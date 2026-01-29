La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

Un logotipo del Programa Mundial de Alimentos se ve en su sede. REUTERS/Remo Casilli

La agencia de alimentos de las Naciones Unidas está cerrando sus operaciones en la zona norte de Yemen, controlada por los rebeldes, tras las restricciones impuestas por los hutíes y el acoso del grupo respaldado por Irán, informaron el jueves funcionarios de la ONU.

Es probable que la medida del Programa Mundial de Alimentos empeore las precarias condiciones humanitarias en el empobrecido país árabe, en medio de la represión de los hutíes contra los trabajadores de la ONU y los grupos de ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, así como de la escasez de fondos.

Yemen se sumió en una devastadora guerra civil en 2014, cuando los hutíes abandonaron su bastión norteño, la provincia de Saada, y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a desplazarse hacia el sur, y finalmente al exilio.

Los hutíes controlan ahora la mayor parte del norte del país, incluyendo Saná, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí, gobierna el sur.

Según funcionarios de la ONU, los 365 empleados del PMA en el norte de Yemen perderán sus empleos a finales de marzo. Un funcionario atribuyó la decisión del PMA al “entorno operativo inseguro” en las zonas controladas por los hutíes y a la falta de financiación suficiente.

Los funcionarios, con conocimiento directo de las decisiones del PMA, hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el cierre aún no anunciado.

En los últimos años, los hutíes han reprimido a la ONU en sus zonas de control, deteniendo a decenas de empleados de la ONU, así como a trabajadores de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y a personal de misiones diplomáticas.

Trabajadores transportan ayuda alimentaria para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos en un centro de distribución, en medio de una escasez exacerbada de alimentos, en Sanaa, Yemen. REUTERS

Los rebeldes han intensificado su represión en los últimos meses, entrando y ocupando por la fuerza instalaciones de la ONU en Saná y otros lugares. Han afirmado, sin ofrecer pruebas, que el personal de la ONU detenido y los empleados de otras organizaciones y embajadas son espías, algo que la ONU ha negado.

La represión restringió severamente las operaciones humanitarias en las zonas controladas por los hutíes, que representan alrededor del 70% de las necesidades humanitarias del país, según la ONU.

Ramesh Rajasingham, quien dirige las operaciones humanitarias en Yemen, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este mes que más de 18 millones de personas en Yemen podrían enfrentar una inseguridad alimentaria aguda el próximo mes, con decenas de miles en riesgo de caer en una “hambruna catastrófica” y enfrentar condiciones similares a la hambruna.

Envases con productos básicos preparados para distribuir por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó que las operaciones humanitarias en Yemen en 2025 solo contaban con el 25% de financiación. Este déficit, según un informe de la OCHA del 4 de enero, obligó a las agencias de la ONU y a los grupos de ayuda a reducir los servicios vitales en todos los sectores, en particular los programas de salud y protección.

Esto dejó a “millones de personas sin atención esencial y expuestas a mayores riesgos”, declaró la agencia.

(Con información de AP)