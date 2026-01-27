Mundo

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

El líder de la organización libanesa, Naim Qassem, dijo que el movimiento evaluará su respuesta según el desarrollo de los acontecimientos y los intereses en juego

El líder del grupo terrorista
El líder del grupo terrorista Hezbollah, Naim Qassem (REUTERS/Archivo)

El líder del grupo terrorista Hezbollah, Naim Qassem, advirtió este lunes que cualquier ataque contra Irán será considerado también como una agresión directa contra su organización y anticipó que una guerra contra la República Islámica desencadenaría una respuesta regional de gran alcance.

Nos preocupa esta amenaza, ya que también se dirige contra nosotros, y tenemos la autoridad para hacer lo que consideremos oportuno con el objetivo de hacer frente a esta agresión”, dijo Qassem en un discurso dirigido a simpatizantes reunidos en Beirut y el sur del Líbano.

El líder chií detalló que Hezbollah no es neutral en la disputa y que mantendrá flexibilidad sobre su propio accionar.

Elegiremos cómo actuar a su debido tiempo, con la intervención o no intervención, o con detalles apropiados para las circunstancias”, detalló el jefe terrorista.

Qassem subrayó que la organización ha recibido consultas específicas, a través de mediadores, sobre su posible reacción en caso de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero insistió en que no se dejarán condicionar por demandas externas.

El grupo terrorista Hezbollah amenazó
El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán (REUTERS/Mohamed Azakir)

Hezbollah, respaldado política y financieramente por Teherán desde los años ochenta, se ha consolidado como el principal actor armado no estatal del Líbano y uno de los aliados estratégicos más influyentes de Irán en la región.

En los últimos dos meses, según Qassem, emisarios han buscado garantías de que el grupo no intervendría si estalla un conflicto entre Washington e Irán.

Se nos ha planteado si seríamos atacados primero, si Irán sería atacado antes, o si ambos aliados seríamos alcanzados al mismo tiempo”, describió.

El secretario general del movimiento advirtió que una guerra contra Irán tendría consecuencias devastadoras no solo para Oriente Medio, sino a escala internacional, debido a la presencia de millones de seguidores del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

El asesinato atenta contra la estabilidad y la situación en la región y en todo el mundo, debido a la amplia presencia de seguidores y simpatizantes del imán en el globo entero”, enfatizó Qassem. La organización terrorista considera que cualquier amenaza de asesinato contra Khamenei sería interpretada como un ataque a la base de su propia legitimidad.

Hezbollah considera que cualquier amenaza
Hezbollah considera que cualquier amenaza de asesinato contra Ali Khamenei sería interpretada como un ataque a la base de su propia legitimidad (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

La advertencia de Hezbollah se produce tras una serie de movimientos militares y políticos que han elevado la tensión en el Líbano y sus fronteras. Aunque el grupo y el ejército israelí mantienen un cese al fuego alcanzado en noviembre de 2024 después de más de un año de hostilidades, Israel ha continuado con ataques selectivos contra objetivos que identifica como posiciones de Hezbollah en el sur del país. Este lunes, un ataque israelí en la ciudad de Tiro provocó la muerte de un imán vinculado a la organización y heridas a otras dos personas, según fuentes del Ministerio de Salud libanés.

El mismo Qassem denunció el asesinato y lo calificó de “traicionero”, mientras partidarios del grupo en Beirut y en otras localidades coreaban consignas contra Estados Unidos e Israel, y portaban imágenes de Khamenei y banderas tanto iraníes como de Hezbollah.

La organización terrorista ha sido objeto de una campaña de desarme impulsada por el gobierno libanés, bajo presión internacional, aunque mantiene una considerable capacidad militar y una estructura política sólida. Mientras tanto, sus vínculos con Irán siguen siendo estratégicos, con asistencia en armamento, entrenamiento y financiamiento.

Israel bombardeó objetivos terroristas de
Israel bombardeó objetivos terroristas de Hezbollah en el Líbano

El secretario general del grupo enfatizó que el movimiento “tiene plena autoridad para decidir cómo y cuándo responder a cualquier agresión”, dejando abierta la puerta a distintas formas de intervención en un eventual conflicto. Qassem remarcó que la organización actúa en defensa propia y en resguardo de sus intereses y los de sus aliados, y reiteró que el movimiento no será un espectador pasivo ante una guerra que involucre a Irán.

(Con información de EFE y AFP)

