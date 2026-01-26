Un ferry naufragó en Filipinas con más de 350 personas a bordo: al menos siete muertos y decenas de desaparecidos

Al menos siete murieron y decenas están desaparecidos (@Breaking911)

Un ferry de pasajeros naufragó en la madrugada de este lunes en el sur de Filipinas con 359 personas a bordo. Al menos siete personas han muerto y unas 144 permanecen desaparecidas, según informó la Guardia Costera filipina. Las operaciones de rescate han permitido salvar a 215 personas hasta el momento.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferri de carga y pasajeros que cubría rutas interinsulares, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla de Joló, en la provincia de Sulú, cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió. El accidente ocurrió poco después de la medianoche en aguas cercanas a la provincia insular de Basilán.

Mujiv Hataman, gobernador de Basilán, declaró a Associated Press que varios pasajeros y dos cuerpos fueron trasladados a Isabela, la capital provincial. En las imágenes difundidas por el gobernador en redes sociales se observa a supervivientes siendo atendidos en el muelle de la localidad.

Las labores de búsqueda y rescate se desarrollan en condiciones meteorológicas favorables y cuentan con la participación de la Guardia Costera filipina, la Armada y una flota de embarcaciones pesqueras de la zona. El comandante de la Guardia Costera Romel Dua indicó que se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

Los accidentes marítimos son frecuentes en el archipiélago filipino debido a las tormentas, el deficiente mantenimiento de las embarcaciones, la sobrecarga de pasajeros y la aplicación laxa de las normativas de seguridad. Según estadísticas de la Autoridad de la Industria Marítima del país, en 2021 se investigaron 214 accidentes en el mar, la cifra más alta en cinco años.

En marzo de 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio arrasó el ferri MV Lady Mary Joy 3 en aguas del sur del país. La peor catástrofe marítima en tiempos de paz ocurrió en diciembre de 1987, cuando el MV Doña Paz colisionó con un petrolero en el estrecho de Tablas, causando más de 4.300 muertes.

Noticia en desarrollo