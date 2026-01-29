Las lluvias extremas agravadas por el cambio climático causan más de 100 muertes en el sur de África

Las aguas de la inundación cubren la carretera Chibuto-Chaimite en la provincia de Gaza, Mozambique, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP)

El cambio climático provocado por el hombre empeoró las recientes lluvias torrenciales e inundaciones que devastaron partes del sur de África, matando a más de 100 personas y desplazando a más de 300.000, dijeron investigadores el jueves.

Un estudio de World Weather Attribution, que analizó las fuertes lluvias recientes que causaron graves inundaciones en partes de Sudáfrica, Mozambique y Zimbabwe, mostró que la región experimentó el equivalente a un año de lluvia en un período de 10 días.

Provocó daños generalizados a viviendas e infraestructuras cuyo valor se estima en millones de dólares, y causó un sufrimiento humano incalculable, incluida la pérdida de vidas.

Muchas casas y edificios en Mozambique quedaron completamente sumergidos bajo el agua, mientras que carreteras y puentes fueron arrasados ​​en las provincias sudafricanas de Limpopo y Mpumalanga y en partes de Zimbabwe.

Esta imagen, extraída de un video, muestra la situación después de las inundaciones en la provincia de Tete, Mozambique, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP)

El estudio fue realizado por científicos de todo el mundo utilizando métodos revisados ​​por pares para evaluar el impacto del cambio climático en patrones y eventos climáticos severos.

Un suceso que ocurre una vez cada 50 años

Los datos obtenidos de las recientes lluvias torrenciales, cuya magnitud es poco común y ocurre aproximadamente una vez cada 50 años, confirmaron una “clara tendencia hacia lluvias más violentas”, según el estudio.

A esto se sumó también el fenómeno meteorológico actual de La Niña, que naturalmente trae condiciones más húmedas a la región del sur de África, pero que ahora opera en una atmósfera mucho más cálida.

“Nuestro análisis muestra claramente que la continua quema de combustibles fósiles no solo está aumentando la intensidad de las lluvias extremas, sino que también está convirtiendo eventos que habrían ocurrido de todos modos en algo mucho más severo”, dijo Izidine Pinto, investigadora climática senior del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos.

Personas caminan entre las aguas inundadas en Nkomazi, provincia de Mpumalanga, Sudáfrica, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Alfonso Nqunjana)

Pinto, coautor del estudio, dijo que los modelos climáticos utilizados tuvieron dificultades para determinar con exactitud en qué medida el cambio climático empeoró las recientes inundaciones, pero que un aumento del 40% en la intensidad de las lluvias sería imposible de explicar sin el cambio climático provocado por el hombre.

“Significa que lo que ya habría sido un serio período de fuertes lluvias se ha transformado en un diluvio más violento que las comunidades no están preparadas para afrontar”, dijo.

Mucho más allá de las expectativas

Las regiones afectadas del sur de África no son ajenas a fuertes lluvias e inundaciones, pero los científicos se mostraron alarmados por la magnitud de los recientes acontecimientos.

“Este evento fue una sorpresa para nosotros porque ya habíamos vivido otros hace 25 años, que inundaron las mismas zonas”, afirmó Bernardino Nhantumbo, investigador del servicio meteorológico de Mozambique.

Una víctima de las inundaciones se encuentra en su casa inundada después de semanas de fuertes lluvias en el distrito de Boane, Maputo, Mozambique, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Amilton Neves/Foto de archivo

“Hay lugares que han registrado en dos o tres días la precipitación que se esperaba para toda la temporada de lluvias, por lo que fue muy difícil adaptarse a esta situación en cualquier circunstancia”.

Según Nhantumbo, Mozambique está aguas abajo de nueve ríos internacionales, por lo que cuando ocurre un evento como este se esperan muchos daños no solo por las fuertes lluvias sino también por el caudal del río.

“Nosotros hacemos buenos pronósticos porque tenemos diferentes modelos, pero estos son aquellos eventos que ni con un buen pronóstico se pueden contener los daños que están asociados”, dijo.

Las partes central y sur de Mozambique fueron las más afectadas: la capital de la provincia de Gaza, Xai-Xai, y la cercana ciudad de Chokwe quedaron en gran parte sumergidas bajo el agua.

Residentes caminan con funcionarios del gobierno por una zona inundada tras fuertes lluvias en Kanyama, Lusaka, Zambia, el 24 de enero de 2026. REUTERS/Moses Mwape

Modelos climáticos centrados en África

Los investigadores también han pedido el desarrollo de modelos climáticos en África para comprender mejor la dinámica y el alcance del impacto del cambio climático en las distintas regiones del continente.

Según Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, la falta de modelos climáticos desarrollados en África fue parte de la razón por la cual la mayoría de los modelos tuvieron dificultades para determinar exactamente en qué medida el cambio climático empeoró las recientes inundaciones.

Todos los modelos climáticos que tenemos disponibles gratuitamente se desarrollan fuera de África. Se desarrollan en centros de modelado climático de Estados Unidos, Europa y algunos de Asia.

“Pero no existe un solo modelo climático desarrollado en África. Por eso, suelen diseñarse para obtener el mejor clima en las regiones para las que están diseñados, y esto aplica a todos los modelos”, afirmó.

(con información de AP)