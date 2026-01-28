El régimen de Irán ejecutó a un hombre tras acusarlo de espiar para Israel

La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní

El régimen de Irán ejecutó este miércoles a un hombre detenido en abril de 2025, acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí Mosad, según informó el poder judicial.

Hamidreza Sabet Esmailpour fue condenado por transferir información a un agente del servicio secreto de Israel y fue ahorcado al amanecer, de acuerdo con la agencia de noticias Mizan, vinculada al órgano judicial.

Organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 12 personas han sido ejecutadas en la horca en Irán por cargos similares tras la guerra de 12 días con Israel en junio.

Estas organizaciones también han manifestado preocupación por la posible aplicación de la pena de muerte a los manifestantes arrestados durante la reciente ola de protestas.

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP)

Las protestas comenzaron a fines de diciembre, motivadas por el aumento del costo de vida, y evolucionaron hacia un movimiento masivo contra la estructura teocrática de la República Islámica, seguido por una represión que, según organizaciones no gubernamentales, ha dejado miles de víctimas fatales.

Mizan precisó que Esmailpour fue sentenciado por entregar información al Mosad, adquirir equipos para favorecer “operaciones de sabotaje” en bases de misiles iraníes y transportar vehículos cargados con explosivos.

Tras el conflicto, la República Islámica ha anunciado juicios expeditivos para quienes sean sospechosos de colaborar con el Estado hebreo, considerado su principal adversario.

Grupos de derechos humanos sostienen que Irán es el segundo país con más ejecuciones a nivel mundial, solo por detrás de China. El año pasado, según Iran Human Rights, el país ejecutó al menos a 1.500 personas.