El papa León XIV lamentó los “continuos ataques” de Rusia en Ucrania y pidió intensificar los esfuerzos por la paz

El papa León lamentó los ataques continuos de Rusia en Ucrania y pidió intensificar los esfuerzos por la paz

El papa León XIV lamentó este domingo los “continuos ataques” en Ucrania y advirtió sobre el impacto de la guerra en la población civil, especialmente durante el invierno. Desde la ventana del Palacio Apostólico y tras el rezo del ángelus dominical, el pontífice expresó su cercanía y oraciones por quienes sufren las consecuencias del conflicto, señalando que estos ataques dejan a comunidades completas expuestas al frío.

En su intervención, León subrayó que la prolongación de las hostilidades provoca “consecuencias cada vez más graves sobre los civiles” y amplía la fractura entre los pueblos, complicando la posibilidad de alcanzar “una paz justa y duradera”. Por ello, instó a que se redoblen los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra.

Durante el mensaje, el papa saludó a un grupo de jóvenes de Acción Católica de Roma, agradeciéndoles su trabajo a favor de la paz y recordando que su ejemplo permite a los adultos entender la importancia de la colaboración entre personas y pueblos distintos. Francisco animó a los jóvenes a ser “activistas de paz en casa, en la escuela, en el deporte, en todas partes” y remarcó la necesidad de evitar cualquier forma de violencia, tanto verbal como física.

El pontífice advierte que los civiles enfrentan consecuencias graves por el conflicto y pide mayores esfuerzos internacionales para lograr la paz en Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

El pontífice concluyó su llamado invitando a rezar por la paz en Ucrania y Medio Oriente, así como en todas las regiones donde persistan conflictos motivados por intereses ajenos a los pueblos. “La paz se construye en el respeto de los pueblos”, afirmó.

Rusia condiciona la paz

El Kremlin reafirmó que un rápido avance hacia la paz en Ucrania solo será posible si se resuelve la cuestión territorial, tras las negociaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, declaró a la televisión rusa que la clave reside en implementar la fórmula acordada en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage, en agosto de 2025, para solucionar el estatus territorial de las zonas en disputa.

Peskov subrayó que el proceso de paz será largo y complejo, y enfatizó que “tan pronto como eso ocurra, se podrá garantizar un rápido avance” hacia un acuerdo. Además, resaltó la importancia para el Kremlin de que las tropas ucranianas abandonen voluntariamente el Donbás.

Rusia condicionó el rápido avance hacia la paz en Ucrania a un acuerdo territorial y la entrega del Donbás (REUTERS/ARCHIVO)

Durante las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos, ambas partes calificaron de constructivas las negociaciones a tres bandas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, informó que se discutieron "los posibles criterios para el fin de la guerra“. Una fuente rusa reconoció la existencia de “resultados” tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada, aunque admitió que “el asunto más complejo” sigue siendo el control del Donbás.

Un funcionario estadounidense describió que en la sala se percibió respeto entre las delegaciones y una verdadera disposición para encontrar soluciones, a pesar de la violencia y las pérdidas humanas vividas.

Las tres partes manifestaron su disposición a celebrar una segunda ronda de conversaciones la próxima semana. Rusos y ucranianos reanudaron este sábado las negociaciones con la mediación estadounidense en Abu Dabi, según adelantó una fuente a la agencia TASS. Las discusiones sobre seguridad se desarrollaron en distintos formatos desde la tarde del viernes.