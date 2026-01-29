La Unión Europea sancionó a 15 funcionarios iraníes y evalúa declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

Soldados de la Guardia Revolucionaria de Irán abordan un avión durante un ejercicio militar en el aeropuerto Rasht, en el norte de Irán (Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency via AP)

La Unión Europea sancionó el jueves a 15 funcionarios iraníes por la sangrienta represión de las protestas en todo el país, incluidos altos comandantes de su Guardia Revolucionaria, antes de una esperada decisión de nombrar a toda la organización paramilitar como grupo terrorista.

Las sanciones intensifican la presión internacional sobre la República Islámica, que enfrenta la amenaza de acción militar del presidente estadounidense Donald Trump en respuesta a la matanza de manifestantes pacíficos y a posibles ejecuciones masivas. El ejército estadounidense ha desplegado el USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados en Oriente Medio. Aún no está claro si Trump decidirá usar la fuerza, ya que al menos 6.373 personas han muerto en la represión, según activistas.

Por su parte, Irán ha declarado que podría lanzar un ataque preventivo o atacar ampliamente Oriente Medio, incluyendo bases militares estadounidenses en la región e Israel. El jueves, Irán emitió una advertencia a los buques en el mar sobre sus planes de realizar un simulacro la próxima semana que incluiría fuego real en el estrecho de Ormuz, lo que podría interrumpir el tráfico en una vía fluvial por la que pasa el 20% del petróleo mundial.

La principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, dijo el jueves temprano que la Guardia Revolucionaria, que ha jugado un papel clave en la represión de las manifestaciones, probablemente también sería agregada a la lista de organizaciones terroristas de la UE.

“Esto los pondrá en igualdad de condiciones con Al Qaeda, Hamas y Daesh”, dijo Kallas, usando el acrónimo árabe del Estado Islámico. “Si actúas como terrorista, también deberías ser tratado como terrorista”.

Esta imagen, proporcionada por la Armada de los EE. UU., muestra un EA-18G Growler aterrizando en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de clase Nimitz, en el océano Índico el 23 de enero de 2026. (Marinero Daniel Kimmelman, especialista en comunicación de masas/Armada de los EE. UU. vía AP)

Irán no hizo comentarios de inmediato, pero ha criticado a Europa en los últimos días mientras consideraba la medida. Otros países, como Estados Unidos y Canadá, han designado a la Guardia como organización terrorista.

Grupo terrorista califica de “acto simbólico”

Francia se había opuesto a incluir a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por temor a que pusiera en peligro a los ciudadanos franceses detenidos en Irán, así como a las misiones diplomáticas. Sin embargo, posteriormente manifestó su apoyo a la medida.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo el jueves ante el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que Francia apoya más sanciones contra Irán y la inclusión en la lista “porque no puede haber impunidad para los crímenes cometidos”.

“En Irán, la insoportable represión que ha envuelto la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta”, afirmó.

Kristina Kausch, subdirectora del German Marshall Fund, dijo que la inclusión en la lista sería “un acto simbólico” que muestra que para la UE “el camino del diálogo no ha llevado a ninguna parte y ahora se trata del aislamiento y la contención como prioridad”.

“La designación de un brazo militar estatal, de un pilar oficial del Estado iraní, como organización terrorista está a un paso de cortar las relaciones diplomáticas”, dijo. “Pero no han cortado las relaciones diplomáticas y no lo harán”.

Esta fotografía, proporcionada por la Armada de los EE. UU., muestra a marineros rodando un F/A-18E Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de clase Nimitz, en el Océano Índico el 25 de enero de 2026. (Especialista en Comunicación de Masas de Tercera Clase Shepard Fosdyke-Jackson/Armada de los EE. UU. vía AP)

La UE también sancionó el jueves a seis organizaciones en Irán, incluidas aquellas involucradas en el monitoreo de contenido en línea, mientras el país permanece afectado por un apagón de Internet de tres semanas por parte de las autoridades.

Las sanciones significan que los activos de los funcionarios y organizaciones afectados serán congelados y se les prohibirá viajar a Europa, dijo el jueves temprano el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

La Guardia Revolucionaria tiene vastos intereses comerciales en todo Irán, y las sanciones podrían provocar la confiscación de cualquiera de sus activos en Europa.

Irán ya lucha bajo el peso de múltiples sanciones internacionales de países como Estados Unidos y Gran Bretaña.

El rial iraní cayó a un mínimo histórico de 1,6 millones por dólar el jueves. Los problemas económicos desencadenaron las protestas, que se extendieron hasta desafiar la teocracia antes de la represión.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, habla con los medios a su llegada a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

La guardia es clave para la represión

La Guardia Civil surgió tras la Revolución Islámica de Irán de 1979 como una fuerza destinada a proteger a su gobierno, supervisado por clérigos chiítas, y posteriormente fue consagrada en su constitución. Operaba en paralelo a las fuerzas armadas regulares del país, creciendo en prominencia y poder durante una larga y devastadora guerra con Irak en la década de 1980. Aunque se enfrentó a una posible disolución tras la guerra, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, le otorgó poderes para expandirse a la empresa privada, lo que le permitió prosperar.

La fuerza Basij de la Guardia probablemente fue clave para sofocar las manifestaciones, que comenzaron con fuerza el 8 de enero, cuando las autoridades cortaron el internet y las llamadas telefónicas internacionales a esta nación de 85 millones de habitantes. Vídeos procedentes de Irán, a través de antenas parabólicas Starlink y otros medios, muestran a hombres, probablemente pertenecientes a sus fuerzas, disparando y golpeando a los manifestantes.

Sin embargo, sancionar a la Guardia sería complicado. Los hombres iraníes, al cumplir los 18 años, deben realizar hasta dos años de servicio militar, y muchos son reclutados en la Guardia a pesar de sus propias ideas políticas.

Planean realizar un simulacro de perforación en el Estrecho de Ormuz

Un aviso a los navegantes enviado por radio VHF el jueves advertía que Irán planeaba realizar un “tiroteo naval” en el estrecho de Ormuz el domingo y el lunes. Dos funcionarios de seguridad pakistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa, también confirmaron el envío de la advertencia.

Irán no reconoció de inmediato el ejercicio. El periódico Keyhan, de línea dura, planteó el jueves la posibilidad de que Teherán intente cerrar el estrecho por la fuerza.

Un empleado de una casa de cambio cuenta dólares estadounidenses en la plaza Ferdowsi, el lugar predilecto de Teherán para cambiar divisas, en el centro de Teherán, Irán, el 5 de abril de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi, Archivo)

“Hoy, Irán y sus aliados tienen el dedo en el gatillo que, al primer error del enemigo, cortará la arteria energética del mundo en el estrecho de Ormuz y enterrará el prestigio hueco de los buques de guerra yanquis de miles de millones de dólares en las profundidades del Golfo Pérsico”, afirmó el periódico.

Una medida de ese tipo probablemente provocaría una intervención militar estadounidense. Los funcionarios militares estadounidenses no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la advertencia.

El alcalde de Teherán también anunció el jueves planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas antiaéreas en la capital, pero, según informes, lo describió como un proyecto de varios años. Mientras tanto, el líder de la oposición iraní, Mir Hossein Mousavi, cuyo Movimiento Verde se alzó para impugnar las controvertidas elecciones presidenciales iraníes de 2009, volvió a pedir un referéndum constitucional para cambiar el gobierno del país. Una petición anterior no prosperó.

El número de muertos asciende a más de 6.300

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que la violencia en Irán ha causado la muerte de al menos 6.373 personas en las últimas semanas, y se teme que haya muchas más. Su recuento incluyó al menos 5.993 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 113 niños y 53 civiles que no se manifestaban. Más de 42.450 personas han sido arrestadas, añadió.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas sobre el terreno y ha sido preciso en múltiples rondas de disturbios anteriores en Irán. El corte de comunicaciones impuesto por las autoridades iraníes ha retrasado la divulgación de la magnitud de la represión, y The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de muertos.

El gobierno iraní, al 21 de enero, estimó la cifra de muertos en 3.117, una cifra mucho menor, afirmando que 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto de “terroristas”. En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes causadas por disturbios.

Esa cifra de muertos supera la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

(con información de AP)