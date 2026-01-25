Mundo

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

La Armada francesa escoltó al navío hasta las cercanías de Marsella bajo un estricto operativo de seguridad. El capitán enfrenta cargos por pertenecer a la red de transporte ilegal que financia la invasión a Ucrania

Un buque francés custodia al
Un buque francés custodia al petrolero Grinch cerca de Martigues. El navío, de 249 metros de eslora, es sospechoso de integrar la "flota fantasma" que evade sanciones rusas. (REUTERS/Manon Cruz)

Francia detuvo el domingo al capitán indio de un petrolero sospechoso de pertenecer a la “flota fantasma” rusa que elude las sanciones por no enarbolar bandera, según informaron los fiscales.

El capitán, de 58 años, estaba al mando del petrolero Grinch, que fue apresado por la Armada francesa el jueves en el Mediterráneo y ahora se encuentra amarrado, bajo vigilancia, en un puerto del sur de Francia, cerca de Marsella.

La fiscalía de Marsella, encargada de investigar el caso, dijo que el resto de los tripulantes del barco, todos ellos también indios, permanecían “a bordo”.

Se cree que el Grinch forma parte de una flota de petroleros en su mayoría antiguos que se utilizan para transportar petróleo ruso, infringiendo el límite de precio del crudo impuesto por los países occidentales y el G7 tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Los buques de esa “flota fantasma” cambian con frecuencia la bandera que enarbolan, en una práctica conocida como “cambio de bandera”, y a veces navegan con pabellones no válidos, en un intento de escapar de la detección y el rastreo.

Un buque francés rodea al
Un buque francés rodea al petrolero Grinch, interceptado por operar con bandera falsa. El navío de 249 metros integra la flota fantasma que elude sanciones al crudo ruso. (REUTERS/Manon Cruz)

El Grinch fue escoltado por la Armada francesa el sábado hasta el golfo de Fos, en el sur de Francia.

Estaba anclado a unos 500 metros de la ciudad de Martigues, según observó el domingo un fotógrafo de la AFP. Un buque de la Armada francesa y dos lanchas patrulleras de la gendarmería estaban estacionados en las cercanías.

La prefectura local dijo que se habían establecido zonas de exclusión náutica y aérea alrededor del lugar de fondeo.

Sanciones

Imagen de archivo del petrolero
Imagen de archivo del petrolero Boracay frente a Saint-Nazaire. Su capitán chino será juzgado en febrero tras ser acusado por Francia de operar bajo la "flota fantasma". (REUTERS/Stephane Mahe)

Unas 598 embarcaciones sospechosas de pertenecer a la flota fantasma de Rusia están sujetas a sanciones de la Unión Europea.

Las autoridades dijeron que el Grinch, de 249 metros de eslora, aparecía con ese nombre en una lista de sanciones del Reino Unido de embarcaciones de la flota fantasma rusa, pero como Carl en las listas compiladas por la UE y Estados Unidos.

La operación para interceptar el buque fue la segunda de este tipo en los últimos meses.

A finales de septiembre, Francia detuvo un buque vinculado a Rusia llamado Boracay, que afirmaba enarbolar pabellón de Benín, en una medida que el presidente ruso, Vladímir Putin, condenó como “piratería”.

El capitán chino del Boracay será juzgado en Francia en febrero.

(Con información de AFP)

