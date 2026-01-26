Mundo

Un ferry naufragó en Filipinas con más de 350 personas a bordo: al menos siete muertos y decenas de desaparecidos

Las autoridades atribuyen el hundimiento a problemas técnicos mientras continúan las labores de búsqueda en aguas del sur del archipiélago

Guardar
Al menos siete murieron y decenas están desaparecidos (@Breaking911)

Un ferry de pasajeros naufragó en la madrugada de este lunes en el sur de Filipinas con 359 personas a bordo. Al menos siete personas han muerto y unas 144 permanecen desaparecidas, según informó la Guardia Costera filipina. Las operaciones de rescate han permitido salvar a 215 personas hasta el momento.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferri de carga y pasajeros que cubría rutas interinsulares, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla de Joló, en la provincia de Sulú, cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió. El accidente ocurrió poco después de la medianoche en aguas cercanas a la provincia insular de Basilán.

Mujiv Hataman, gobernador de Basilán, declaró a Associated Press que varios pasajeros y dos cuerpos fueron trasladados a Isabela, la capital provincial. En las imágenes difundidas por el gobernador en redes sociales se observa a supervivientes siendo atendidos en el muelle de la localidad.

Las labores de búsqueda y rescate se desarrollan en condiciones meteorológicas favorables y cuentan con la participación de la Guardia Costera filipina, la Armada y una flota de embarcaciones pesqueras de la zona. El comandante de la Guardia Costera Romel Dua indicó que se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

Los accidentes marítimos son frecuentes en el archipiélago filipino debido a las tormentas, el deficiente mantenimiento de las embarcaciones, la sobrecarga de pasajeros y la aplicación laxa de las normativas de seguridad. Según estadísticas de la Autoridad de la Industria Marítima del país, en 2021 se investigaron 214 accidentes en el mar, la cifra más alta en cinco años.

En marzo de 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio arrasó el ferri MV Lady Mary Joy 3 en aguas del sur del país. La peor catástrofe marítima en tiempos de paz ocurrió en diciembre de 1987, cuando el MV Doña Paz colisionó con un petrolero en el estrecho de Tablas, causando más de 4.300 muertes.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

FilipinasferryNaufragó un ferry en Filipinas

Últimas Noticias

La tormenta invernal también azota a Canadá: algunas regiones del país registraron las temperaturas más bajas de su historia

La masa de aire ártico ha provocado mínimas históricas de -48,5 grados en Saskatchewan y deja miles de hogares sin electricidad en Quebec

La tormenta invernal también azota

Purga en el régimen de China: las primeras versiones sobre la caída y detención del general de mayor rango

La investigación contra Zhang Youxia incluye sospechas de corrupción, abuso de poder y presunta filtración de secretos nucleares a Estados Unidos

Purga en el régimen de

Netanyahu anunció la reapertura del paso de Rafah una vez que se recuperen los restos del último rehén israelí en Gaza

El regreso de los restos de Ran Gvili es crucial para avanzar con la apertura del cruce de Rafah, lo que marcará la segunda fase del alto el fuego en el enclave palestino

Netanyahu anunció la reapertura del

El régimen de Irán admitió que bloqueó internet para evitar la difusión de imágenes de la represión durante las protestas

“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano”, señaló Yusef Pezeshkian, hijo del jefe de Estado Masoud Pezeshkian y asesor de la República Islámica

El régimen de Irán admitió

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Gholamhosein Mohseni Ejei, presidente del poder judicial, exigió juicios rápidos para los detenidos en el marco de las protestas contra la República Islámica

El régimen iraní amenazó con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Gran Consulta por Colombia:

La Gran Consulta por Colombia: candidatos le declararon la “guerra” a la inseguridad y arremetieron contra la Paz Total de Gustavo Petro

Investigan el significado de misteriosas pinturas rupestres en Sudáfrica: retratan danzas y rituales

Campesinos bloquean vías y regalan huevos en Santander por pagos que los llevan a la quiebra

EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Salario de los auxiliares de Policía en Colombia subió más del 45%: todos los detalles del incremento

INFOBAE AMÉRICA
Senadores demócratas piden a los

Senadores demócratas piden a los republicanos que rechacen la financiación al Departamento de Seguridad de EEUU

La tormenta invernal también azota a Canadá: algunas regiones del país registraron las temperaturas más bajas de su historia

Alba Flores: "He probado otras drogas, con método, pero la heroína no la he probado"

Purga en el régimen de China: las primeras versiones sobre la caída y detención del general de mayor rango

Reservas almacenadas en mina de cobre en Panamá podrían generar más de $800 millones

ENTRETENIMIENTO

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor