “Shrinking”

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry