Mundo

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

La persecución empeora las precarias condiciones en el empobrecido país árabe, en medio de la represión del grupo respaldado por Irán a los trabajadores de la ONU y grupos de ayuda humanitaria

Guardar
Un logotipo del Programa Mundial
Un logotipo del Programa Mundial de Alimentos se ve en su sede. REUTERS/Remo Casilli

La agencia de alimentos de las Naciones Unidas está cerrando sus operaciones en la zona norte de Yemen, controlada por los rebeldes, tras las restricciones impuestas por los hutíes y el acoso del grupo respaldado por Irán, informaron el jueves funcionarios de la ONU.

Es probable que la medida del Programa Mundial de Alimentos empeore las precarias condiciones humanitarias en el empobrecido país árabe, en medio de la represión de los hutíes contra los trabajadores de la ONU y los grupos de ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, así como de la escasez de fondos.

Yemen se sumió en una devastadora guerra civil en 2014, cuando los hutíes abandonaron su bastión norteño, la provincia de Saada, y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a desplazarse hacia el sur, y finalmente al exilio.

Los hutíes controlan ahora la mayor parte del norte del país, incluyendo Saná, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí, gobierna el sur.

Según funcionarios de la ONU, los 365 empleados del PMA en el norte de Yemen perderán sus empleos a finales de marzo. Un funcionario atribuyó la decisión del PMA al “entorno operativo inseguro” en las zonas controladas por los hutíes y a la falta de financiación suficiente.

Los funcionarios, con conocimiento directo de las decisiones del PMA, hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el cierre aún no anunciado.

En los últimos años, los hutíes han reprimido a la ONU en sus zonas de control, deteniendo a decenas de empleados de la ONU, así como a trabajadores de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y a personal de misiones diplomáticas.

Trabajadores transportan ayuda alimentaria para
Trabajadores transportan ayuda alimentaria para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos en un centro de distribución, en medio de una escasez exacerbada de alimentos, en Sanaa, Yemen. REUTERS

Los rebeldes han intensificado su represión en los últimos meses, entrando y ocupando por la fuerza instalaciones de la ONU en Saná y otros lugares. Han afirmado, sin ofrecer pruebas, que el personal de la ONU detenido y los empleados de otras organizaciones y embajadas son espías, algo que la ONU ha negado.

La represión restringió severamente las operaciones humanitarias en las zonas controladas por los hutíes, que representan alrededor del 70% de las necesidades humanitarias del país, según la ONU.

Ramesh Rajasingham, quien dirige las operaciones humanitarias en Yemen, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este mes que más de 18 millones de personas en Yemen podrían enfrentar una inseguridad alimentaria aguda el próximo mes, con decenas de miles en riesgo de caer en una “hambruna catastrófica” y enfrentar condiciones similares a la hambruna.

Envases con productos básicos preparados
Envases con productos básicos preparados para distribuir por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó que las operaciones humanitarias en Yemen en 2025 solo contaban con el 25% de financiación. Este déficit, según un informe de la OCHA del 4 de enero, obligó a las agencias de la ONU y a los grupos de ayuda a reducir los servicios vitales en todos los sectores, en particular los programas de salud y protección.

Esto dejó a “millones de personas sin atención esencial y expuestas a mayores riesgos”, declaró la agencia.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Programa Mundial de AlimentosONUYemen

Últimas Noticias

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”

El ministro danés de Exteriores dijo que hubo un acercamiento después de la crisis que supuso la amenaza arancelaria de Trump contra Copenhague y los aliados europeos

Dinamarca confirmó los primeros contactos

Las lluvias extremas agravadas por el cambio climático causan más de 100 muertes en el sur de África

Un estudio de científicos internacionales atribuyó a la acción humana el aumento de la intensidad de las precipitaciones recientes, que provocaron daños generalizados y desplazaron a cientos de miles de personas en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe

Las lluvias extremas agravadas por

China ejecutó a 11 acusados formar una red de estafas cibernéticas

Fueron considerados parte del “grupo criminal de la familia Ming”, cuyas operaciones causaron 14 muertes entre ciudadanos chinos, según Beijing

China ejecutó a 11 acusados

El régimen de Irán eleva la tensión ante la cercanía de la flota de EEUU: sumó drones y prometió una respuesta “aplastante”

La República Islámica añadió mil vehículos aéreos no tripulados a su arsenal en respuesta a la presencia militar ordenada por Donald Trump cerca de las costas iraníes. Teherán se niega a negociar un acuerdo nuclear

El régimen de Irán eleva

Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

Mostraron cómo su sistema estadounidense HIMARS se utilizaría para atacar objetivos enemigos. Las maniobras se realizaron antes del Año Nuevo Lunar

Taiwán realizó ejercicios navales para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nandu Jubany, chef Michelin: “En

Nandu Jubany, chef Michelin: “En mi casa, el arroz a la cubana lo hago con un plátano frito y dos huevos por cabeza”

El hallazgo de películas inéditas de Andy Warhol desmiente el mito de su asexualidad

Quedó libre alias El Caballista, señalado como articulador de la fuga de ‘Matamba’ de la cárcel La Picota por vencimiento de términos

Encontraron muerta a la joven argentina que buscaban en Los Ángeles

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

INFOBAE AMÉRICA
El hallazgo de películas inéditas

El hallazgo de películas inéditas de Andy Warhol desmiente el mito de su asexualidad

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y 600 tractores reclaman en las calles de Burgos una mayor protección al campo

El lanzamiento de 'Crew-12', la tripulación de la astronauta francesa Adenot, está previsto para el 11 de febrero

Las exportaciones brasileñas de café soluble cayeron más de un 10% por los aranceles de Donald Trump

Windows 11 alcanza los mil millones de usuarios pero se enfrenta a diversos fallos de funcionamiento

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis comparte cómo el traslado del actor a un “segundo hogar” impactó a su familia: “Fue un momento muy duro”

La transformación física de Barry Keoghan anticipa su rol como Ringo Starr en las próximas biopics de los Beatles

Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación luego de ver “Shrinking”

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones