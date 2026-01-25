Mundo

Macron acelera su proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Francia

La iniciativa será debatida con carácter urgente en la Asamblea Nacional, donde se espera respaldo de varios bloques políticos para aplicar la medida al inicio del curso escolar próximo, indican fuentes oficiales del gobierno francés

Guardar
El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, lleva gafas de sol mientras espera la llegada de un invitado al Palacio del Elíseo en París, Francia, el 23 de enero de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El presidente francés, Emmanuel Macron, acelera en su proyecto de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, propuesta que será debatida este lunes en la Asamblea Nacional por el procedimiento de urgencia.

Según un vídeo enviado por Macron a la televisión BFMTV, el presidente quiere que la propuesta, que ya lanzó hace varios meses, comience a aplicarse el próximo curso escolar.

Por ello, asegura, ha pedido al Ejecutivo que lance el debate por el procedimiento de urgencia, para que la medida sea adoptada lo antes posible en la cámara baja y llegue al Senado.

“Buscamos una regla clara, para nuestros adolescentes, las familias, los docentes”, aseguró el presidente en ese vídeo grabado por él mismo con un teléfono móvil en el Elíseo.

El presidente quiere que la
El presidente quiere que la propuesta, que ya lanzó hace varios meses, comience a aplicarse el próximo curso escolar.

Macron ha hecho de esta medida una de sus propuestas claves en un mandato bloqueado por la falta de mayoría en la Asamblea Nacional y espera obtener consenso de diversos grupos políticos.

El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se vende ni manipula, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, aseguró el presidente.

El vídeo estaba dirigido a la diputada Laure Miller, de su propio partido, encargada de presentar esta ley, con apenas dos artículos, en la cámara baja.

“He pedido al Gobierno que lance el procedimiento de urgencia para que pueda ir lo más rápido posible”, señaló Macron, que recordó que en noviembre pasado se comprometió a que estas dos prohibiciones entraran en aplicación a partir de septiembre, cuando se inicia el próximo curso.

En cuanto a la prohibición
En cuanto a la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, el proyecto prevé extender el veto que existe ya en los colegios y abre la puerta a adaptar el reglamento interno de cada establecimiento.

El Ejecutivo francés se apoya sobre informes sanitarios que ponen de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores.

A principios de año, envió un proyecto de ley al Consejo de Estado y, posteriormente, lo aprobó en Consejo de Ministros.

En su versión final, el proyecto dicta que será el Ejecutivo, mediante decreto, el que determine las redes consideradas “peligrosas” para los menores, en virtud de los informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), organismo independiente de control.

La medida tiene muchas posibilidades de salir adelante, puesto que cuenta con el respaldo de la coalición macronista y de la extrema derecha, además de la derecha conservadora, mientras que la izquierdista La Francia Insumisa la tacha de “paternalismo digital”.

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una discusión con estudiantes de secundaria y preparatoria sobre el papel de las redes sociales, en la escuela secundaria College La Fayette en Rochefort, Francia, el 4 de noviembre de 2025. REUTERS/Stephane Mahe/Pool/File Photo

La ley deberá, además, ser conforme al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea, para no sufrir la misma suerte que la de 2023, que buscaba instaurar la mayoría digital en los 15 años pero que no se aplicó por ir en contra de ese reglamento.

En cuanto a la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, el proyecto prevé extender el veto que existe ya en los colegios y abre la puerta a adaptar el reglamento interno de cada establecimiento.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Emmanuel Macronprohibiciónredes socialesmenoresFrancia

Últimas Noticias

Zelensky pidió reforzar el sistema energético y las defensas aéreas de Ucrania tras otra semana de ataques masivos rusos

El presidente ucraniano se reunió en Vilna con su par lituano tras una semana en que Moscú lanzó más de 1.700 drones y 69 misiles contra el país. Medio millón de personas permanecen sin calefacción en Kiev en pleno invierno

Zelensky pidió reforzar el sistema

Puntualidad, limpieza y una cultura de respeto: así es el Metro de Tokio, el más antiguo de Asia

Inaugurado en 1927, es sinónimo de eficiencia y orden que lo posicionan como referente y modelo para otras redes de transporte en el resto del mundo

Puntualidad, limpieza y una cultura

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

La limitación en el número de caminantes y la ausencia de comodidades modernas convierten a este lugar en una de las rutas de senderismo más buscadas por aventureros de todo el mundo

Otter Trail, la travesía más

Rojava: crónica de una utopía kurda nacida del caos y devorada por sus contradicciones

De derrotar al Estado Islámico a capitular ante Damasco: el colapso de las Fuerzas Democráticas Sirias expuso las fracturas de un proyecto que dependía del petróleo, del apoyo estadounidense y de una base social árabe que nunca lo asumió como propio

Rojava: crónica de una utopía

Reino Unido anunció la creación de un “FBI británico” para combatir el terrorismo y el crimen organizado

La ministra Shabana Mahmood anunció la formación de una entidad que afrontará retos como el fraude y otros delitos graves, en el marco de una transformación integral de las fuerzas de seguridad británicas

Reino Unido anunció la creación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Venezolanos en Perú exigen elecciones

Venezolanos en Perú exigen elecciones libres en julio y respeto a la Constitución

¿Cuál es la superficie mínima para que un piso sea legal en España? La vivienda asequible cada vez es más pequeña

Hombre criticó a Medellín por burlas a el Metro de Bogotá: “Allá hacen un recorrido de 3 kilómetros, aquí son líneas de 24 y 30 ”

El palacio renacentista de Toledo que poca gente conoce y que renace con una rehabilitación de 11 millones de euros

MTC lanza curso para conductores infractores: Podrán recuperar hasta 50 puntos en su récord y evitar la suspensión de su licencia

INFOBAE AMÉRICA
La nueva Estrategia Nacional de

La nueva Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos: el regreso del poder militar como instrumento político central

Carlos Alcaraz arrasa a Tommy Paul y avanza a su techo en Australia

María Castro habla de cómo es separarse de sus hijas por motivos profesionales

Raúl Tejón interpretaría a Julio Iglesias en la ficción: sus motivos

Por Andalucía registra una iniciativa en el Parlamento a favor de la "retirada de distinciones" a Juan Carlos I

ENTRETENIMIENTO

Así fue el momento en

Así fue el momento en que Alex Honnold conquistó la cima del Taipei 101

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

El impacto de BTS en América Latina: récords, pasión e historia que trasciende la música

Alex Honnold conquistó el “Taipei 101” sin cuerdas de seguridad ni protecciones

El alpinista Alex Honnold llegó al final del “Taipei 101”, sin cuerdas ni arnés de seguridad