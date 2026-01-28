Mundo

El régimen de Irán ejecutó a un hombre tras acusarlo de espiar para Israel

Hamidreza Sabet Esmailpour fue condenado por transferir información a un agente del servicio secreto israelí y fue ahorcado al amanecer

Guardar
La ejecuciones en la horca
La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní

El régimen de Irán ejecutó este miércoles a un hombre detenido en abril de 2025, acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí Mosad, según informó el poder judicial.

Hamidreza Sabet Esmailpour fue condenado por transferir información a un agente del servicio secreto de Israel y fue ahorcado al amanecer, de acuerdo con la agencia de noticias Mizan, vinculada al órgano judicial.

Organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 12 personas han sido ejecutadas en la horca en Irán por cargos similares tras la guerra de 12 días con Israel en junio.

Estas organizaciones también han manifestado preocupación por la posible aplicación de la pena de muerte a los manifestantes arrestados durante la reciente ola de protestas.

Iraníes participan en una protesta
Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP)

Las protestas comenzaron a fines de diciembre, motivadas por el aumento del costo de vida, y evolucionaron hacia un movimiento masivo contra la estructura teocrática de la República Islámica, seguido por una represión que, según organizaciones no gubernamentales, ha dejado miles de víctimas fatales.

Mizan precisó que Esmailpour fue sentenciado por entregar información al Mosad, adquirir equipos para favorecer “operaciones de sabotaje” en bases de misiles iraníes y transportar vehículos cargados con explosivos.

Tras el conflicto, la República Islámica ha anunciado juicios expeditivos para quienes sean sospechosos de colaborar con el Estado hebreo, considerado su principal adversario.

Grupos de derechos humanos sostienen que Irán es el segundo país con más ejecuciones a nivel mundial, solo por detrás de China. El año pasado, según Iran Human Rights, el país ejecutó al menos a 1.500 personas.

Temas Relacionados

IránIsraelHamidreza Sabet EsmailpourÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

Un tribunal la encontró culpable de aceptar sobornos durante el mandato de su esposo, mientras la absolvió de otros cargos, incluida la manipulación de acciones y violaciones de financiamiento electoral

Condenaron a la ex primera

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Las figuras de la oposición a ambas dictaduras se congregaron en Washington D.C. y marcaron que los pueblos están protagonizando “un movimiento sin precedentes por la libertad”. “Maduro no está solo. Ali Khamenei es su aliado”, sostuvo la venezolana Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado y Masih

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Las autoridades militares en varias regiones reportaron los incidentes provocados por el bombardeo combinado de las tropas rusas. Aún se desconoce la cifra total de afectados por la ofensiva

Rusia lanzó un nuevo ataque

Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico

La declaración de la presidencia siria sostiene que la negociación constituye el mecanismo más adecuado para atender los conflictos en la región, promoviendo la estabilidad sobre la base de intereses comunes

Siria y Estados Unidos reforzaron

Vladimir Putin se reunirá este miércoles con el presidente sirio Ahmed Al Sharaa en Moscú

La cita entre ambos líderes ocurre en medio de los recientes cambios políticos en Siria y contempla el análisis del futuro de los vínculos bilaterales y la situación regional tras la salida de Bashar al-Assad

Vladimir Putin se reunirá este
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Tarjeta, efectivo o Pix?: cuál

¿Tarjeta, efectivo o Pix?: cuál es la opción más conveniente para pagar en Brasil

Bella Hadid pone fin a su relación con Adan Banuelos tras dos años de relación: su nueva etapa tras su ruptura

Continúa la ola de calor en el AMBA: cómo sigue el tiempo y qué provincias están bajo alerta

¿Cómo estará el clima en Lima?

Pronóstico del clima en Piura para antes de salir de casa este 28 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Advierten en Uruguay por aumento

Advierten en Uruguay por aumento del antisemitismo y el neonazismo en sesión en memoria de víctimas del holocausto

Uruguay toma nuevas medidas por el dólar bajo y los problemas de competitividad de las exportaciones

Aena activa su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el temporal de nieve

El Gobierno sube a audiencia pública el texto de la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes

Granada albergará la Copa de España de fútbol sala del 19 al 22 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Amir El-Masry reveló su intensa

Amir El-Masry reveló su intensa preparación para interpretar a Prince Naseem: “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio”

Kristen Stewart se manifestó muy crítica con la industria del cine: “A las actrices nos tratan como basura”

Jimmy Page reveló cuál fue el momento exacto cuando entendió que Led Zeppelin había llegado para quedarse

Harrison Ford se refirió al fracaso de la quinta entrega de Indiana Jones: “Yo pensaba que quedaba otra historia por contar”

Courtney Love deja tirado al equipo de la película que cuenta su vida y su turbulenta historia con Kurt Cobain: “Estamos destrozados”