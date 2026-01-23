Mundo

Más protestas, más violencia y menos legitimidad: la espiral represiva de la República Islámica de Irán

Las manifestaciones se intensifican, con cifras de muertos sin precedentes y una crisis que, según especialistas, solo podría revertirse si el país logra un acuerdo con Estados Unidos

Guardar
Manifestantes iraníes se reúnen en
Manifestantes iraníes se reúnen en una calle durante una protesta por el colapso del valor de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 (Stringer/WANA vía REUTERS)

La República Islámica de Irán vive una sucesión de protestas cada vez más violentas y una creciente deslegitimación popular que, según analistas, no podrá detener mientras no mejore la economía y la vida de los iraníes, algo que será solo posible si llega a un entendimiento con Estados Unidos.

Las protestas económicas que han sacudido el país en diciembre y enero han sido las más violentas desde la fundación de la República Islámica en 1979 con más de 3.000 muertos, según las autoridades iraníes y ONGs críticas con el gobierno, y una destrucción en las calles sin parangón en ocasiones pasadas.

Estas movilizaciones son las últimas de la sucesión que ha vivido en tiempos recientes con casos en 2017, 2019, por motivos económicos, y en 2022, por el velo islámico, con un creciente número de muertos con 25, 321 y 500 respectivamente, la gran mayoría civiles.

Un aumento de la violencia y la represión que refleja una creciente polarización, la desesperación de parte de la población y la capacidad de represión de las autoridades, en una situación a la que analistas ven una difícil salida.

El futuro lo veo muy mal, en el sentido de que el problema principal es económico y la República Islámica tiene grandes dificultades para resolver estos problemas económicos, que son el motor de estas protestas”, dice a EFE el iranólogo Raffaele Mauriello.

Iraníes caminan junto a los
Iraníes caminan junto a los restos de un autobús público incendiado en Teherán, Irán, el 15 de enero de 2026 (EFE/Abedin Taherkenareh)

Al mismo tiempo, el experto apunta que la República Islámica “está perdiendo legitimidad a una velocidad increíble”.

Un argumento con el que concuerda Ali Alfoneh, analista del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, quien considera que la República Islámica se encuentra en “bancarrota ideológica y económica”.

“Irán se empobrece cada vez más debido a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, algo agravado por la mala gestión y la corrupción”, explica a EFE Alfoneh por correo electrónico.

Así, la clase media urbana educada se encuentra ahora casi tan empobrecida como estratos más bajos de la sociedad, según Alfoneh, debido a una inflación del 40%, la depreciación continua del rial y las dificultades para comerciar con otros países por las sanciones estadounidenses.

Con un sistema gubernamental que no permite participación política real, las protestas son una de las pocas maneras que tienen los iraníes de expresar sus demandas, y las circunstancias actuales alimentan una mayor violencia según ambos expertos, con además una nueva generación en juego.

“La generación Z parece más proclive a la violencia y necesita poca provocación para salir a las calles. Como resultado, las protestas se han vuelto más violentas”, mantiene Alfoneh.

Mauriello, por su parte, cree que “la violencia viene del descontento y la rabia de algunos sectores de la población que aumenta porque se enfrentan a una situación económica muy dura y amplios sectores de la población no ven una salida”.

La República Islámica ha respondido a estas tensiones con lo que Amnistía Internacional ha calificado como de “masacre” con asesinatos a tiros de miles manifestantes desarmados.

La policía antidisturbios iraní vigila
La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026 (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Sin soluciones a corto plazo

Pero mientras la República Islámica ha perdido legitimidad, aún cuenta con millones de iraníes que la apoyan y, aunque se encuentra debilitada, mantiene una fuerza importante con la Guardia Revolucionaria y el Ejército cohesionados y disciplinados.

A ello se suma que no existe una alternativa real al actual sistema político dentro del país y figuras en el exilio como Reza Pahlavi, hijo del último sah, no han sido capaces ni de unir a la oposición en el exterior.

Yo no veo ninguna solución a corto plazo”, dice Mauriello, quien ha enseñado en la Universidad Allame Tabatabaí de Teherán durante años.

Lo que ve es un empeoramiento de la situación, con un aumento de la polarización y probablemente de la violencia.

Para Alfoneh los problemas económicos se mantendrán sin resolver y “habrá más protestas y, a lo largo del tiempo, tendrán un efecto corrosivo sobre las instituciones coercitivas” de la República Islámica.

Así, ambos expertos concuerdan en que solo un entendimiento con Estados Unidos que lleve al levantamiento de las sanciones económicas que bloquean la economía iraní evitará más protestas y más violencia.

Lo mejor sería un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones, poner en orden la economía y dejar que el sistema evolucione”, dice Mauriello.

Alfoneh va más allá y ve un escenario en el que varias figuras políticas y militares iraníes podrían llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para llevar a cabo un cambio del liderazgo en el país, como ha ocurrido en Venezuela.

Trump, de momento, ha enviado a una “flota enorme” a aguas cerca de Irán en medio de los temores a una intervención estadounidense en el país persa.

(EFE)

Temas Relacionados

Iráncrisis en Iránprotestas

Últimas Noticias

Qué pretende Putin para alcanzar la paz en Ucrania: “Sin resolver la cuestión territorial, no hay esperanza de lograr un acuerdo”

Mientras Rusia continúa presionando a las tropas ucranianas en el frente oriental y comienzan reuniones tripartitas con EEUU en Abu Dhabi, Kiev afirma que la postura de Moscú demuestra que no tiene ningún interés real en un cese del fuego

Qué pretende Putin para alcanzar

La OTAN y Dinamarca acordaron que la Alianza “debe reforzar su compromiso” en el Ártico para proteger a Groenlandia

Mark Rutte y la primera ministra Mette Frederiksen coincidieron en la importancia estratégica de la región en medio de las presiones de Trump para impedir que Rusia y China ganen influencia en la región

La OTAN y Dinamarca acordaron

Ucrania atacó un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Penza y provocó incendio masivo en un punto militar clave

Las autoridades rusas reportan que un vehículo aéreo no tripulado impactó una instalación energética a más de 500 kilómetros de Moscú. Las operaciones de rescate involucran a decenas de bomberos

Ucrania atacó un depósito de

Los líderes europeos promueven “lo antes posible” la aplicación del acuerdo con el Mercosur: “Estaremos listos cuando ellos lo estén”

El anuncio se produjo tras una cumbre en Bruselas donde distintos mandatarios plantearon acelerar el inicio del tratado, mientras el proceso enfrenta una suspensión por la revisión legal solicitada por el Parlamento Europeo

Los líderes europeos promueven “lo

La Unión Europea expresó su respaldo a Dinamarca y procuró impulsar una “buena relación” con Estados Unidos

Los máximos dirigentes europeos destacaron la importancia de actuar de manera unida en medio de la tensión con Washington y subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación transatlántica

La Unión Europea expresó su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Lotería del Quindío jueves

Resultados Lotería del Quindío jueves 22 de enero de 2026: números ganadores del último sorteo

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este viernes 23 de enero

Estas son las multimillonarias demandas internacionales contra Colombia que marcarán la agenda de 2026

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 22 de enero

La tarifa de la luz en España para este 23 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Banco Santander gestionará la Colección

Banco Santander gestionará la Colección Gelman de arte mexicano del siglo XX, que se presentará en Faro Santander

México ensalza los 32 estados que lo componen en su estreno como país socio de Fitur

Putin se reunirá el jueves con Witkoff para hablar de Ucrania, según el Kremlin

Jordi Ribera: "Este primer partido contra Noruega se antoja fundamental para seguir vivos"

El primer ministro de Guinea presenta su dimisión tras la victoria de Doumbouya en las presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Sophie Turner marcó un límite

Sophie Turner marcó un límite en su carrera después de Game of Thrones: “No quiero más papeles de época”

La presión del apellido Beckham: el frustrado sueño futbolístico de Brooklyn

Lisa Rinna desafió los estigmas de Hollywood: “Como mujeres, sentimos que tenemos fecha de caducidad y que ronda los 40”

Zak Starkey reveló cómo quedó su relación con The Who tras ser despedido tres veces en menos de un año

De Old Trafford a la televisión: el Manchester United tendrá una serie de la mano de los creadores de ‘The Crown’