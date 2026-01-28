Mundo

Vladimir Putin se reunirá este miércoles con el presidente sirio Ahmed Al Sharaa en Moscú

La cita entre ambos líderes ocurre en medio de los recientes cambios políticos en Siria y contempla el análisis del futuro de los vínculos bilaterales y la situación regional tras la salida de Bashar al-Assad

Putin y Al Shara volverán a reunirse por segunda vez en menos de cinco meses (Europa Press/Archivo)

El presidente de transición de Siria, Ahmed Al Sharaa, mantendrá este miércoles en Moscú un encuentro con el líder ruso, Vladimir Putin, en lo que será la segunda reunión entre ambos desde la caída del régimen de Bashar al-Assad.

Según informó el Kremlin en un comunicado, los mandatarios tienen previsto abordar el estado y las perspectivas de las relaciones bilaterales en distintos ámbitos, así como la situación actual en Medio Oriente.

La última reunión entre Al Sharaa y Putin tuvo lugar en octubre, ocasión en la que ambos líderes destacaron los “lazos históricos” que unen a sus países y evitaron hacer referencia sobre al-Assad, quien actualmente permanece en Rusia tras la caída de su gobierno en diciembre de 2024.

La visita del sirio se produce en un contexto de incertidumbre tras la retirada de equipo militar ruso desde el aeropuerto de Qamishli, en el noreste sirio, hacia la base aérea de Hmeimim en la gobernación de Latakia.

Recientemente, las autoridades sirias recuperaron el control del noreste del país tras el repliegue de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en virtud de un acuerdo de alto el fuego firmado con Damasco que incluye disposiciones para la integración de fuerzas kurdas.

El líder ruso, Vladimir Putin, le muestra el camino al presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, durante su reunión en Moscú, Rusia, el 15 de octubre de 2025 (REUTERS/Archivo)

Moscú fue un aliado clave del régimen de al-Assad, quien huyó a Rusia tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes liderada por Al Sharaa, antiguo dirigente de Hayat Tahrir al Sham (HTS), y ahora busca mantener sus instalaciones militares y su nivel de influencia en el país.

Rusia completó este martes la retirada de tropas y equipos del aeropuerto de Qamishli, una base que controlaba en territorio kurdo desde 2019. Según constató un corresponsal de la agencia AFP, la instalación amaneció sin banderas ni aviones rusos, luego de que el día anterior se observaran helicópteros, radares y carga militar.

La retirada se produce mientras las fuerzas kurdas, que en su momento dominaban amplias zonas del norte y este de Siria, pierden terreno ante la presión militar del Ejército sirio que busca expandir su control sobre todo el país.

Un responsable militar de Siria de la provincia de Hasakeh explicó a AFP que “las fuerzas rusas están retirando equipo pesado y armas del aeropuerto de Qamishli mediante aviones hacia la base de Hmeimim”, en la costa mediterránea.

Miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, caminan en el aeropuerto internacional de Qamishli, el 9 de diciembre de 2024 (REUTERS/Orhan Qereman/Archivo)

Un miembro de las fuerzas de seguridad kurdas confirmó la partida del último avión ruso. Ni las autoridades de las FDS ni el gobierno sirio respondieron a las consultas de la agencia.

Tras la retirada estadounidense de la zona en 2019, anunciada por el entonces presidente Donald Trump, los kurdos iniciaron negociaciones con el régimen de al-Assad y con Rusia, que pasó a patrullar la zona y sirvió de amortiguador entre las fuerzas turcas y kurdas.

Actualmente, Moscú y las nuevas autoridades islamistas sirias buscan restablecer vínculos. Rusia tiene especial interés en mantener acuerdos sobre la base aérea de Hmeimim y la base naval de Tartus, sus únicos enclaves militares oficiales fuera del espacio postsoviético.

Este mes, los kurdos acordaron integrar su administración local al nuevo gobierno de Siria. Ambas partes mantienen en gran medida un alto el fuego de dos semanas, que expira a inicios del próximo mes, para facilitar negociaciones sobre la posible fusión.

(Con información de EFE y AFP)

