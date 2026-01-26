Las fuerzas rusas abandonan gradualmente base en Qamishli al noreste de Siria

Avión ruso despega de Qamishli, mientras fuentes sirias afirman que Rusia retira sus tropas

Un avión ruso despegó de un aeropuerto en el noreste de Siria el lunes, mientras Rusia está retirando fuerzas de allí, tratando de poner fin a su presencia militar en un rincón del país donde el gobierno de Damasco está tratando de tomar el control de las fuerzas kurdas, dijeron cinco fuentes sirias.

Rusia ha estacionado fuerzas en el aeropuerto de Qamishli, en el noreste, desde 2019, un despliegue relativamente pequeño en comparación con su base aérea y una instalación naval en la costa mediterránea de Siria, que se espera que mantenga.

Las fuerzas gubernamentales bajo el mando del presidente Ahmed al-Sharaa han tomado este mes franjas del norte y el este de Siria de manos de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, mientras Damasco pretende afirmar su autoridad sobre todo el país.

El frágil alto el fuego entre las partes se prorrogó el sábado por 15 días.

Soldados de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, se despliegan con vehículos militares blindados para asegurar las carreteras que conducen a la prisión de Gweiran, donde se encuentran hombres acusados ​​de ser combatientes del Estado Islámico (ISIS) en Hassakeh, noreste de Siria, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Baderkhan Ahmad)

Dos de las fuentes indicaron que las fuerzas rusas habían iniciado una retirada gradual del aeropuerto de Qamishli la semana pasada. Se esperaba que algunas fuerzas se trasladaran a la base aérea rusa de Hmeimim, en el oeste de Siria, mientras que otras regresarían a Rusia, según una de las fuentes.

Otra fuente de seguridad siria en la costa occidental de Siria dijo que vehículos militares rusos y armamento pesado habían sido transportados desde Qamishli al aeropuerto militar de Hmeimim en los últimos dos días.

El Ministerio de Defensa ruso no hizo comentarios de inmediato. El diario ruso Kommersant informó la semana pasada, citando a una fuente siria anónima, que el gobierno sirio podría pedir a las fuerzas rusas que abandonen la base una vez que haya expulsado a los kurdos porque “no les queda nada que hacer allí”.

Un periodista de Reuters vio el lunes banderas rusas todavía ondeando en el aeropuerto de Qamishli, donde dos aviones con marcas rusas estaban estacionados en la pista.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el presidente sirio, Bashar al-Assad, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 24 de julio de 2024. Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool vía REUTERS

Rusia, un aliado cercano del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, ha establecido vínculos con Sharaa desde que tomó el poder hace unos 14 meses.

Sharaa le dijo al presidente ruso Vladimir Putin el año pasado que honraría todos los acuerdos anteriores alcanzados entre Damasco y Moscú, una promesa que sugiere que las dos principales bases militares de Moscú en Siria están seguras.

La toma de al-Aqtan

Las fuerzas gubernamentales sirias tomaron el control de la prisión de al-Aqtan, situada al norte de Raqqa, tras la retirada de cientos de combatientes kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que la custodiaban, conforme a un acuerdo reciente entre ambas partes. Según un comunicado del Ministerio del Interior, la autoridad penitenciaria del gobierno gestiona ahora la instalación y revisa los expedientes de los reclusos, entre los que se encuentran miembros del Estado Islámico (EI).

La prisión de al-Aqtan es la segunda que el gobierno asume después de que las FDS abandonaran la de Shaddadeh, cerca de la frontera con Irak, donde 120 miembros de EI escaparon durante el caos, aunque la mayoría han sido recapturados, según medios estatales. Estos traspasos ocurren en el marco de un acuerdo firmado en marzo pasado para integrar a los combatientes kurdos en las fuerzas gubernamentales, aunque las negociaciones han sido interrumpidas varias veces por enfrentamientos y solo recientemente se logró un nuevo pacto que incluyó un alto el fuego de cuatro días.

Miembros de las fuerzas de seguridad sirias hacen guardia afuera de la prisión de al-Aqtan, donde se encuentran detenidos algunos miembros del Estado Islámico, en Raqqa, Siria, el 23 de enero de 2026. REUTERS/Karam al-Masri

La toma de al-Aqtan se concretó después de un asedio de dos semanas a cargo de tropas de Damasco. El gobernador de Raqqa, Abdul-Rahman Salama, estimó que en la prisión hay hasta 2.000 reclusos, aunque no se precisó cuántos están vinculados al grupo extremista.

(Con información de Reuters)