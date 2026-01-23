Mundo

Qué pretende Putin para alcanzar la paz en Ucrania: “Sin resolver la cuestión territorial, no hay esperanza de lograr un acuerdo”

Mientras Rusia continúa presionando a las tropas ucranianas en el frente oriental y comienzan reuniones tripartitas con EEUU en Abu Dhabi, Kiev afirma que la postura de Moscú demuestra que no tiene ningún interés real en un cese del fuego

Putin avanza que discutirá con
Putin avanza que discutirá con el enviado de Trump descongelar los activos rusos en EEUU

Rusia anunció que mantendrá conversaciones sobre seguridad con Estados Unidos y Ucrania el viernes en Abu Dabi, pero advirtió, tras una reunión nocturna entre el presidente Vladimir Putin y tres enviados estadounidenses, que no sería posible una paz duradera a menos que se resolvieran las cuestiones territoriales.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, dijo a la prensa que las conversaciones, que comenzaron poco antes de medianoche y duraron unas cuatro horas, habían sido “sustantivas, constructivas y muy francas”.

Dijo que el almirante ruso Igor Kostiukov encabezaría el equipo de Moscú en las conversaciones a tres bandas sobre seguridad, y que el enviado de inversiones Kirill Dmitriev se reuniría por separado para tratar cuestiones económicas con Steve Witkoff, el enviado del presidente Donald Trump.

Sin embargo, al esbozar los próximos pasos, Ushakov no llegó a proclamar ningún gran avance.

“Lo más importante es que durante estas conversaciones entre nuestro presidente y los estadounidenses, se reiteró que sin resolver la cuestión territorial de acuerdo con la fórmula acordada en Anchorage, no hay esperanza de lograr un acuerdo a largo plazo”, dijo, refiriéndose a la cumbre entre Trump y Putin del año pasado en Alaska.

Ushakov dijo que Putin subrayó que Rusia estaba “sinceramente interesada” en una solución diplomática.

Sin embargo, añadió: “Hasta que esto se logre, Rusia seguirá persiguiendo sistemáticamente los objetivos de la operación militar especial. Esto es especialmente cierto en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas tienen la iniciativa estratégica”.

Ucrania está soportando el invierno más duro de la guerra, mientras Rusia lanza intensos ataques con misiles y drones contra su infraestructura energética. Con temperaturas muy por debajo del punto de congelación, cientos de miles de personas en Kiev y otras ciudades han sufrido largos cortes de electricidad y se han quedado sin calefacción.

El presidente de Rusia, Vladímir
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, el yerno Jared Kushner y Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de Estados Unidos, en el Kremlin en Moscú, Rusia, 22 de enero de 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Ucrania afirma que esto demuestra que Putin no tiene ningún interés real en la paz, algo que Moscú niega. Dice que los avances graduales de Rusia han tenido un coste enorme.

NUEVO PARTICIPANTE DE EEUU EN LAS CONVERSACIONES

Putin, Ushakov y Dmitriev participaron en las conversaciones por la parte rusa.

En el lado estadounidense, Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, que se reunió por última vez con Putin en el Kremlin a principios de diciembre, estuvieron acompañados por Josh Gruenbaum, recién nombrado por Trump asesor principal de su Junta de Paz, que tratará de abordar los conflictos mundiales.

Las conversaciones fueron la última etapa de la campaña de Trump para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se acerca al final de su cuarto año.

La reacción de Zelensky

El presidente Volodímir Zelensky dijo el viernes que la cuestión vital del territorio en la guerra de Ucrania con Rusia se discutiría en las conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos el viernes y el sábado en Abu Dabi.

Kiev se encuentra bajo la creciente presión de Estados Unidos para asegurar un acuerdo de paz en la guerra de casi cuatro años con Moscú, que ha exigido a Ucrania que entregue toda su zona oriental del Dombás antes de dejar de luchar.

En respuesta a preguntas en un chat de WhatsApp un día después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conversaciones que ambos líderes describieron como positivas, Zelensky dijo que el tema sería una de las principales prioridades de las conversaciones.

“La cuestión del Dombás es clave. Se discutirá cómo las tres partes (...) ven esto en Abu Dabi hoy y mañana”.

Las conversaciones comenzarán el viernes por la tarde, dijo el ayudante de Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. Petros Karadjias/Pool vía REUTERS

La exigencia de Putin de que Ucrania ceda el 20% que aún posee de la región oriental de Donetsk ha resultado ser un escollo clave. Zelensky se ha negado a ceder un territorio que Rusia no ha podido capturar en cuatro años de guerra de desgaste.

El líder ucraniano añadió que el acuerdo sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para Kiev estaba listo, y que solo esperaba de Trump una fecha y un lugar concretos para firmarlo.

Ucrania ha buscado fuertes garantías de seguridad de los aliados en caso de un acuerdo de paz para evitar que Rusia, que ha mostrado poco interés en poner fin a la guerra, invada de nuevo.

Al preguntársele por el uso de los activos congelados de Moscú para financiar la reconstrucción en territorio ruso, Zelensky tachó de “disparate” la idea de utilizar el dinero para reconstruir “sus partes”.

Rusia ya había planteado anteriormente la idea de utilizar los activos congelados para pagar la recuperación del territorio ocupado por Rusia dentro de Ucrania.

“Por supuesto, lucharemos (por utilizar los activos para Ucrania), y es absolutamente justo respecto al uso de todos los activos congelados (por parte de Ucrania)”, dijo Zelensky.

(Con información de Reuters)

